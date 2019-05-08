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У навчальних закладах Львова проведуть уроки пам’яті, зустрічі, майстер-класи
|Суспільство | 07-05-2019, 20:41
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Цього тижня в календарі є дві важливі дати: День пам’яті та примирення, а також День матері. Як наголосили в міському управлінні освіти, виховний процес у школах є не менш важливим, ніж навчальний. Відтак у школах, ліцеях, НВК, школа-садках міста відбуватимуться заходи з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни. Водночас, оскільки традиційно в другу неділю травня в Україні відзначається День матері, тож наприкінці цього тижня та наступного тижня у навчальних закладах міста відбудуться і заходи, приурочені цьому святу.
«Донести до учнів глибокий сенс Дня пам’яті та примирення, вшанування пам’яті жертв Другої світової війни — зараз важливо, як ніколи. Останні роки, відколи на території нашої країни йде війна, цей біль відчувається особливо гостро. Тому в школах міста відбудуться уроки пам’яті, зустрічі, майстер-класи, конференції, бесіди», — кажуть в управлінні освіти ЛМР.
Заплановані заходи
Львівський художній ліцей:
07.05.2019р. — військово-спортивна гра «Сокіл-Джура» (учні 8−10 класів);
08.05.2019р. — вшанування Дня пам’яті та примирення (бесіди для учнів 8−11 класів);
08.05.2019р. — участь ліцеїстів у Міському фестивалі-конкурсі «І слово, і пісня матусю тобі» (нагородження переможців).
СЗШ № 73
08.05.2019р. — учнівська конференція «Україна в Другій світовій війні»;
08.05.2019 р. — свято Матері (літературно-музична композиція);
06.05−11.05.2019 р. — години спілкування до Дня пам’яті і примирення;
14.05−15.05.2019 р. — фестиваль казок до Дня Матері.
НВК «Один, два, три»
07.05, 11−14.05.19р. — дошкільні групи Свято «День матері»;
07.05.2019р. — зустріч-тренінг «Єдина, рідна…»;
08.05.2019р. — урочиста лінійка, присвячена Дню пам`яті та примирення;
08.05.2019р. — конкурс дитячих малюнків «Цілую руки мамині».
СЗШ № 46
08.05.2019р. — вшанування бійців, полеглих у ІІ Світовій війні. Покладання квітів на Марсовому полі;
08.05.2019р. — перегляд фільму О. Довженка «Україна у вогні»;
10.05.2019р. — родинні свята до Дня Матері;
10.05.2019р. — літературно-музична композиція «Цілую руки Ваші, мамо!»;
06−10.05.2019р. — бесіди «Як Батьківщина й сонечко над нами, отак і мати на землі одна!».
СЗШ № 86
08.05.2019р. — виготовлення загальношкільного тематичного плакату до Дня пам`яті та примирення, виготовлення учнівським парламентом пам’ятних знаків — Маків пам’яті.
10.05.-15.05.2019р. — виставка малюнків до Дня матері «Матусина казка».
СЗШ «Лідер»
08.05.2019р., 10.05.2019р. — виховні години на тему «Доля жінок у війні».
08.05.2019р., 10.05.2019р. — телеуроки мужності.
08.05.2019р. — випуск стіннівки.
13.05.2019р. — «Мамо, ти у мене єдина у світі».
ЛЗШ І ступеня «Світанок»
08.05.2019р. — ранкові зустрічі «На хвилях пам'яті.
09.05.2019р. — уроки пам'яті «Це було недавно, це було давно».
10.05.2019р. — майстер-клас з виготовлення листівок «Любій матусі».
10.05.2019р. — виставка малюнків «Букет для мами».
10.05.2019р. — ранкові зустрічі «А твоя мама яка?».
11.05.2019р. — затишні читання «У світі все починається з мами».
13.05.2019р. — поетичний серпантин «Мама і весна».
13.05.2019р. — поетичний струмочок «Мамо, я тебе люблю».
НВК «Школа-гімназія «Шептицьких»
13.05.2019р. — година спілкування для 8−10 класів: «Пам'ятаємо! Перемагаємо!»;
13.05.2019р. — усний журнал для 5−7 класів «Це святе слово «Мама».
