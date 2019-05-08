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Капітальний ремонт дороги від вул. Зелена, 261 до житлового масиву «Пасічний» планують завершити до кінця цього місяця
|Суспільство | 07-05-2019, 20:31
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Триває капітальний ремонту дороги від вул. Зелена, 261 до житлового масиву «Пасічний». Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», роботи перебувають на завершальній стадії. За сприятливих погодних умов роботи планують завершити до кінця цього місяця. Виконавець робіт підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», яка виграла повторний тендер у 2018 році.
За інформацією ЛКП «Львівавтодор», у 2018 році на вул. Зелена було влаштовано дощову каналізацію та дощові колодязі. Виконано прохід через вулицю методом горизонтально спрямованого буріння з включенням в існуючий дощовий колектор. Замінено аварійні газопровід і водопровід.
«Зараз відбуваються роботи з влаштування дорожнього полотна та тротуарів. Ще залишилося влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття проїзної частини площею 3458 м2 і замощення тротуарів.
За сприятливих погодних умов капітальний ремонт дороги вдасться завершити до кінця місяця", — розповів Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».
Довідка
ЛКП «Львівавтодор» виступає замовником на виконання робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт вулиці Зеленої від буд. № 261 до житлового масиву «Пасічний») у м. Львові.
Ділянка вулиці Зеленої (від буд. № 261 до житлового масиву «Пасічний») розташована всередині житлового кварталу і в даний час відноситься до вулиць місцевого значення, нею здійснюється один з під’їздів до житлового масиву «Пасічний», що будується.
Довжина вулиці, яка підлягає капітальному ремонту — близько 450 м. Кошторисна вартість капітального ремонту вулиці — 6 290,0 тис. грн.;
Проектом капітального ремонту вулиці передбачено:
дві смуги руху по 3,5 м. (загальна ширина вулиці — 7 м.), з тротуаром 1,5 м по одній стороні вул.
влаштування дощової каналізації діаметром 300 мм з влаштуванням дощових колодязів, дощоприймачів з підключенням до дощового колектора з протилежної сторони вул. Зеленої.
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