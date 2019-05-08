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У навчальних закладах Львова проведуть уроки пам’яті, зустрічі, майстер-класи

Суспільство | 07-05-2019, 20:41Коментарів: 0 0 Переглядів: 182 182    
У навчальних закладах Львова проведуть уроки пам’яті, зустрічі, майстер-класи
Цього тижня в календарі є дві важливі дати: День пам’яті та примирення, а також День матері. Як наголосили в міському управлінні освіти, виховний процес у школах є не менш важливим, ніж навчальний. Відтак у школах, ліцеях, НВК, школа-садках міста відбуватимуться заходи з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни. Водночас, оскільки традиційно в другу неділю травня в Україні відзначається День матері, тож наприкінці цього тижня та наступного тижня у навчальних закладах міста відбудуться і заходи, приурочені цьому святу.
«Донести до учнів глибокий сенс Дня пам’яті та примирення, вшанування пам’яті жертв Другої світової війни — зараз важливо, як ніколи. Останні роки, відколи на території нашої країни йде війна, цей біль відчувається особливо гостро. Тому в школах міста відбудуться уроки пам’яті, зустрічі, майстер-класи, конференції, бесіди», — кажуть в управлінні освіти ЛМР.
Заплановані заходи

Львівський художній ліцей:

07.05.2019р. — військово-спортивна гра «Сокіл-Джура» (учні 8−10 класів);

08.05.2019р. — вшанування Дня пам’яті та примирення (бесіди для учнів 8−11 класів);

08.05.2019р. — участь ліцеїстів у Міському фестивалі-конкурсі «І слово, і пісня матусю тобі» (нагородження переможців).

СЗШ № 73

08.05.2019р. — учнівська конференція «Україна в Другій світовій війні»;

08.05.2019 р. — свято Матері (літературно-музична композиція);

06.05−11.05.2019 р. — години спілкування до Дня пам’яті і примирення;

14.05−15.05.2019 р. — фестиваль казок до Дня Матері.

НВК «Один, два, три»

07.05, 11−14.05.19р. — дошкільні групи Свято «День матері»;

07.05.2019р. — зустріч-тренінг «Єдина, рідна…»;

08.05.2019р. — урочиста лінійка, присвячена Дню пам`яті та примирення;

08.05.2019р. — конкурс дитячих малюнків «Цілую руки мамині».

СЗШ № 46

08.05.2019р. — вшанування бійців, полеглих у ІІ Світовій війні. Покладання квітів на Марсовому полі;

08.05.2019р. — перегляд фільму О. Довженка «Україна у вогні»;

10.05.2019р. — родинні свята до Дня Матері;

10.05.2019р. — літературно-музична композиція «Цілую руки Ваші, мамо!»;

06−10.05.2019р. — бесіди «Як Батьківщина й сонечко над нами, отак і мати на землі одна!».

СЗШ № 86

08.05.2019р. — виготовлення загальношкільного тематичного плакату до Дня пам`яті та примирення, виготовлення учнівським парламентом пам’ятних знаків — Маків пам’яті.

10.05.-15.05.2019р. — виставка малюнків до Дня матері «Матусина казка».

СЗШ «Лідер»

08.05.2019р., 10.05.2019р. — виховні години на тему «Доля жінок у війні».

08.05.2019р., 10.05.2019р. — телеуроки мужності.

08.05.2019р. — випуск стіннівки.

13.05.2019р. — «Мамо, ти у мене єдина у світі».

ЛЗШ І ступеня «Світанок»

08.05.2019р. — ранкові зустрічі «На хвилях пам'яті.

09.05.2019р. — уроки пам'яті «Це було недавно, це було давно».

10.05.2019р. — майстер-клас з виготовлення листівок «Любій матусі».

10.05.2019р. — виставка малюнків «Букет для мами».

10.05.2019р. — ранкові зустрічі «А твоя мама яка?».

11.05.2019р. — затишні читання «У світі все починається з мами».

13.05.2019р. — поетичний серпантин «Мама і весна».

13.05.2019р. — поетичний струмочок «Мамо, я тебе люблю».