Ліцей «Гроно»
07.05.2019р. — загальношкільне Свято матері;
Протягом травня — години спілкування, присвячені Дню матері;
Протягом травня — тематичні уроки з історії України;
Протягом травня — виховні години, приурочені до Дня пам’яті та примирення.
Ліцей № 45
07.05.2019р. — «Здорова дитина — щаслива мати» (2-і класи);
06−11.05.2019 р. — години спілкування «Моя матуся…» (1−11 класи);
06−11.05.2019 р. — виготовлення вітальних листівок на уроках трудового навчання;
6−11.05.2019 р. — тематичні години спілкування «8 травня — День примирення» (1−11 класи);
6−11.05.2019 р. — перегляд документальних фільмів на уроках історії «Сторінками історії» (5−11 класи).
СЗШ № 95
До Дня пам’яті та примирення:
оформлення стіннівок «Пам'ятаємо! Перемагаємо! 1939−1945рр.);
інформаційна служба новин «День пам’яті та примирення»;
уроки історії з презентацією, відеороликами «Україна в роки Другої світової війни 1939−1945);
майстер-класи з виготовлення «Маків пам’яті» у 2Б, 4-А класах.
До Дня матері:
свято «Все на світі починається з мами!» для учнів 5−6-х класів;
свято «Рідна матінка моя!» для учнів 2−3-х класів;
свято родини «Рід, родина, Україна» для учнів 7-х класів;
оформлення стіннівок «Серце мами завжди з нами».
СЗШ № 6
6.05−8.05.2019р. — проведення виховних годин, уроків-реквіємів, уроків-обговорень, уроків-презентацій, круглих столів;
08.05.2019р. — Лінійка пам’яті для учнів 8−11 класів;
08.05.2019р. — Розпочати перший урок хвилиною мовчання;
08.05.2019р. — Провести акцію маки пам’яті;
13.05−17.05.2019р. — виставка малюнків «Наші мами»;
16.05.2019р. — урочистий концерт до Дня матері;
Протягом травня — організувати екскурсії учнів 8−10 класів в Музей визвольної боротьби України.
СЗШ № 24
День пам'яті та примирення: тематичні бесіди на уроках історії, виховні години по класах
День матері: святковий концерт.
СЗШ № 1
06.05.-11.05.2019р. — тематичні виховні години «Пам'ятаємо минуле заради майбутнього»;
06.05.-11.05.2019р. — уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління»;
07.05.2019р. — Свято Матері «Матінко моя єдина, ти для мене — цілий світ!»
Протягом тижня — тематична виставка в шкільній бібліотеці «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим».
ЗШ «Первоцвіт»
08.05.2019р. — свято «Уклін Тобі, Матусю»;
16.05.2019р. — свято «Мамин день»;
17.05.2019р. — конкурс художнього читання віршів, присвячений Дню Матері;
11−17.05.2019р. — виставка малюнків до Дня Матері;
11−17.05.2019р. — написання поезії та творчих робіт, присвячених Дню Матері;
11−17.05.2019р. — тематичний випуск стінгазети.
СЗШ № 29
08.05.2019р. — акція «Червоний мак- символ пам’яті»;
08.05.2019р. — створення стіннівок «1939−1945 Ніколи знову»;
08.05.2019р. — бесіда «Акт про беззастережну капітуляцію»;
08.05.2019р. — перегляд тематичних відеороликів;
10.05.2019р. — виховний захід присвячений дню матері;
13.05.2019р. — виховний захід «Цілую ніжно материнські руки»;
15.05.2019р. — відкритий виховний захід «Родина, родина від батька до сина»;
Протягом тижня — бесіда «Мати-берегиня української родини»;
Протягом тижня — виставка дитячих малюнків.
Ліцей «Інтелект»
13.05.2019 р. свято «Тобі, моя Мамо!»;
15.05.2019 р. свято «Родина, родина, від батька до сина».
СЗШ № 10
24.05.2019р. — уроки в молодших класах присвячені Дню матері (1−4 кл.);
Радіогазета на тему: «День Пам'яті».
