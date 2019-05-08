У суботу «Таланти в дії» зберуться у Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького Суспільство | 07-05-2019, 11:29 0 131

Громадська організація «Care in Action — Турбота в дії», за партнерства управління «Служба у справах дітей» департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради запрошує близько 350 дітей із дитячих будинків, в тому числі сімейного типу (ДБСТ), прийомних сімей та шкіл-інтернатів Львова і області на захід «Таланти в Дії», що відбудеться 11 травня у Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького. Захід триватиме з 10.00 до 16.00 год.

Як повідомляють організатори, «Таланти в Дії» — фестиваль для дітей та молоді. Мета цього заходу — дати можливість учасникам проявити свої здібності та таланти, і заохотити місцеву молодь та дітей бути ініціативними членами суспільства. А на прикладі відомих талановитих людей Львова — показати наскільки важливо вірити у себе, йти до мети та розвиватися.



«Хочемо, щоб кожен учасник „Таланти в Дії“ зрозумів свою особливість та значущість для суспільства і брав активну участь у його розвитку. В рамках події відбудуться цікаві та різноманітні за своїм змістом заходи, щоб кожен — від дошкільняти до підлітка зміг знайти заняття на власний смак, та весело і з користю провести день», — повідомляють організатори.



На першу половину дня заплановані різноманітні майстер-класи: кулінарія, рукоділля (зайчики із шерсті, декоративні вінки), гончарство, робототехніка, живопис, народні танці, флорбол, захоплюючий квест, а ще — майстер-класи із боксу, тенісу. Також усі охочі матимуть змогу прикрасити свої руки — мехенді. Крім того, відбудеться тренінг для батьків-вихователів та вихователів від центру розвитку дитини «Коло сім’ї».



У другій половині дня — концерт, на якому виступатимуть талановиті діти, волонтери «Care in Action — Турбота в дії» та запрошені зіркові гості.