НВК «Школа-гімназія «Шептицьких»

13.05.2019р. — година спілкування для 8−10 класів: «Пам'ятаємо! Перемагаємо!»;

13.05.2019р. — усний журнал для 5−7 класів «Це святе слово «Мама».

Ліцей «Гроно»

07.05.2019р. — загальношкільне Свято матері;

Протягом травня — години спілкування, присвячені Дню матері;

Протягом травня — тематичні уроки з історії України;

Протягом травня — виховні години, приурочені до Дня пам’яті та примирення.

Ліцей № 45

07.05.2019р. — «Здорова дитина — щаслива мати» (2-і класи);

06−11.05.2019 р. — години спілкування «Моя матуся…» (1−11 класи);

06−11.05.2019 р. — виготовлення вітальних листівок на уроках трудового навчання;

6−11.05.2019 р. — тематичні години спілкування «8 травня — День примирення» (1−11 класи);

6−11.05.2019 р. — перегляд документальних фільмів на уроках історії «Сторінками історії» (5−11 класи).

СЗШ № 95

До Дня пам’яті та примирення:

оформлення стіннівок «Пам'ятаємо! Перемагаємо! 1939−1945рр.);
інформаційна служба новин «День пам’яті та примирення»;
уроки історії з презентацією, відеороликами «Україна в роки Другої світової війни 1939−1945);
майстер-класи з виготовлення «Маків пам’яті» у 2Б, 4-А класах.

До Дня матері:

свято «Все на світі починається з мами!» для учнів 5−6-х класів;
свято «Рідна матінка моя!» для учнів 2−3-х класів;
свято родини «Рід, родина, Україна» для учнів 7-х класів;
оформлення стіннівок «Серце мами завжди з нами».

СЗШ № 6

6.05−8.05.2019р. — проведення виховних годин, уроків-реквіємів, уроків-обговорень, уроків-презентацій, круглих столів;

08.05.2019р. — Лінійка пам’яті для учнів 8−11 класів;

08.05.2019р. — Розпочати перший урок хвилиною мовчання;

08.05.2019р. — Провести акцію маки пам’яті;

13.05−17.05.2019р. — виставка малюнків «Наші мами»;

16.05.2019р. — урочистий концерт до Дня матері;

Протягом травня — організувати екскурсії учнів 8−10 класів в Музей визвольної боротьби України.

СЗШ № 24

День пам'яті та примирення: тематичні бесіди на уроках історії, виховні години по класах

День матері: святковий концерт.

СЗШ № 1

06.05.-11.05.2019р. — тематичні виховні години «Пам'ятаємо минуле заради майбутнього»;

06.05.-11.05.2019р. — уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління»;

07.05.2019р. — Свято Матері «Матінко моя єдина, ти для мене — цілий світ!»

Протягом тижня — тематична виставка в шкільній бібліотеці «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим».

ЗШ «Первоцвіт»

08.05.2019р. — свято «Уклін Тобі, Матусю»;

16.05.2019р. — свято «Мамин день»;

17.05.2019р. — конкурс художнього читання віршів, присвячений Дню Матері;

11−17.05.2019р. — виставка малюнків до Дня Матері;

11−17.05.2019р. — написання поезії та творчих робіт, присвячених Дню Матері;

11−17.05.2019р. — тематичний випуск стінгазети.

СЗШ № 29

08.05.2019р. — акція «Червоний мак- символ пам’яті»;

08.05.2019р. — створення стіннівок «1939−1945 Ніколи знову»;

08.05.2019р. — бесіда «Акт про беззастережну капітуляцію»;

08.05.2019р. — перегляд тематичних відеороликів;

10.05.2019р. — виховний захід присвячений дню матері;

13.05.2019р. — виховний захід «Цілую ніжно материнські руки»;

15.05.2019р. — відкритий виховний захід «Родина, родина від батька до сина»;

Протягом тижня — бесіда «Мати-берегиня української родини»;

Протягом тижня — виставка дитячих малюнків.

Ліцей «Інтелект»

13.05.2019 р. свято «Тобі, моя Мамо!»;

15.05.2019 р. свято «Родина, родина, від батька до сина».

