Протягом травня 2019 року слід зареєструвати акцизні склади Суспільство | 07-05-2019, 11:38 0 92 Головне управління ДФС у Львівській області наголошує, що з 01 травня до 01 червня (не пізніше 31.05.2019 року) платники акцизного податку з реалізації пального зобов’язані зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 01.07.2019 року.

Також до 1 липня 2019 року потрібно зареєструватися платниками акцизного податку (у т. ч. особам, які зареєстровані платниками у поточній системі) та зареєструвати акцизні склади в СЕАРП, розпорядниками яких будуть платники станом на 1 липня 2019 року (для осіб, які відповідатимуть визначенню платників з реалізації пального з 1 липня).