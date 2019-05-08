Кожен, хто потрапив у кризову ситуацію або постраждав від домашнього насильства, може отримати допомогу фахівців: у Львові діє мобільна бригада Суспільство | 07-05-2019, 16:15 0 96

Вже понад два тижні при Львівському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді функціонує мобільна бригада соціально-психологічної допомоги людям, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, у тому числі й постраждалим від домашнього насильства. Тут спеціально навчені фахівці безоплатно надають оперативну й фахову допомогу тим, хто постраждав. Телефон мобільної бригади: 0−800−307−305 (усі дзвінки безкоштовні). Допомогу надають мешканцям Львова, Винник, Рудно та Брюхович.

«Статистика вражає. Виявляється, більша частина жінок, які постраждали і звернулися за допомогою, не визнають, що відбулося насильство. Це свідчить про те, що суспільство не готове до боротьби з такою проблемою. Для нас у центрі є важливим не тільки реагування на такі випадки, але й надання якісної психологічної допомоги. Важливо, щоб реакція міста була негайною. За статистикою, 90% усіх звернень — від жінок, які потерпають від насильства. 60% жінок потім відмовляються визнавати, що насильство відбулося. Дуже часто свідками таких ситуацій є діти. Тому якщо мешканці міста будуть знати, що є така допомога, то кількість звернень зросте, і ми зможемо надати фахову допомогу.



Тож якщо ви чи ваші близькі потерпають від домашнього насильства, чи ви стали свідком, або вам відомі факти про вчинення домашнього насильства, або ж ви або ваші рідні перебувають у кризовій ситуації, яку не в змозі подолати — залишення дитини без нагляду, зникнення дитини з дому, загроза життю та здоров'ю, ситуації пов’язанні з торгівлею з людьми та інші ситуації, дуже просимо звертатися за допомогою фахівців!", — розповіла Алла Горбач, директорка Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.



У складі мобільної бригади є штатні працівники міського центру соцслужб: двоє психологів та троє фахівців із соціальної роботи. Вони першими надають людям, які потрапили у кризову ситуацію або постраждали від домашнього насильства, оперативну соціальну та психологічну допомогу.



Фахівці мобільної бригади пройшли сертифіковані курси з кризового втручання та надання першої домедичної допомоги. Також фахівці «Гарячої лінії міста Львова» провели навчання для операторів телефонної лінії мобільної групи при Львівському міському центрі соціальних служб.



В екстрених випадках члени мобільної бригади здійснюватимуть виїзди — для цього є автомобіль. За необхідності, фахівці можуть залучити представників ГУ Національної поліції у Львівській області — у разі загрози чи небезпеки для життя або ж здоров’я людини, а також фахівців управління «Служба у справах дітей» та управління охорони здоров’я.



Мобільна бригада функціонує в робочі дні з 09.00 до 18.00 год. Звертатися за допомогою можна буде за тел.: 0−800−307−305. Дзвінки на цей номер із усіх мобільних та стаціонарних номерів України безкоштовні. Дзвінки прийматиме навчений фахівець, який може якісно надавати психологічні послуги й координувати роботу. Також про випадки домашнього насильства можуть повідомляти усі, хто знає про них або ж став свідком таких ситуацій.



Додамо, що місто також напрацювало Програму запобігання та протидії домашньому насильству. Вона передбачає низку заходів, у тому числі й мобільну бригаду, а також створення координаційної ради. Також є напрацювання щодо створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Довідка



Мобільна бригада — це спеціалізована служба підтримки осіб, які перебувають у кризовій ситуації і потребують екстреної допомоги, в тому числі тих, хто постраждав від домашнього насильства. Основна мета її діяльності — невідкладне надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, зокрема соціальних послуг із консультування, кризового та екстреного втручання та інших соціальних послуг, відповідно до їхніх потреб.



Основні завдання мобільної бригади:



— надання психологічної допомоги та належних соціальних послуг постраждалим особам;



— реагування та надання не пізніше ніж упродовж однієї доби соціально-психологічної допомоги постраждалим особам, які потребують термінової допомоги, зокрема — шляхом кризового та екстреного втручання;



— інформування постраждалих осіб щодо послуг (медичних, соціальних, психологічних, правових тощо), які вони можуть отримати для подолання наслідків насильства, та щодо надавачів таких послуг, зокрема інших загальних або спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб;



— роз'яснення постраждалим особам їх прав, визначених законом, можливостей отримання допомоги від суб’єктів та доцільності її отримання.