СЗШ № 10

24.05.2019р. — уроки в молодших класах присвячені Дню матері (1−4 кл.);

Радіогазета на тему: «День Пам'яті».

Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса

08.05.2019р. — урочиста лінійка до Дня пам’яті та примирення;

07.05−11.05.2019р. — цикл виховних годин;

08.05−10.05.2019р. — виготовлення стіннівок на тему «Ми пам’ятаємо»;

20.05.2019р. — свято «Ще раз вклонімось Матері-Берегині»;

15.05.2019р. — «Свято родини»;

08.05.2019р. — «Усе починається з мами»;

17.05.2019р. — «Майбутнє в руках матерів».

Ліцей ім. І. Пулюя

08.05.2019р. — вшанування пам’яті солдатів Другої світової війни;

08.054.2019р. — тематичні уроки;

17.05.2019р. — концерт до Дня Матері.

СЗШ № 47

10.05.2019р. — «У світі все починається з мами»;

17.05.2019р. — «І сонце, і даль журавлину ми, діти твої, даруєм тобі».

СЗШ № 22

08.05.2019р. — виховні заходи та бесіди у 1 — 11 класах до Дня пам`яті та примирення;

08.05.2019р. — конкурс малюнків «Наймиліше слово «Матуся»;

08.05.2019р. — випуск стіннівки «Дні пам`яті»;

10.05.2019р. — виховний захід для учнів 1 — 4 класі «Матусенько моя».

СЗШ № 54

08.05.2019р. — урок пам’яті: «Пам'ять загиблих — у спадок живим»;

14.05.2019р. — виховний захід «Усе бере початок від матері».

Ліцей «Надія»

Виставка дитячих малюнків «Щаслива родина — міцна сім’я»;
Виставки-перегляди літератури «Майбутнє в руках матерів»;
Концерт присвячений Дню матері;
Виховні години «Родинне свято» присвячене Дню матері;
Ранкова бесіда приурочена до «Дня пам’яті і примирення»;
Перегляд кінофільмів на дану тематику;
Виховні бесіди «1939−1945 рр. Ніколи знову»;
Написання творів, рефератів на теми присвячені пам’яті подіям ДСВ;
Створення стіннівок «Діти проти війни», «Мак пам’яті»;
Створення відеоролика «Україна в роки ДСВ»;
Екскурсія до Музею «Тюрма на Лонського».

СЗШ № 27

08.05.2019р. — Урок історії з використанням комп’ютерних технологій, присвячений Дню пам’яті та примирення;

10.05.2019р. — Години спілкування «Ми матір називаємо святою»;

10.05.2019р. — Виставка учнівських вишивок та виробів з дерева;

15.05.2019р. — Інтелектуальне шоу, присвячене Дню матері.

СЗШ № 36

Загальношкільна акція до Дня пам’яті та примирення «Червоні маки»;
Відео-лекторій «Шляхами Другої світової війни»;
Родинне свято «Любі матусі»;
Свято Матері;
«Лебеді материнства», свято;
«Свято квітів»;
«Моя матуся найкраща».

СЗШ № 90

08.05.2019р. — Години спілкування приурочені Дню пам’яті та примирення;

10.05.2019р. — Літературно-музичне свято «Рідна мамо — молитва моя»;

10.05.2019р. — Вшанування свята мами: «Мамо, ніжна моя… Образ твій неповторний»;

20.05.2019р. — Поетичний ранок «Рідна матусю, вітаю тебе».

Львівський фізико-математичний ліцей

До Дня Пам'яті (8.05.2019р.)

— Бесіди, виховні години по класах «1939−1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо»,

— Виготовлення учнями символічних маків

До Дня матері (10.05.2019р.)

— Святкові концерти з запрошенням батьків по паралелях.

СЗШ № 82

08.05.2019р. — круглий стіл «Ціна Перемоги»;

06.05−11.05.2019р. — тематичні виховні години;

08.05−10.05.2019р. — тематична виставка;

08.05.2019р. — акція «Маки пам’яті»;

08.05.2019р. — свято до Дня матері «Щаслива родина — квітуча Україна»;

08.05.2019р. — «Родинне свято»;

07.05−08.05.2019р. — виготовлення тематичних листівок.

СЗШ № 77

08.05.2019р. — Єдина виховна година «Ми будем довго пам’ятати і Вам забути не дамо»;

08.05.2019р. — Флеш-моб «Ніколи знову»;

08.05.2019р. — Зустріч учнів з учасником збройних конфліктів Ситником В.В.;

06.05−10.05.2019р. — Виховні години «Мати й Україна в нас єдина»;

14.05.2019р., 17.05.2019р. — Родинні свята;

17.05.2019р. — «Свято пошанування».

Ліцей № 81

06.05−11.05.2019р. — ГКК у 1−4-х класах «День пам’яті та примирення»;

11.05.2019р. — Години — спомин, інформаційні години у 5−11-х класах «1939−1945. Згадати все. Не повторити знову»;

08.05.2019р. — Майстер-клас у 6-А класі з виготовлення маків — символу Дня пам’яті;

13.05.2019р. — Свято матері «І слово, і пісня, матусю, тобі!».

СЗШ № 68

08.05.2019р. — «День Перемоги. Погляд крізь роки…»;

16.05.2019р. — «Мамо, мамо…»;

14.05.2019р. — Свято матері.

СЗШ № 74

Протягом тижня — Тематичні години спілкування: «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», «День пам’яті та надії», «Подвиг в ім’я майбутнього»;

Протягом тижня — Тематична виставка в шкільній бібліотеці «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим;

15.05.2019р. — Захід до Дня Матері «Найкраще в світі слово-Мама!».

СЗШ № 3

День пам`яті та примирення (протягом тижня):

Години спілкування на тему «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» (1−11 класи);
Виставка дитячих малюнків, плакатів, стінгазет «Діти проти війни» (1−11 класи);
Перегляд кінофільму «Нескорений» (8−11 класи).

День матері:

10.05.2019р., 10.00 — загальношкільний захід «Якщо говорити між нами, то все починається з мами»;
10.05.2019р., 12.00 — загальношкільний захід «Все для мами!»;
Виставка малюнків (1−4 класи), плакатів та стінгазет (5−11 класи).

СЗШ № 55

14.05.2019р. — «Як сонце сяє над віками, матусю образ твій святий».

Класична гімназія

12.05.2019р. — Тематичні уроки до Дня пам’яті та примирення;

02.05−13.05.2019р. — Написання привітань та виготовлення листівок до Дня матері;

02.05−13.05.2019р. — Виставка малюнків;

17.05.2019р. — Свято до Дня Матері для 5−6 класів.

СЗШ № 87

13.05.2019р. — Загальношкільна лінійка «У світі все починається з мами!»;

14.05.2019р. — Творча майстерня «Листівка для матусі»;

15.05.2019р. — Творчий handmade «Подарунок для мами»;

16.05.2019р. — Поетичний серпантин «Вірші — подяки найрідніші мамі»;

16.05.2019р. — Конкурс малюнків «Я люблю тебе, мамо!»;

13.05−17.05.2019р. — Конкурс стіннівок до Дня матері;

13.05−17.05.2019р. — Виставка «Поети, що пишуть про маму…».

Ліцей «Європейський»

— Виставка малюнків «Діти проти війни»;

— Перегляд короткометражного документального фільму про Другу світову війну з подальшим обговоренням;

— Написання рефератів на теми, присвячені пам’ятним подіям Другої світової війни 1939 — 1945 років;

— Святковий концерт «Найкраще в світі слово — мама!».

Ліцей № 66

— «Свята материнська любов»;

— Виставка малюнків до Дня матері;

— Уроки історії «Пам'ять вічно жива»;

— Інформаційна виховна година «Пам'ять про війну як застереження від її повторення»;

— Засідання клубу «Рубікон» «День примирення — День пам’яті заради перемоги;

— Бібліотечна виставка «1939−1945. Ніколи знову»;

— Виставка дитячого малюнка «Діти проти війни».

