Завтра буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Шевченківського району Суспільство | 07-05-2019, 13:10 0 90 Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 8 травня, буде призупинено водопостачання до кількох вулиць Шевченківського району.

У зв'язку з плановими роботами з переврізки новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 600 мм по вул. Б. Хмельницького («Галицьке Перехрестя»), завтра, 8 травня, з 09.00 год до 20.00 год буде призупинено подачу води в Шевченківський район, обмежений вулицями: Б. Хмельницького (від вул. Липинського і до кінця), Мідна, Грінченка, Чигиринська, Полтв’яна, Земельна.



Подача води з пониженим тиском буде здійснюватися в мікрорайон вулиць Новознесенська, Ковельська, Пластова, Металістів, Васильченка, Милятинська, Бодянського та прилеглі до них вулиці.



ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності.