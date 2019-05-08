Внаслідок пожежі у квартирі постраждав чоловік Суспільство | 07-05-2019, 11:24 0 100 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 6 травня близько 15.25 год. у квартирі на 1-му поверсі 3-поверхового будинку на вул. Дорошенка виникло загоряння речей домашнього вжитку.



Внаслідок задимлення приміщення, з діагнозом отруєння продуктами горіння легкого ступеня, в обласну клінічну лікарню госпіталізований власник квартири, 1936 року народження.



Обставини події встановлюют