Ліцей № 8

— Уроки історії «Сторінками війни»;

— Перегляд фільму «Крути»;

— Урок-диспут «Роль України у ІІ Світовій війні»;

— Виставка малюнків до Дня пам’яті «Червоні маки»;

— Свято «Найкраща матуся моя»;

— Майстер-клас «Дарунок для мами»;

— Виготовлення вітальних листівок «Любій матусі»;

— Підготовка та участь в обласному фестивалі-конкурсі «І слово, і пісня, матусю, Тобі».

Львівська академічна гімназія

За окремим графіком — Літературно-музичні композиції;

10.05.2019р. — Загальногімназійна лінійка;

10.05.2019р. — Години спілкування у 1−7 класах.

СЗШ № 72

06.05−07.05.2019р. — Виготовлення маків;

06.05−08.05.2019р. — Години спілкування «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!», «Пам'ятаємо минуле заради майбутнього»;

08.05.2019р. — Круглий стіл «День пам’яті, день надії»;

08.05.2019р. — Зустріч з учасниками АТО;

06.05−08.05.2019р. — Оформлення тематичних виставок у класах та шкільній бібліотеці;

14.05.2019р. — Свято до Дня матері;

10.05.2019р. — Слайд-презентація до Дня матері;

06.05−11.05.2019р. — Малювання портретів матерів;

06.05−11.05.2019р. — Виховні години «Ймення матері, як сонце, світить вічно».

СЗШ № 96

— Уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління» (класні керівники);

— Круглий стіл «Одне небо, один мир» (9-Г кл.).

— Свято в актовому залі школи «Уклін низький Вам, матінко моя»

— Свято Матері в 2 класі «Матусю, сонечко моє»

— Зустрічі учнів 7-х кл. з відомими мамами Львова (Б. Антоняк — співвласниця видавництва «Урбіно»; С. Чубай — укр. співачка, благодійниця; І. Снітинською — бізнес-леді, засновниця ораторської студії «Агрус»).

— Проведення соціологічного опитування «Найважча професія в світі — мама»

Ліцей № 28

08.05.2019р. — Усний журнал «Нам заповідана мужність»;

10.05.2019р., 17.05.2019р. — Свято матері;

16.05.2019р. — Звітний концерт ліцейного хору учнів 1−4-их класів «Червона калина».

Гімназія «Тривіта»

— Свято «Квіти для мами» — 2клас;

— Свято «Наша мама — ангел на землі» — 6 клас;

— Перегляд фільму «Свої» у 6-х класах;

— Перегляд документального фільму «Правда про внесок України в

перемогу" - 8−9 класи;

— Виховні години, бесіди «Про минуле, серце пам’ять зберігає» 1−9 класи.

СЗШ № 44

10.05.2019р. — Бесіди на тему «В світі усе починається з мами…» (1−4 кл.);

08.05.2019р. — Свято «Мамо, тобі низесенько вклонюсь…» (5−6 кл.);

08.05.2019р. — Оформлення стенду на тему «Хай буде мир! Хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, людино!».

Ліцей ім. В. Симоненка

15.05−16.05.2019р. — Вшанування матерів «Рідна мати моя…».

Ліцей № 93

Травень — Радіоурок на тему: «День пам’яті та надії «(1−11 класи);

Травень — Виставка тематичної літератури (1−11 класи);

Травень — Година спілкування класного керівника на тему: «Вічна пам’ять Герою» (1−11 класи);

07.05−11.05.2019р. — Флешмоб «Селфі з мамою» для учнів 5-х класів;

10.05.2019р. — День відкритих дверей шкільного радіо «Подаруй мамі пісню» для учнів 6 — 7 класів;

08.05.2019р. — Родинне свято.

СЗШ № 30

Заходи до Дня пам’яті та примирення:

— Проведення акції «Маки пам'яті» (1−9 класи);

— Уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління» (5−11 класи);

Заходи до Дня матері:

— Літературна подорож «У світі все починається з мами» — бібліотека школи

(1−4 класи);

— Художня виставка «Величне і прекрасне слово Мати! Від неї все на світі! Навіть світ…» — гурток малювання;

— Виставка дитячих малюнків «Щаслива родина — міцна сім’я» (1−5 класи);

— Благодійний ярмарок «Мамині смаколики» (5−11 класи);

— Відкритий виховний захід «Єдине в світі — серце мами» 14.05.19р. (7-А клас);

— Відкритий виховний захід «Серце матері» — 15.05.19р (2-Г клас);

— Відкриті виховні години: «Дітей чужих не буває», «Тема матері у творах мистецтва», «Материнство і війна», «Жіночий подвиг і жіноча мужність"(5−9 класи).

