Прокуратура на Львівщині домоглася повернення державі землі залізничного транспорту вартістю майже 2 млн грн Суспільство | 07-05-2019, 11:36 0 93 Постановою Верховного Суду України залишено в силі рішення апеляційного суду Львівської області, яким задоволено позов заступника прокурора області в інтересах держави (в особі Міністерства інфраструктури України, Державного територіального – галузевого об´єднання «Львівська залізниця») до Брюховицької селищної ради та фізичної особи.



Визнано незаконним та скасовано рішення органу місцевого самоврядування щодо безоплатної передачі у приватну власність особі земельної ділянки площею 0,1366 га на вул.Потічок у смт. Брюховичі.



Також скасовано державний акт на право приватної власності на цю землю.



Так, при винесенні рішення суд врахував, що згідно зі ст.84 Земельного кодексу України, землі під державними залізницями належать до державної власності і не можуть передаватись у приватну власність.



Крім цього, позивачем (ДТГО «Львівська залізниця») доведено право постійного користування земельною ділянкою, розташованою в межах смуги відведення лінії Рудно-Підбірці Львівської залізниці.



Надалі, завдяки заходам, вжитим органами прокуратури, судове рішення реально виконано – до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості про скасування права приватної власності фізичної особи на спірну земельну ділянку.



Відтак, землі повернуто державі.