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса
08.05.2019р. — урочиста лінійка до Дня пам’яті та примирення;
07.05−11.05.2019р. — цикл виховних годин;
08.05−10.05.2019р. — виготовлення стіннівок на тему «Ми пам’ятаємо»;
20.05.2019р. — свято «Ще раз вклонімось Матері-Берегині»;
15.05.2019р. — «Свято родини»;
08.05.2019р. — «Усе починається з мами»;
17.05.2019р. — «Майбутнє в руках матерів».
Ліцей ім. І. Пулюя
08.05.2019р. — вшанування пам’яті солдатів Другої світової війни;
08.054.2019р. — тематичні уроки;
17.05.2019р. — концерт до Дня Матері.
СЗШ № 47
10.05.2019р. — «У світі все починається з мами»;
17.05.2019р. — «І сонце, і даль журавлину ми, діти твої, даруєм тобі».
СЗШ № 22
08.05.2019р. — виховні заходи та бесіди у 1 — 11 класах до Дня пам`яті та примирення;
08.05.2019р. — конкурс малюнків «Наймиліше слово «Матуся»;
08.05.2019р. — випуск стіннівки «Дні пам`яті»;
10.05.2019р. — виховний захід для учнів 1 — 4 класі «Матусенько моя».
СЗШ № 54
08.05.2019р. — урок пам’яті: «Пам'ять загиблих — у спадок живим»;
14.05.2019р. — виховний захід «Усе бере початок від матері».
Ліцей «Надія»
Виставка дитячих малюнків «Щаслива родина — міцна сім’я»;
Виставки-перегляди літератури «Майбутнє в руках матерів»;
Концерт присвячений Дню матері;
Виховні години «Родинне свято» присвячене Дню матері;
Ранкова бесіда приурочена до «Дня пам’яті і примирення»;
Перегляд кінофільмів на дану тематику;
Виховні бесіди «1939−1945 рр. Ніколи знову»;
Написання творів, рефератів на теми присвячені пам’яті подіям ДСВ;
Створення стіннівок «Діти проти війни», «Мак пам’яті»;
Створення відеоролика «Україна в роки ДСВ»;
Екскурсія до Музею «Тюрма на Лонського».
СЗШ № 27
08.05.2019р. — Урок історії з використанням комп’ютерних технологій, присвячений Дню пам’яті та примирення;
10.05.2019р. — Години спілкування «Ми матір називаємо святою»;
10.05.2019р. — Виставка учнівських вишивок та виробів з дерева;
15.05.2019р. — Інтелектуальне шоу, присвячене Дню матері.
СЗШ № 36
Загальношкільна акція до Дня пам’яті та примирення «Червоні маки»;
Відео-лекторій «Шляхами Другої світової війни»;
Родинне свято «Любі матусі»;
Свято Матері;
«Лебеді материнства», свято;
«Свято квітів»;
«Моя матуся найкраща».
СЗШ № 90
08.05.2019р. — Години спілкування приурочені Дню пам’яті та примирення;
10.05.2019р. — Літературно-музичне свято «Рідна мамо — молитва моя»;
10.05.2019р. — Вшанування свята мами: «Мамо, ніжна моя… Образ твій неповторний»;
20.05.2019р. — Поетичний ранок «Рідна матусю, вітаю тебе».
Львівський фізико-математичний ліцей
До Дня Пам'яті (8.05.2019р.)
— Бесіди, виховні години по класах «1939−1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо»,
— Виготовлення учнями символічних маків
До Дня матері (10.05.2019р.)
— Святкові концерти з запрошенням батьків по паралелях.
СЗШ № 82
08.05.2019р. — круглий стіл «Ціна Перемоги»;
06.05−11.05.2019р. — тематичні виховні години;
08.05−10.05.2019р. — тематична виставка;
08.05.2019р. — акція «Маки пам’яті»;
08.05.2019р. — свято до Дня матері «Щаслива родина — квітуча Україна»;
08.05.2019р. — «Родинне свято»;
07.05−08.05.2019р. — виготовлення тематичних листівок.