СЗШ № 31

06.05−08.05.2019р. — Майстер-клас з виготовлення привітальних листівок для мами;

14.05.2019р. — Загальношкільний концерт до Дня матері «Усі квіти тобі, моя матусю рідна»;

10.05.2019р. — Загальношкільна лінійка до Дня пам`яті та примирення «Пам'ятаємо. Перемагаємо». Показ мультимедійної презентації;

06.05−10.05.2019р. — Виховні години до Дня пам`яті та примирення.

СЗШ № 42

08.05.2019 р. — Єдина година спілкування «День пам’яті та примирення», 1−11 класи;

08.05.2019 р. — Виставка малюнків «За тебе, матінко, молюсь»;

10.05.2019 р. — Свято матері — 9−10 класи;

14.05.2019 р. — «Мамо, тобі низесенько вклонюсь…» — 6 класи.

СЗШ № 43

13.05.23019р. — Літературно-музична композиція до Дня матері;

16.05.2019р. — Літературно-музична композиція «Матусю рідненька, голубко моя»;

08.05.2019р. — Перегляд та обговорення х/ф «Чужа молитва».

ЛУГГ

Заходи до Дня пам’яті та примирення:

— Випуск стіннівки «День пам’яті та надії».

— Участь у проведенні екуменічної панахиди та акції «Україна пам’яті» біля меморіального хреста на місці колишнього концептуального табору «Шталаг -328».

Заходи до Дня Матері:

— Випуск стіннівки «Хай святиться ім’я твоє!»

— Проведення урочистої академії «Як будеш батька й матір шанувати, то про Україну рідну будеш дбати».

— Проведення майстер-класу з виготовлення листівок «Величаємо тебе, Мамо!»

— Виставка малюнків «Мамо рідна, ти в мене єдина».

— Проведення вернісажу «З бабусиної скрині».

— Участь у проведенні міського конкурсу шкільних медіа на тему «І мати, й Україна — одна єдина».

Ліцей № 21

07.05−10.05.2019р. — Виховні години — 1−11 класи;

08.05.2019р. — Тематична лінійка до Дня пам’яті та примирення;

10.05.2019р. — Концерт присвячений Дню матері.

Ліцей № 38

08.05.2019р. — Уроки пам’яті «Мужність та звитяга українців у Другій світовій війні»;

08.05.2019р. — Історичний календар «Цей день в історії»;

08.05.20109р. — Тематична книжкова виставка до Дня пам’яті та примирення «Роки війни — століття пам’яті»;

08.05.2019р. — Перегляд документальних фільмів про Другу світову війну;

10.05.2019р. — Свято Матері й весни (короткотривала група);

13.05.2019р. — Музично-літературне свято «Низький уклін, матусенько, тобі!», 5-А клас;

10.05.2019р. — Свято «Я люблю матусю милу», 2-Б клас.

СЗШ № 4

06.05−10.05.2019р. — Оформлення інформаційно-ілюстративного тематичного кутка.;

10.05.2019р. — Виставка проектів учнів 3−4 класів «Щаслива родина — міцна сім’я»;

06.05−10.05.2019р. — Святкові ранкові зустрічі «З любов’ю до матусі»;

08.05.2019р. — Виставки літератури «Майбутнє в руках матерів»;

06.05−10.05.2019р. — Літературні посиденьки — «Мамина колискова»;

08.05.2019р. — Виставка малюнків учнів 1−2 класів «Моя матуся «;

06.05−10.05.2019р. — Виготовлення листівок на уроках трудового навчання «Витинанка для матусі»;

06.05−10.05.2019р. — Поетичні хвилинки «Від родини йде життя дитини»;

08.05.2019р. — Оформлення тематичних кутків;

08.05.2019р. — Ранкові зустрічі «День примирення — про це варто пам’ятати»;

08.05.2019р. — Урок пам’яті «Ми не забули…»;

08.05.2019р. — Перегляд відеороликів «Історія Дня примирення».

