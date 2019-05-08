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Управління транспорту оголосило конкурс на визначення перевізників на 14 автобусних маршрутах міста

Суспільство | 07-05-2019, 20:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 145 145    
Управління транспорту Львівської міської ради оголосило конкурс з визначення автомобільних перевізників на 14 міських автобусних маршрутах загального користування. Йдеться про 12 маршрутів, на які торік не подався на конкурс жоден перевізник, і 2 нових маршрутів. Документи на участь у конкурсі приймають до 3 червня, а проведення конкурсу заплановано 20 червня 2019 р.

«Сьогодні маршрути, на які оголошуємо додатковий конкурс, обслуговують перевізники за тимчасовими договорами. Після проведення конкурсу з переможцями буде укладено договір терміном на 5 років», — повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Зокрема, йдеться про визначення перевізників на маршрути:

№ 8а — вул. Зернова — пр. В. Чорновола — вул. Варшавська — вул. Замарстинівська — вул. Львівська (смт. Брюховичі) — вул. Курортна (смт. Брюховичі) — вул. Незалежності (смт. Брюховичі) — вул. В. Івасюка (смт. Брюховичі) — вул. Незалежності (смт. Брюховичі) — вул. Курортна (смт. Брюховичі) — вул. Львівська (смт. Брюховичі) — вул. Замарстинівська — вул. Варшавська — пр. В. Чорновола — вул. П. Куліша — вул. Зернова.

№ 12 — вул. І. Величковського — вул. Т. Шевченка — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Винниця — вул. Тунельна — вул. Варшавська — вул. Замарстинівська — вул. Гетьмана І. Мазепи — вул. І. Миколайчука — вул. В. Липинського (автовокзал «Північний») — вул. І. Миколайчука — вул. Гетьмана І. Мазепи — вул. Замарстинівська — вул. Варшавська — вул. Тунельна — вул. Винниця — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського.

№ 18 — вул. Суботівська — вул. Широка — вул. Сяйво — вул. Городоцька — вул. І. Виговського -вул. Володимира Великого — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Тракт Глинянський («Провесінь») — Личаківська — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Шота Руставелі — вул. Стрийська — вул. Володимира Великого — вул. І. Виговського — вул. Городоцька — вул. Сяйво — вул. Широка — вул. Суботівська.

№ 19 — вул. Б. — І. Антонича — вул. К. Трильовського — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. Зелена — вул. Дж. Вашингтона — вул. Пасічна — вул. Личаківська — вул. Тракт Глинянський — вул. Богданівська — вул. Пластова — вул. Ковельська — вул. Новознесенська — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Грінченка — вул. Гетьмана І. Мазепи — вул. І. Миколайчука — вул. В. Щурата — вул. І. Миколайчука — вул. Гетьмана. І. Мазепи — вул. Б. Грінченка — вул. Б. Хмельницького — вул. Новознесенська — вул. Ковельська — вул. Пластова — вул. Богданівська — вул. Тракт Глинянський — вул. Личаківська — вул. Пасічна — вул. Дж. Вашингтона — вул. Зелена — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. К. Трильовського — вул. Б. — І. Антонича

№ 30 — вул. Т. Шевченка (Рясне 1) — вул. Левандівська — вул. Сяйво — вул. Городоцька — пл. М. Кропивницького — вул. С. Бандери — вул. М. Вербицького — вул. М. Коперника — вул. Д. Вітовського — пл. І. Франка — вул. І. Франка — вул. Козельницька — вул. Панаса Мирного — вул. Угорська — вул. Віденська — вул. С. Литвиненка — вул. Панаса Мирного — вул. Козельницька — вул. І. Франка — вул. Уласа Самчука — вул. І. Свєнціцького — вул. І. Франка — пл. І. Франка — вул. Д. Вітовського — вул. М. Коперника — вул. С. Бандери — пл. М. Кропивницького — вул. Коротка — вул. Городоцька — вул. Сяйво — вул. Левандівська — вул. Т. Шевченка (Рясне 1)

№ 35 — вул. Польова — вул. Новознесенська — вул. Механічна — вул. Б. Хмельницького — вул. В. Липинського — просп. В. Чорновола — вул. Торгова — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. І. Гонти — пл. Данила Галицького — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — пл. Соборна — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Шота Руставелі — вул. Стрийська — с. Солонка (вул. Наварійська) — вул. Стрийська — вул. Шота Руставелі — вул. Зелена — вул. І. Франка — пл. Соборна — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — пл. Данила Галицького — вул. І. Гонти — пл. Князя Ярослава Осмомисла — пл. Різні — просп. В. Чорновола — вул. В. Липинського — вул. Б. Хмельницького — вул. Механічна — вул. Новознесенська — вул. Польова

№ 36 — м. Винники (вул. Забава — вул. І. Франка — вул. Галицька) — вул. Личаківська — вул. Підвальна — вул. І. Гонти — вул. Городоцька — вул. Т. Шевченка — вул. Ю. Бенедиктовича — вул. Городоцька — пл. М. Кропивницького — вул. Городоцька — пл. Князя Ярослава Осмомисла — вул. І. Гонти — вул. Підвальна — вул. Личаківська — м. Винники (вул. Галицька — вул. Т. Шевченка — вул. В. Стуса — вул. І. Франка — вул. Забава).

