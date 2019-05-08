В Органному залі відбулась прем’єра першого концерту у рамках проекту промоції української класичної музики Ukrainian Live — «Венера у Хутрі» Суспільство | 07-05-2019, 13:15 0 107

Відбулась прем’єра довгоочікуваного першого концерту у рамках проекту промоції української класичної музики Ukrainian Live — «Венера у хутрі».

Для концертної програми було складено найкращий плейлист сучасної української класичної музики. Серед гостей Органного залу можна було зустріти Любославу Сидоренко, композиторку твору «Етюди старого міста», яку виконав віолончеліст Золтан Алмаши під електронний акомпанемент. Твір Геннадія Ляшенка «Контрапункти» для арфи соло виконала відома львівська арфістка Оксана Кулик.



Ukrainian Festival Orchestra під дириґуванням Івана Остаповича виконали найсучасніші, драйвові та емоційні твори української класичної музики без жодних стереотипів авторства Валентина Сильвестрова, Богдани Фроляк, Максима Шалигіна, Святослава Луньова, Олега Безбородько та ін.



Як зазначають відвідувачі, таку музику справді хочеться слухати, насолоджуватись нею, відчувати її, переживати. Таку музику неодмінно потрібно мати на своєму ґаджеті на всі випадки життя.



Концерт вийшов справжнім емоційним міксом, який розбавило різноманіття інструментів — струнний оркестр, фортепіано, арфа, орган.



Варто зазначити, що «Венера у хутрі» — це результат співпраці культурно-музичної аґенції Collegium Management та Malmö University Choir and Orchestra (Швеція).



Організатори зазначають, що це лише перший концерт від Ukrainian Live, далі — більше.



Нагадаємо, презентація проекту відбулась 9 березня в приміщенні «Львівського радіо» і змогла заінтригувати усіх гостей, серед яких було чимало культурних діячів міста.