|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Завтра буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Шевченківського району
|Суспільство | 07-05-2019, 13:10
| 0 90
|
|Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 8 травня, буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Шевченківського району.
У зв'язку з плановими роботами з переврізки новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 600 мм по вул. Б. Хмельницького («Галицьке Перехрестя»), завтра, 8 травня, з 09.00 год до 20.00 год буде призупинено подачу води в Шевченківський район, обмежений вулицями: Б. Хмельницького (від вул. Липинського і до кінця), Мідна, Грінченка, Чигиринська, Полтв’яна, Земельна.
Подача води з пониженим тиском буде здійснюватися в мікрорайон вулиць Новознесенська, Ковельська, Пластова, Металістів, Васильченка, Милятинська, Бодянського та прилеглі до них вулиці.
ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності.
|
|