СЗШ № 77
08.05.2019р. — Єдина виховна година «Ми будем довго пам’ятати і Вам забути не дамо»;
08.05.2019р. — Флеш-моб «Ніколи знову»;
08.05.2019р. — Зустріч учнів з учасником збройних конфліктів Ситником В.В.;
06.05−10.05.2019р. — Виховні години «Мати й Україна в нас єдина»;
14.05.2019р., 17.05.2019р. — Родинні свята;
17.05.2019р. — «Свято пошанування».
Ліцей № 81
06.05−11.05.2019р. — ГКК у 1−4-х класах «День пам’яті та примирення»;
11.05.2019р. — Години — спомин, інформаційні години у 5−11-х класах «1939−1945. Згадати все. Не повторити знову»;
08.05.2019р. — Майстер-клас у 6-А класі з виготовлення маків — символу Дня пам’яті;
13.05.2019р. — Свято матері «І слово, і пісня, матусю, тобі!».
СЗШ № 68
08.05.2019р. — «День Перемоги. Погляд крізь роки…»;
16.05.2019р. — «Мамо, мамо…»;
14.05.2019р. — Свято матері.
СЗШ № 74
Протягом тижня — Тематичні години спілкування: «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», «День пам’яті та надії», «Подвиг в ім’я майбутнього»;
Протягом тижня — Тематична виставка в шкільній бібліотеці «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим;
15.05.2019р. — Захід до Дня Матері «Найкраще в світі слово-Мама!».
СЗШ № 3
День пам`яті та примирення (протягом тижня):
Години спілкування на тему «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» (1−11 класи);
Виставка дитячих малюнків, плакатів, стінгазет «Діти проти війни» (1−11 класи);
Перегляд кінофільму «Нескорений» (8−11 класи).
День матері:
10.05.2019р., 10.00 — загальношкільний захід «Якщо говорити між нами, то все починається з мами»;
10.05.2019р., 12.00 — загальношкільний захід «Все для мами!»;
Виставка малюнків (1−4 класи), плакатів та стінгазет (5−11 класи).
СЗШ № 55
14.05.2019р. — «Як сонце сяє над віками, матусю образ твій святий».
Класична гімназія
12.05.2019р. — Тематичні уроки до Дня пам’яті та примирення;
02.05−13.05.2019р. — Написання привітань та виготовлення листівок до Дня матері;
02.05−13.05.2019р. — Виставка малюнків;
17.05.2019р. — Свято до Дня Матері для 5−6 класів.
СЗШ № 87
13.05.2019р. — Загальношкільна лінійка «У світі все починається з мами!»;
14.05.2019р. — Творча майстерня «Листівка для матусі»;
15.05.2019р. — Творчий handmade «Подарунок для мами»;
16.05.2019р. — Поетичний серпантин «Вірші — подяки найрідніші мамі»;
16.05.2019р. — Конкурс малюнків «Я люблю тебе, мамо!»;
13.05−17.05.2019р. — Конкурс стіннівок до Дня матері;
13.05−17.05.2019р. — Виставка «Поети, що пишуть про маму…».
Ліцей «Європейський»
— Виставка малюнків «Діти проти війни»;
— Перегляд короткометражного документального фільму про Другу світову війну з подальшим обговоренням;
— Написання рефератів на теми, присвячені пам’ятним подіям Другої світової війни 1939 — 1945 років;
— Святковий концерт «Найкраще в світі слово — мама!».
Ліцей № 66
— «Свята материнська любов»;
— Виставка малюнків до Дня матері;
— Уроки історії «Пам'ять вічно жива»;
— Інформаційна виховна година «Пам'ять про війну як застереження від її повторення»;
— Засідання клубу «Рубікон» «День примирення — День пам’яті заради перемоги;
— Бібліотечна виставка «1939−1945. Ніколи знову»;
— Виставка дитячого малюнка «Діти проти війни».