НВК «Провесінь»

08.05.2019р. — Мітинг-реквієм «Пам'ять вічно жива».

ПШ «Школа радості»

— Лінійка «Рідна мати моя»;

— Листівки до Дня матері (1−2 класи);

— Проекти «Найрідніша у житті» (3−4 класи).

СЗШ № 91

До Дня пам`яті та примирення :

— Тематичні виховні години «Ніколи знову» (5−11 класи.);

— Книжкова виставка «Пам'ятаємо. Шануємо. Не забуваємо"(бібліотекарі);

— Конкурс малюнків (5 кл.);

— Круглий стіл «Наслідки війни для різних верств населення"(10 кл);

— Перегляд фільму з обговоренням (11 кл).

До Дня Матері:

— Тематичні виховні години «Від сонечка — тепло, від матінки добро» (1−11 кл.);

— Виховний захід «Усе починається з мами» (5 В клас);

— Майстер -клас виготовлення листівки «Лютій матусі» (5−6 класи).

Ліцей № 75

08.05.2019р., 13.05.23019р., 14.05.2019р. — Свято Матері;

08.05.2019р. — Конференція для учнів 10-х класів «Цей день в історії України».

СЗШ № 33

08.05.2019р. — «Шкільний щоденник» «День пам’яті та примирення»;

22.05.2019р. — Загальношкільне свято до Дня Матері «Матусенько рідна моя!».

Навчально-виховний комплекс «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей»

06.05−11.05.2019р. — Фотодокументальна та книжкова виставка присвячена Дню пам`яті та примирення «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим!»;

06.05−11.05.2019р. — Виховні години: «Мужність і відвага крізь покоління»;

08.05.2019р. — Перегляд кінофільму «Нескорений» режисера Олеся Янчука;

08.05.2019р. — Перегляд документального фільму «Чорна піхота» режисера Івана Кравчишина;

07.05.2019р. — Святковий концерт до Дня матері «Я вдячний Богові за матір».

СЗШ № 13

13.05.2019р. — виховна година «У світі все починається з мами!»;

17.05.2019р. — Літературно-мистецький захід «Величне і прекрасне слово мати! Від неї все на світі! Навіть світ…»;

07.05.2019р. — тематичні уроки історії «На хвилях пам’яті».

ЗШ «Берегиня»

06.05−10.05.2019р. — Випуск стіннівки «Пам'ятаємо і шануємо!»;

07.05−12.05.2019р. — Виховні години до Дня пам’яті та примирення і Дня матері;

10.05.2019р. — Національно-патріотичний проект «Слава Україні! — Героям Слава!». Перегляд фільму;

Травень — Свято «Квіти для мами».

СЗШ № 63

08.05.2019р. — Віртуальна екскурсія, перегляд відеофільму: «Україна під час Другої світової війни»;

08.05.2019р. — Майстер-клас по виготовленню червоного маку;

08.05.2019р. — Виховна година: «Мужність та відвага крізь покоління»;

08.05.2019р., 15.05.2019р. — Свято Матері. Родинне свято;

06.05−10.05.2019р. — Виставка малюнків до Дня матері.

СЗШ № 65

— Перегляд фільму «Друга Світова війна. Ціна перемоги» — 9−10 класи;

— Виставка плакатів «УПА — історія нескорених»;

— Дискусія для учнів 10−11 класів «Як досягти примирення пам’яті про ІІ Світову війну».

До Дня Матері:

08.05.2019р. — Родинне свято (учні 2-А, 2-Г, 3-Д класів);

13.05.2019р. — Свято Матері (учні 5-В класу);

14.05.2019р. — Свято Матері (учні 2-Б, 2-Е класів);

14.05.2019р. — Свято «День Матері» (учні 5-Е класу).

