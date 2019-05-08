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Е-квиток: львів’янам, які мають право пільгового (безкоштовного) проїзду, нагадують про необхідність реєстрації в Єдиному реєстрі пільгових осіб

Суспільство | 07-05-2019, 16:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 525 525    
Е-квиток: львів’янам, які мають право пільгового (безкоштовного) проїзду, нагадують про необхідність реєстрації в Єдиному реєстрі пільгових осіб
У Львові триває процес впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті (е-квиток). З осені цього року розпочне працювати Центр обслуговування пасажирів, який видаватиме пільгові картки для осіб, які мають право пільгового (безкоштовного) проїзду. Для отримання такої картки необхідно, щоб пільговик був зареєстрований в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільгу. Отож усіх осіб, які мають право безкоштовного проїзду та не є зареєстровані в Єдиному реєстрі, просять звернутися у відділ соцзахисту для реєстрації. Адже, коли запрацює е-квиток, посвідчення перестануть надавати право пільгового проїзду. На сьогодні право пільгового проїзду мають 26 категорій. Також у Львові визначено ще дві додатково — це пенсіонери за віком і особи з інвалідністю ІІІ групи.
Вже цьогоріч розпочнеться монтаж обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду у громадському транспорті (е-квиток). Коли система запрацює повністю для пасажирів, які мають право пільгового (безкоштовного) проїзду, вже не достатньо буде тільки посвідчення. Потрібно буде зареєструвати свою поїздку. Для цього пільговикам безкоштовно видаватимуть персональну транспортну картку, яку потрібно буде при кожній поїздці прикладати до спеціального зчитувача — валідатора, що будуть розміщені біля всіх вхідних дверей у трамваях, тролейбусах та автобусах.

З осені цього року запрацює Центр обслуговування пасажирів, де можна буде отримати пільгову картку. Однак, щоб її отримати, необхідно, щоб інформація про пільговика була в Єдиному реєстрі. Тому, тим особам, які мають право на пільговий проїзд, але не є внесені в Єдиний реєстр, потрібно звернутися у відділи соцзахисту.

«У нашій державі вже давно створений Автоматизований державний реєстр осіб, які мають право на пільги. Цей реєстр є у віданні Міністерства соціальної політики. Тому більшість пільговиків вже є в цьому переліку. Тобто, якщо людина коли-небуть зверталася в орган соціального захисту за пільгою, то вона є в реєстрі. Та є випадки, коли люди не зверталися в органи соцзахисту саме за пільгами, та мають таке право. Зокрема право на пільговий проїзд.

Отож, поки ще не введено в дію е-квиток і не розпочався процес видачі пільгових карток, особам, які мають право пільгового проїзду, потрібно звернутися у відділи соцзахисту для внесення даних про них в Єдиний реєстр осіб, які мають право на пільгу.

Це не є складна процедура. В реєстр пільговиків вносяться лише основні дані про особу — прізвище, ім’я, по-батькові, дата і рік народження, ідентифікаційний код і основні реквізити посвідчення, і вводиться статус пільговика. Тому, за одне відвідування, при наявності усіх цих документів, людину зареєструють", — пояснив Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту ЛМР.

За його словами, зараз у Львові на обліку у відділах соціального захисту перебуває більше 36 тис. осіб, які мають право на пільги, згідно з Законами України, і близько 100 тис. осіб, які мають право пільгового проїзду згідно з Постановами Кабінету Міністрів. Однак, серед них є особи, які не внесені в реєстр.

«Просимо всіх, хто має пільгу на проїзд, зареєструватися в Єдиному реєстрі до вересня-жовтня. Адже, коли запрацює е-квиток, посвідчення перестануть надавати право пільгового проїзду. Це передбачено на державному рівні, і ми також можемо це регулювати місцевими підзаконними актами. На сьогодні право пільгового проїзду мають 26 категорій. Також у Львові визначено ще дві додатково — це пенсіонери за віком і особи з інвалідністю ІІІ групи», — додав Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

Куди звертатися:

Сихівський відділ соцзахисту: пр. Червоної Калини, 66, тел. 254−64−80, 254−64−85.

Франківський відділ соцзахисту: вул. Г. Чупринки, 85, тел. 237−33−36, 237−10−68.

Шевченківський відділ соцзахисту: вул. Липинського, 11, тел. 252−19−86.

Галицький відділ соцзахисту: вул. Ф. Ліста, 5, тел. 261−58−71, 261−58−72.

Залізничний відділ соцзахисту: вул. Виговського, 34, тел. 295−82−08.

Личаківський відділ соцзахисту: вул. К. Левицького, 67, тел. 254−62−87, 254−62−88.

Графік прийому мешканців:

Понеділок: 13.00 — 19.00 год.,

Вівторок-четвер: 08.00 — 19.00 год.,

П’ятниця — неприйомний день.

Субота, неділя вихідний.

З собою слід мати:

Паспорт;
Копію документа, що підтверджує прав на пільгу (з пред’явленням оригіналу цього документу);
Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
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