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Капітальний ремонт дороги від вул. Зелена, 261 до житлового масиву «Пасічний» планують завершити до кінця цього місяця

Суспільство | 07-05-2019, 20:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 153 153    
Капітальний ремонт дороги від вул. Зелена, 261 до житлового масиву «Пасічний» планують завершити до кінця цього місяця
Триває капітальний ремонту дороги від вул. Зелена, 261 до житлового масиву «Пасічний». Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», роботи перебувають на завершальній стадії. За сприятливих погодних умов роботи планують завершити до кінця цього місяця. Виконавець робіт підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яка виграла повторний тендер у 2018 році.
За інформацією ЛКП «Львівавтодор», у 2018 році на вул. Зелена було влаштовано дощову каналізацію та дощові колодязі. Виконано прохід через вулицю методом горизонтально спрямованого буріння з включенням в існуючий дощовий колектор. Замінено аварійні газопровід і водопровід.

«Зараз відбуваються роботи з влаштування дорожнього полотна та тротуарів. Ще залишилося влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття проїзної частини площею 3458 м2 і замощення тротуарів.

За сприятливих погодних умов капітальний ремонт дороги вдасться завершити до кінця місяця", — розповів Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».
Довідка

ЛКП «Львівавтодор» виступає замовником на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт вулиці Зеленої від буд. № 261 до житлового масиву «Пасічний») у м. Львові.

Ділянка вулиці Зеленої (від буд. № 261 до житлового масиву «Пасічний») розташована всередині житлового кварталу і в даний час відноситься до вулиць місцевого значення, нею здійснюється один з під’їздів до житлового масиву «Пасічний», що будується.

Довжина вулиці, яка підлягає капітальному ремонту — близько 450 м. Кошторисна вартість капітального ремонту вулиці — 6 290,0 тис. грн.;

Проектом капітального ремонту вулиці передбачено:

дві смуги руху по 3,5 м. (загальна ширина вулиці — 7 м.), з тротуаром 1,5 м по одній стороні вул.
влаштування дощової каналізації діаметром 300 мм з влаштуванням дощових колодязів, дощоприймачів з підключенням до дощового колектора з протилежної сторони вул. Зеленої.
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