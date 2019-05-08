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Протягом травня 2019 року слід зареєструвати акцизні склади
|Суспільство | 07-05-2019, 11:38
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|Головне управління ДФС у Львівській області наголошує, що з 01 травня до 01 червня (не пізніше 31.05.2019 року) платники акцизного податку з реалізації пального зобов’язані зареєструвати в системі електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРП) усі акцизні склади, розпорядниками яких такі платники податку будуть станом на 01.07.2019 року.
Також до 1 липня 2019 року потрібно зареєструватися платниками акцизного податку (у т. ч. особам, які зареєстровані платниками у поточній системі) та зареєструвати акцизні склади в СЕАРП, розпорядниками яких будуть платники станом на 1 липня 2019 року (для осіб, які відповідатимуть визначенню платників з реалізації пального з 1 липня).
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