Ліцей № 8
— Уроки історії «Сторінками війни»;
— Перегляд фільму «Крути»;
— Урок-диспут «Роль України у ІІ Світовій війні»;
— Виставка малюнків до Дня пам’яті «Червоні маки»;
— Свято «Найкраща матуся моя»;
— Майстер-клас «Дарунок для мами»;
— Виготовлення вітальних листівок «Любій матусі»;
— Підготовка та участь в обласному фестивалі-конкурсі «І слово, і пісня, матусю, Тобі».
Львівська академічна гімназія
За окремим графіком — Літературно-музичні композиції;
10.05.2019р. — Загальногімназійна лінійка;
10.05.2019р. — Години спілкування у 1−7 класах.
СЗШ № 72
06.05−07.05.2019р. — Виготовлення маків;
06.05−08.05.2019р. — Години спілкування «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!», «Пам'ятаємо минуле заради майбутнього»;
08.05.2019р. — Круглий стіл «День пам’яті, день надії»;
08.05.2019р. — Зустріч з учасниками АТО;
06.05−08.05.2019р. — Оформлення тематичних виставок у класах та шкільній бібліотеці;
14.05.2019р. — Свято до Дня матері;
10.05.2019р. — Слайд-презентація до Дня матері;
06.05−11.05.2019р. — Малювання портретів матерів;
06.05−11.05.2019р. — Виховні години «Ймення матері, як сонце, світить вічно».
СЗШ № 96
— Уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління» (класні керівники);
— Круглий стіл «Одне небо, один мир» (9-Г кл.).
— Свято в актовому залі школи «Уклін низький Вам, матінко моя»
— Свято Матері в 2 класі «Матусю, сонечко моє»
— Зустрічі учнів 7-х кл. з відомими мамами Львова (Б. Антоняк — співвласниця видавництва «Урбіно»; С. Чубай — укр. співачка, благодійниця; І. Снітинською — бізнес-леді, засновниця ораторської студії «Агрус»).
— Проведення соціологічного опитування «Найважча професія в світі — мама»
Ліцей № 28
08.05.2019р. — Усний журнал «Нам заповідана мужність»;
10.05.2019р., 17.05.2019р. — Свято матері;
16.05.2019р. — Звітний концерт ліцейного хору учнів 1−4-их класів «Червона калина».
Гімназія «Тривіта»
— Свято «Квіти для мами» — 2клас;
— Свято «Наша мама — ангел на землі» — 6 клас;
— Перегляд фільму «Свої» у 6-х класах;
— Перегляд документального фільму «Правда про внесок України в
перемогу" - 8−9 класи;
— Виховні години, бесіди «Про минуле, серце пам’ять зберігає» 1−9 класи.
СЗШ № 44
10.05.2019р. — Бесіди на тему «В світі усе починається з мами…» (1−4 кл.);
08.05.2019р. — Свято «Мамо, тобі низесенько вклонюсь…» (5−6 кл.);
08.05.2019р. — Оформлення стенду на тему «Хай буде мир! Хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, людино!».
Ліцей ім. В. Симоненка
15.05−16.05.2019р. — Вшанування матерів «Рідна мати моя…».
Ліцей № 93
Травень — Радіоурок на тему: «День пам’яті та надії «(1−11 класи);
Травень — Виставка тематичної літератури (1−11 класи);
Травень — Година спілкування класного керівника на тему: «Вічна пам’ять Герою» (1−11 класи);
07.05−11.05.2019р. — Флешмоб «Селфі з мамою» для учнів 5-х класів;
10.05.2019р. — День відкритих дверей шкільного радіо «Подаруй мамі пісню» для учнів 6 — 7 класів;
08.05.2019р. — Родинне свято.
СЗШ № 30
Заходи до Дня пам’яті та примирення:
— Проведення акції «Маки пам'яті» (1−9 класи);
— Уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління» (5−11 класи);
Заходи до Дня матері:
— Літературна подорож «У світі все починається з мами» — бібліотека школи
(1−4 класи);
— Художня виставка «Величне і прекрасне слово Мати! Від неї все на світі! Навіть світ…» — гурток малювання;
— Виставка дитячих малюнків «Щаслива родина — міцна сім’я» (1−5 класи);
— Благодійний ярмарок «Мамині смаколики» (5−11 класи);
— Відкритий виховний захід «Єдине в світі — серце мами» 14.05.19р. (7-А клас);
— Відкритий виховний захід «Серце матері» — 15.05.19р (2-Г клас);
— Відкриті виховні години: «Дітей чужих не буває», «Тема матері у творах мистецтва», «Материнство і війна», «Жіночий подвиг і жіноча мужність"(5−9 класи).