№ 36а — м. Винники (вул. Забава — вул. І. Франка — вул. Галицька — вул. Т. Шевченка — вул. В. Стуса — вул. І. Франка — вул. Забава)

№ 37 —вул. Під Голоском — вул. Варшавська — пр. В. Чорновола — вул. Торгова — вул. І. Гонти — вул. Підвальна — вул. В. Винниченка — вул. І. Франка — вул. Зелена — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. В. Чукаріна — вул. Г. Хоткевича — вул. В. Чукаріна — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. Зелена — вул. І. Франка — вул. В. Винниченка — вул. Підвальна — вул. І. Гонти — пл. Різні — пр. В. Чорновола — вул. Варшавська — вул. Під Голоском.

№ 40 - вул. Стрийська (ТРЦ «Кінг Крос Леополіс») — вул. Стрийська (автовокзал) — вул. Хуторівка — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. Зелена — вул. Дж. Вашингтона — вул. Пасічна — вул. Личаківська — м. Винники — вул. Личаківська — вул. Пасічна — вул. Дж. Вашингтона — вул. Зелена — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. Хуторівка — вул. Стрийська (ТРЦ «Кінг Крос Леополіс»).

№ 48 — Аеропорт — вул. Любінська — вул. І. Виговського — вул. Володимира Великого — вул. Княгині Ольги — вул. Академіка А. Сахарова — вул. М. Коперника — вул. П. Дорошенка — пр. Свободи — пл. Різні — пр. В. Чорновола — вул. Замарстинівська — вул. Л. Долинського — вул. Б. Хмельницького — вул. Б. Хмельницького (Галицьке перехрестя)— вул. Б. Хмельницького — вул. Гайдамацька — вул. Замарстинівська — пр. В. Чорновола — пр. Свободи — вул. П. Дорошенка — вул. М. Вербицького — вул. Академіка А. Сахарова — вул. Княгині Ольги — вул. Володимира Великого — вул. І. Виговського — вул. Любінська — Аеропорт.

№ 49 — вул. І. Величковського (Рясне-2) — вул. Т. Шевченка — вул. Городоцька — вул. Городоцька (Приміський вокзал) — вул. Городоцька — вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського (Рясне-2).

№ 50 — вул. І. Величковського (Рясне-2) — вул. Т. Шевченка — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Винниця — вул. Тунельна — вул. Варшавська — пр. В. Чорновола — вул. І. Гонти — вул. Підвальна — пл. Митна — вул. Личаківська — вул. Пасічна — вул. Дж. Вашингтона — вул. Пасічна — вул. Личаківська — пл. Митна — вул. Підвальна — вул. І. Гонти — пл. Різні — пр. В. Чорновола — вул. Варшавська — вул. Тунельна — вул. Винниця — вул. о. Омеляна Ковча — вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського (Рясне-2).

№ 54 — вул. Б — І. Антонича — вул. Коломийська — вул. І. Кавалерідзе — вул. Сихівська — пр. Червоної Калини — вул. Луганська — вул. Стрийська — вул. Академіка А. Сахарова — вул. М. Коперника — вул. С. Бандери — пл. М. Кропивницького — вул. Городоцька — вул. Т. Шевченка — вул. Брюховицька — смт. Брюховичі (вул. Незалежності України) — с. Бірки — смт. Брюховичі (вул. Незалежності України) — вул. Брюховицька — вул. Т. Шевченка — вул. Городоцька — пл. М. Кропивницького — вул. С. Бандери — вул. М. Вербицького — вул. М. Коперника — вул. Академіка А. Сахарова — вул. Стрийська — вул. Луганська — пр. Червоної Калини — вул. Сихівська — вул. І. Кавалерідзе — вул. Коломийська — вул. Б. — І. Антонича.

Документи на участь у конкурсі приймають до 3 червня 2019 р за адресою: м. Львів, вул. Ак. Сахарова, 2, понеділок — четвер, з 09.00 год. до 18.00 год., п’ятниця, з 09.00 год. до 17.00 год.

Конкурс планують провести 20 червня 2019 р.

Детальніше про конкурс тут.
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