З початку року Львівською митницею перераховано до бюджету понад 6,8 млрд гривень Суспільство | 07-05-2019, 15:46 0 86 Протягом січня-квітня 2019 року Львівською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України 6 839,4 млн. грн. митних платежів, що на 2 135,4 млн. грн. або 45,4% більше, ніж за той самий період 2018 року.

Індикативний показник доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на січень-квітень 2019 року виконано на 111,0%. Перевиконання – 677,0 млн. гривень.

При цьому індикативний показник загального фонду Державного бюджету України виконано на 101,5%. Індикативний показник спеціального фонду державного бюджету України виконано на 342,7%.

Основними бюджетоформуючими товарами у січні-квітні 2019 року були:

- автомобілі легкові з часткою у загальних надходженнях податків 17,4%;

- одяг та інші вироби, що використовувалися, з часткою у загальних надходженнях податків – 4,1%;

- машини та обладнання для буріння свердловин з часткою у загальних надходженнях податків 3,7%;

- інші товари (74,8 %).

У квітні поточного року митницею до Державного бюджету України перераховано 1 663,8 млн. гривень.