СЗШ № 31
06.05−08.05.2019р. — Майстер-клас з виготовлення привітальних листівок для мами;
14.05.2019р. — Загальношкільний концерт до Дня матері «Усі квіти тобі, моя матусю рідна»;
10.05.2019р. — Загальношкільна лінійка до Дня пам`яті та примирення «Пам'ятаємо. Перемагаємо». Показ мультимедійної презентації;
06.05−10.05.2019р. — Виховні години до Дня пам`яті та примирення.
СЗШ № 42
08.05.2019 р. — Єдина година спілкування «День пам’яті та примирення», 1−11 класи;
08.05.2019 р. — Виставка малюнків «За тебе, матінко, молюсь»;
10.05.2019 р. — Свято матері — 9−10 класи;
14.05.2019 р. — «Мамо, тобі низесенько вклонюсь…» — 6 класи.
СЗШ № 43
13.05.23019р. — Літературно-музична композиція до Дня матері;
16.05.2019р. — Літературно-музична композиція «Матусю рідненька, голубко моя»;
08.05.2019р. — Перегляд та обговорення х/ф «Чужа молитва».
ЛУГГ
Заходи до Дня пам’яті та примирення:
— Випуск стіннівки «День пам’яті та надії».
— Участь у проведенні екуменічної панахиди та акції «Україна пам’яті» біля меморіального хреста на місці колишнього концептуального табору «Шталаг -328».
Заходи до Дня Матері:
— Випуск стіннівки «Хай святиться ім’я твоє!»
— Проведення урочистої академії «Як будеш батька й матір шанувати, то про Україну рідну будеш дбати».
— Проведення майстер-класу з виготовлення листівок «Величаємо тебе, Мамо!»
— Виставка малюнків «Мамо рідна, ти в мене єдина».
— Проведення вернісажу «З бабусиної скрині».
— Участь у проведенні міського конкурсу шкільних медіа на тему «І мати, й Україна — одна єдина».
Ліцей № 21
07.05−10.05.2019р. — Виховні години — 1−11 класи;
08.05.2019р. — Тематична лінійка до Дня пам’яті та примирення;
10.05.2019р. — Концерт присвячений Дню матері.
Ліцей № 38
08.05.2019р. — Уроки пам’яті «Мужність та звитяга українців у Другій світовій війні»;
08.05.2019р. — Історичний календар «Цей день в історії»;
08.05.20109р. — Тематична книжкова виставка до Дня пам’яті та примирення «Роки війни — століття пам’яті»;
08.05.2019р. — Перегляд документальних фільмів про Другу світову війну;
10.05.2019р. — Свято Матері й весни (короткотривала група);
13.05.2019р. — Музично-літературне свято «Низький уклін, матусенько, тобі!», 5-А клас;
10.05.2019р. — Свято «Я люблю матусю милу», 2-Б клас.
СЗШ № 4
06.05−10.05.2019р. — Оформлення інформаційно-ілюстративного тематичного кутка.;
10.05.2019р. — Виставка проектів учнів 3−4 класів «Щаслива родина — міцна сім’я»;
06.05−10.05.2019р. — Святкові ранкові зустрічі «З любов’ю до матусі»;
08.05.2019р. — Виставки літератури «Майбутнє в руках матерів»;
06.05−10.05.2019р. — Літературні посиденьки — «Мамина колискова»;
08.05.2019р. — Виставка малюнків учнів 1−2 класів «Моя матуся «;
06.05−10.05.2019р. — Виготовлення листівок на уроках трудового навчання «Витинанка для матусі»;
06.05−10.05.2019р. — Поетичні хвилинки «Від родини йде життя дитини»;
08.05.2019р. — Оформлення тематичних кутків;
08.05.2019р. — Ранкові зустрічі «День примирення — про це варто пам’ятати»;
08.05.2019р. — Урок пам’яті «Ми не забули…»;
08.05.2019р. — Перегляд відеороликів «Історія Дня примирення».
