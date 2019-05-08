Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» цьогоріч відбуватиметься 16 травня — 9 червня Суспільство | 07-05-2019, 16:24 0 102

Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози» цьогоріч відбуватиметься 16 травня — 9 червня

Традиційно, наприкінці закриття театрально-музичного сезону, до Львова завітає Міжнародний фестиваль музичного мистецтва «Віртуози». Цьогоріч це вже 38-ий фестиваль «Віртуози», і триватиме він 16 травня — 9 червня. Фестиваль відкриють Потрійним концертом для скрипки віолончелі і фортепіано Людвіга ван Бетховена. Солістами цього дійства буде чудове міжнародне тріо: скрипаль Олег Каськів (Швейцарія — Україна), молодий піаніст Андрій Драган (Швейцарія — Україна) і віолончеліст Алессіо Піанеллі (Італія). Саме цей концерт задасть тон всьому фестивалю.

«Це один із найпопулярніших та найстаріших українських музичних фестивалів, незмінним організатором якого є Львівська національна філармонія. Уже багато років поспіль він є місцем зустрічі української та європейської музики, класики й сучасності, місцем народження мистецьких ідей, міжкультурних діалогів й відкриттів.



Кожен фестиваль — це нові імена, гучні прем’єри, найяскравіші взірці світової класики і бездоганне виконання — на фестивалі мають за честь виступати найкращі музиканти з усього світу. Представлено безліч стилів академічної музики: від бароко до імпресіонізму, від романтизму до джазу.



Ми прагнемо популяризувати класичну музику. Адже це мистецтво, що виховує смак, змушує думати, робить світ кращим", — розповіли організатори.



38-ий фестиваль для поціновувачів приготував:



28 концертів, кожен з яких — перлина

учасниками фестивалю будуть виконавці з 15 країн світу

20 диригентів будуть демонструвати своє мистецтво перевтілювати оркестрантів в єдиний організм, що дихає в унісон

у майстерності будуть змагатися 59 солістів

колоритний фольклор представлять 2 етно-колективи



8 грандіозних хорів подарують публіці незабутні враження