СЗШ № 100

06.05−11.05.2019р. — Проведення просвітницьких тематичних заходів (зустрічі з учасниками Другої Світової війни, виховні години, уроки пам’яті, бесіди);

Травень — Екскурсія до музею «Тюрма на Лонцького»;

07.05.2019р. — Показ відеоісторій «Про героїчну боротьбу українців проти агресора у Другій Світовій війні»;

08.05.2019р. — Покладання квітів до пам'ятної дошки на честь загиблого у зоні АТО Ю. Нагорного;

08.05.2019р. — Панахида за загиблими у війнах.

СЗШ № 97

15.05.2019р. — заходи до Дня матері.

Ліцей № 15

— бесіди та виховні години до Дня пам`яті та примирення «Червоні маки — символ примирення», «Люди сильні одне одним», «Україна в другій світовій війні», «…народ, якого правди сила ніким звойована ще не була…», «Ніхто не забутий», перегляд фільму «Останній постріл» у старших класах;

— виготовлення вітальних листівок для своїх матерів;

— конкурс на кращий твір «Рідна матінка моя»;

— бесіди «Мама — найрідніша людина», «Я руки матері до серця пригортаю», «Ми матір називаємо святою»;

— свято «Все починається з мами»;

— конкурс малюнків у 5-Б і 3-Б класах «Найкращий букет для мами».

СЗШ № 84

17.05.2019р. — Концерт до Дня матері учні 5-х класів;

08.05.2019р. — Тематичні виховні бесіди, присвячені вшануванню пам’яті загиблих під час Другої Світової Війни 1−11-ті класи;

Травень — Перегляд документальних фільмів на тему військових дій 1939−1945рр.;

Травень — Конкурс дитячих малюнків «Моя мама краща в світі!» — учні початкової школи.

Ліцей № 5

17.05.2019р. — Свято «Рідна мати моя «.2- б клас;

10.05.2019р. — Волонтерський проект до Дня матері «Спільне написання ікони Божої Матері»;

Протягом тижня — Виставка малюнків ;

Протягом тижня — Виготовлення тематичних листівок;

Протягом тижня — Тематичні виховні години присвячені Дню примирення;

08.05.2019р. — Радіопередача «Роками ніколи пам’яті не стерти».

ПШ «Джерельце»

— «Люблю тебе, матусю!»;

— Майстер-клас «Букет для мами»;

— Конкурс малюнків «Я і моя мама»;

— Майстер-клас «Магнітик та відкритка для мами»;

— «Ти моє сонечко!»;

— Ранкова зустріч (творче письмо) на тему: «Моя мама — найкраща!»;

— «Цікавинки із життя моєї матусі».

СЗШ № 60

08.05.2019р. — Загальношкільна лінійка «Червоні маки-символ пам’яті, любові та перемоги»;

10.05.2019р. — Тобі, єдина, найдорожча!", виготовлення привітальних листівок матерям у техніці аплікації;

10.05.2019р. — Майстер-клас «Створюємо казку «Троянди для мами» у техніці квілінгу;

10.05.2019р. — Уклін тобі, моя матусю- літературно-мистецький колаж з виготовленням 3D листівок;

10.05.2019р. — Літературна вітальня матерям «Біля кого найтепліше…»;

07.05.2019р. 10.05.2019р. — Майстер-клас «Подарунок найріднішим»;

10.05.2019р. — Святковий літературно-музичний привітальний концерт «Мамо, ти найдорожча на світі»;

15.05.2019р. — «Пошану батькам я складаю і пісню любові співаю» батьківські збори на базі районної Комфорт-бібліотеки.

СЗШ № 34

08.05.2019р. — Хвилина мовчання;

08.05.2019р. — Єдиний урок «Не згасити пам’яті вогонь»;

Протягом тижня — Години спілкування «День примирення»;

10.05.2019р. — Літературно-музичні композиції «Рідненька, найкраща, єдина», «Найдобріша, найкраща, матусю рідненька!», «Пісня мамина в душі моїй лунає», «Ти у мене єдина у світі»;

15.05.2019р. — Літературно-музичні композиції «Вклонюсь, матусю, тобі», «Цілую ніжно материнські руки».
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