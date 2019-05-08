Управління безпеки міста запрошує на роботу інспекторів з паркування — оголошено конкурс на нові посади Суспільство | 07-05-2019, 16:18 0 101

Порядку на вулицях міста стає більше — зараз працює 8 інспекторів з паркування, однак, кількість їх суттєво планують збільшити. Вже оголошено конкурс на посади, усіх зацікавлених запрошують звертатись в управління безпеки міста на вул. Зелену, 9. Нагадаємо, за час своєї роботи інспектори з паркування скерували в бюджет міста вже 2,4 млн грн, а загалом протоколів виписано на 4 млн грн. Лише за квітень було складено 2254 протоколи.

На вулицях Львова патрулюють інспектори з паркування, які штрафують водіїв, виносять постанови, розглядають справи щодо порушень правил паркування, евакуйовують авто на штрафмайданчик.



«На сьогодні у нас працює 8 інспекторів з паркування. Триває конкурс на заміщення цих посад. Ми вже провели декілька зустрічей з біржою праці. Будемо переглядати оклади. Конкурс оголошено, запрошуємо подавати свої резюме, звертатись в управління безпеки міста на вул. Зелену, 9. Конкурс оголошено на нові посади — зараз ми маємо порядка 50 вакансії. У інспекторів з паркування нормований робочий графік, вони працюють позмінно, є вихідні дні. Зараз працюємо над тим, щоб їм трохи підняти заробітну платню, щоб була градація — від виписаних протоколів.



Сьогодні основна робота ведеться у центральній частині міста, працюють по зонах паркування і по платних парковках, частково долучаються до роботи на вулицях за межами центру міста, скеровуємо по цілому місту періодично.



Загалом від початку роботи до бюджету вже надійшло 2,4 млн грн, а виписано протоколів на 4 млн грн. Кількість протоколів за березень — 2800, за квітень — 2254″, — розповів Юрій Діль, начальник управління безпеки міста ЛМР.



Нагадаємо, 27 вересня набрав чинності новий закон «Про реформування сфери паркування транспортних засобів». Згідно з ним, на базі управління безпеки міста Львова створили відділ інспекторів, які мають право приймати рішення щодо штрафування за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Відповідно до закону, інспектор з паркування має здійснити фотофіксацію порушень правил паркування, евакуацію порушників і притягнення до адміністративної відповідальності за несплату вартості стоянки на платних паркінгах. Додамо, що тепер штрафувати водіїв-порушників може не лише патрульна поліція, а й інспектори з паркування.