Щодо авансових платежів (передоплати) та повернення їх з Єдиного казначейського рахунку Суспільство | 07-05-2019, 15:51 0 99 Суб’єкти ЗЕД – юридичні особи (підприємства) сплачують авансовані платежі на Єдиний казначейський рахунок, відкритий на ім’я Державної фіскальної служби України, а фізичні особи (громадяни) перераховують цю передоплату на депозитний рахунок, відкритий на ім’я митниці ДФС, де здійснюється митне оформлення.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2017 року №898 сплата коштів, призначених для забезпечення справляння митних та інших платежів, а також внесення грошової застави здійснюються у вигляді авансових платежів (передоплати) до/або під час митного оформлення.

Після митного оформлення товарів митні платежі перераховуються до державного бюджету. Залишки невикористаних коштів передоплати можуть бути повернуті платнику за його заявою.

Порядок повернення авансових платежів (передоплати) і помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів з єдиного казначейського рахунку ДФС регламентується наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року №643 (зі змінами). Суб’єкти ЗЕД – юридичні особи (підприємства) можуть отримати вичерпну інформацію про механізми повернення або звірення руху коштів авансових платежів у новому підрозділі «Справляння митних платежів через єдиний рахунок» розділу «Податки, збори, митні платежі» на офіційному веб-порталі ДФС

Відповідно до них, протягом 1095 днів з дня зарахування коштів підприємство може подати паперову або електронну заяву до ДФС України про їх повернення. Оригінал заяви мусить бути підписаний уповноваженими особами підприємства, а у випадку подання через електронний кабінет платника податків – електронними цифровими підписами керівника та бухгалтера підприємства.

Впродовж 8 днів з дня отримання заяви в установленому порядку ДФС України перевіряє та включає ці дані до реєстру належних до повернення коштів. Через Державну казначейську службу України залишок авансових платежів повертається на рахунок підприємства впродовж 1 дня від дати отримання реєстру.