НВК «Провесінь»
08.05.2019р. — Мітинг-реквієм «Пам'ять вічно жива».
ПШ «Школа радості»
— Лінійка «Рідна мати моя»;
— Листівки до Дня матері (1−2 класи);
— Проекти «Найрідніша у житті» (3−4 класи).
СЗШ № 91
До Дня пам`яті та примирення :
— Тематичні виховні години «Ніколи знову» (5−11 класи.);
— Книжкова виставка «Пам'ятаємо. Шануємо. Не забуваємо"(бібліотекарі);
— Конкурс малюнків (5 кл.);
— Круглий стіл «Наслідки війни для різних верств населення"(10 кл);
— Перегляд фільму з обговоренням (11 кл).
До Дня Матері:
— Тематичні виховні години «Від сонечка — тепло, від матінки добро» (1−11 кл.);
— Виховний захід «Усе починається з мами» (5 В клас);
— Майстер -клас виготовлення листівки «Лютій матусі» (5−6 класи).
Ліцей № 75
08.05.2019р., 13.05.23019р., 14.05.2019р. — Свято Матері;
08.05.2019р. — Конференція для учнів 10-х класів «Цей день в історії України».
СЗШ № 33
08.05.2019р. — «Шкільний щоденник» «День пам’яті та примирення»;
22.05.2019р. — Загальношкільне свято до Дня Матері «Матусенько рідна моя!».
Навчально-виховний комплекс «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей»
06.05−11.05.2019р. — Фотодокументальна та книжкова виставка присвячена Дню пам`яті та примирення «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим!»;
06.05−11.05.2019р. — Виховні години: «Мужність і відвага крізь покоління»;
08.05.2019р. — Перегляд кінофільму «Нескорений» режисера Олеся Янчука;
08.05.2019р. — Перегляд документального фільму «Чорна піхота» режисера Івана Кравчишина;
07.05.2019р. — Святковий концерт до Дня матері «Я вдячний Богові за матір».
СЗШ № 13
13.05.2019р. — виховна година «У світі все починається з мами!»;
17.05.2019р. — Літературно-мистецький захід «Величне і прекрасне слово мати! Від неї все на світі! Навіть світ…»;
07.05.2019р. — тематичні уроки історії «На хвилях пам’яті».
ЗШ «Берегиня»
06.05−10.05.2019р. — Випуск стіннівки «Пам'ятаємо і шануємо!»;
07.05−12.05.2019р. — Виховні години до Дня пам’яті та примирення і Дня матері;
10.05.2019р. — Національно-патріотичний проект «Слава Україні! — Героям Слава!». Перегляд фільму;
Травень — Свято «Квіти для мами».
СЗШ № 63
08.05.2019р. — Віртуальна екскурсія, перегляд відеофільму: «Україна під час Другої світової війни»;
08.05.2019р. — Майстер-клас по виготовленню червоного маку;
08.05.2019р. — Виховна година: «Мужність та відвага крізь покоління»;
08.05.2019р., 15.05.2019р. — Свято Матері. Родинне свято;
06.05−10.05.2019р. — Виставка малюнків до Дня матері.
СЗШ № 65
— Перегляд фільму «Друга Світова війна. Ціна перемоги» — 9−10 класи;
— Виставка плакатів «УПА — історія нескорених»;
— Дискусія для учнів 10−11 класів «Як досягти примирення пам’яті про ІІ Світову війну».
До Дня Матері:
08.05.2019р. — Родинне свято (учні 2-А, 2-Г, 3-Д класів);
13.05.2019р. — Свято Матері (учні 5-В класу);
14.05.2019р. — Свято Матері (учні 2-Б, 2-Е класів);
14.05.2019р. — Свято «День Матері» (учні 5-Е класу).
СЗШ № 100
06.05−11.05.2019р. — Проведення просвітницьких тематичних заходів (зустрічі з учасниками Другої Світової війни, виховні години, уроки пам’яті, бесіди);
Травень — Екскурсія до музею «Тюрма на Лонцького»;
07.05.2019р. — Показ відеоісторій «Про героїчну боротьбу українців проти агресора у Другій Світовій війні»;
08.05.2019р. — Покладання квітів до пам'ятної дошки на честь загиблого у зоні АТО Ю. Нагорного;
08.05.2019р. — Панахида за загиблими у війнах.
СЗШ № 97
15.05.2019р. — заходи до Дня матері.
Ліцей № 15
— бесіди та виховні години до Дня пам`яті та примирення «Червоні маки — символ примирення», «Люди сильні одне одним», «Україна в другій світовій війні», «…народ, якого правди сила ніким звойована ще не була…», «Ніхто не забутий», перегляд фільму «Останній постріл» у старших класах;
— виготовлення вітальних листівок для своїх матерів;
— конкурс на кращий твір «Рідна матінка моя»;
— бесіди «Мама — найрідніша людина», «Я руки матері до серця пригортаю», «Ми матір називаємо святою»;
— свято «Все починається з мами»;
— конкурс малюнків у 5-Б і 3-Б класах «Найкращий букет для мами».
СЗШ № 84
17.05.2019р. — Концерт до Дня матері учні 5-х класів;
08.05.2019р. — Тематичні виховні бесіди, присвячені вшануванню пам’яті загиблих під час Другої Світової Війни 1−11-ті класи;
Травень — Перегляд документальних фільмів на тему військових дій 1939−1945рр.;
Травень — Конкурс дитячих малюнків «Моя мама краща в світі!» — учні початкової школи.
Ліцей № 5
17.05.2019р. — Свято «Рідна мати моя «.2- б клас;
10.05.2019р. — Волонтерський проект до Дня матері «Спільне написання ікони Божої Матері»;
Протягом тижня — Виставка малюнків ;
Протягом тижня — Виготовлення тематичних листівок;
Протягом тижня — Тематичні виховні години присвячені Дню примирення;
08.05.2019р. — Радіопередача «Роками ніколи пам’яті не стерти».
ПШ «Джерельце»
— «Люблю тебе, матусю!»;
— Майстер-клас «Букет для мами»;
— Конкурс малюнків «Я і моя мама»;
— Майстер-клас «Магнітик та відкритка для мами»;
— «Ти моє сонечко!»;
— Ранкова зустріч (творче письмо) на тему: «Моя мама — найкраща!»;
— «Цікавинки із життя моєї матусі».
СЗШ № 60
08.05.2019р. — Загальношкільна лінійка «Червоні маки-символ пам’яті, любові та перемоги»;
10.05.2019р. — Тобі, єдина, найдорожча!", виготовлення привітальних листівок матерям у техніці аплікації;
10.05.2019р. — Майстер-клас «Створюємо казку «Троянди для мами» у техніці квілінгу;
10.05.2019р. — Уклін тобі, моя матусю- літературно-мистецький колаж з виготовленням 3D листівок;
10.05.2019р. — Літературна вітальня матерям «Біля кого найтепліше…»;
07.05.2019р. 10.05.2019р. — Майстер-клас «Подарунок найріднішим»;
10.05.2019р. — Святковий літературно-музичний привітальний концерт «Мамо, ти найдорожча на світі»;
15.05.2019р. — «Пошану батькам я складаю і пісню любові співаю» батьківські збори на базі районної Комфорт-бібліотеки.
СЗШ № 34
08.05.2019р. — Хвилина мовчання;
08.05.2019р. — Єдиний урок «Не згасити пам’яті вогонь»;
Протягом тижня — Години спілкування «День примирення»;
10.05.2019р. — Літературно-музичні композиції «Рідненька, найкраща, єдина», «Найдобріша, найкраща, матусю рідненька!», «Пісня мамина в душі моїй лунає», «Ти у мене єдина у світі»;
15.05.2019р. — Літературно-музичні композиції «Вклонюсь, матусю, тобі», «Цілую ніжно материнські руки».
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