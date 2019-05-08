У навчальних закладах Львова проведуть уроки пам’яті, зустрічі, майстер-класи Суспільство | 07-05-2019, 20:41 0 182

Цього тижня в календарі є дві важливі дати: День пам’яті та примирення, а також День матері. Як наголосили в міському управлінні освіти, виховний процес у школах є не менш важливим, ніж навчальний. Відтак у школах, ліцеях, НВК, школа-садках міста відбуватимуться заходи з вшанування пам’яті жертв Другої світової війни. Водночас, оскільки традиційно в другу неділю травня в Україні відзначається День матері, тож наприкінці цього тижня та наступного тижня у навчальних закладах міста відбудуться і заходи, приурочені цьому святу.

«Донести до учнів глибокий сенс Дня пам’яті та примирення, вшанування пам’яті жертв Другої світової війни — зараз важливо, як ніколи. Останні роки, відколи на території нашої країни йде війна, цей біль відчувається особливо гостро. Тому в школах міста відбудуться уроки пам’яті, зустрічі, майстер-класи, конференції, бесіди», — кажуть в управлінні освіти ЛМР.

Заплановані заходи



Львівський художній ліцей:



07.05.2019р. — військово-спортивна гра «Сокіл-Джура» (учні 8−10 класів);



08.05.2019р. — вшанування Дня пам’яті та примирення (бесіди для учнів 8−11 класів);



08.05.2019р. — участь ліцеїстів у Міському фестивалі-конкурсі «І слово, і пісня матусю тобі» (нагородження переможців).



СЗШ № 73



08.05.2019р. — учнівська конференція «Україна в Другій світовій війні»;



08.05.2019 р. — свято Матері (літературно-музична композиція);



06.05−11.05.2019 р. — години спілкування до Дня пам’яті і примирення;



14.05−15.05.2019 р. — фестиваль казок до Дня Матері.



НВК «Один, два, три»



07.05, 11−14.05.19р. — дошкільні групи Свято «День матері»;



07.05.2019р. — зустріч-тренінг «Єдина, рідна…»;



08.05.2019р. — урочиста лінійка, присвячена Дню пам`яті та примирення;



08.05.2019р. — конкурс дитячих малюнків «Цілую руки мамині».



СЗШ № 46



08.05.2019р. — вшанування бійців, полеглих у ІІ Світовій війні. Покладання квітів на Марсовому полі;



08.05.2019р. — перегляд фільму О. Довженка «Україна у вогні»;



10.05.2019р. — родинні свята до Дня Матері;



10.05.2019р. — літературно-музична композиція «Цілую руки Ваші, мамо!»;



06−10.05.2019р. — бесіди «Як Батьківщина й сонечко над нами, отак і мати на землі одна!».



СЗШ № 86



08.05.2019р. — виготовлення загальношкільного тематичного плакату до Дня пам`яті та примирення, виготовлення учнівським парламентом пам’ятних знаків — Маків пам’яті.



10.05.-15.05.2019р. — виставка малюнків до Дня матері «Матусина казка».



СЗШ «Лідер»



08.05.2019р., 10.05.2019р. — виховні години на тему «Доля жінок у війні».



08.05.2019р., 10.05.2019р. — телеуроки мужності.



08.05.2019р. — випуск стіннівки.



13.05.2019р. — «Мамо, ти у мене єдина у світі».



ЛЗШ І ступеня «Світанок»



08.05.2019р. — ранкові зустрічі «На хвилях пам'яті.



09.05.2019р. — уроки пам'яті «Це було недавно, це було давно».



10.05.2019р. — майстер-клас з виготовлення листівок «Любій матусі».



10.05.2019р. — виставка малюнків «Букет для мами».



10.05.2019р. — ранкові зустрічі «А твоя мама яка?».



11.05.2019р. — затишні читання «У світі все починається з мами».



13.05.2019р. — поетичний серпантин «Мама і весна».



13.05.2019р. — поетичний струмочок «Мамо, я тебе люблю».



НВК «Школа-гімназія «Шептицьких»



13.05.2019р. — година спілкування для 8−10 класів: «Пам'ятаємо! Перемагаємо!»;



13.05.2019р. — усний журнал для 5−7 класів «Це святе слово «Мама».



Ліцей «Гроно»



07.05.2019р. — загальношкільне Свято матері;



Протягом травня — години спілкування, присвячені Дню матері;



Протягом травня — тематичні уроки з історії України;



Протягом травня — виховні години, приурочені до Дня пам’яті та примирення.



Ліцей № 45



07.05.2019р. — «Здорова дитина — щаслива мати» (2-і класи);



06−11.05.2019 р. — години спілкування «Моя матуся…» (1−11 класи);



06−11.05.2019 р. — виготовлення вітальних листівок на уроках трудового навчання;



6−11.05.2019 р. — тематичні години спілкування «8 травня — День примирення» (1−11 класи);



6−11.05.2019 р. — перегляд документальних фільмів на уроках історії «Сторінками історії» (5−11 класи).



СЗШ № 95



До Дня пам’яті та примирення:



оформлення стіннівок «Пам'ятаємо! Перемагаємо! 1939−1945рр.);

інформаційна служба новин «День пам’яті та примирення»;

уроки історії з презентацією, відеороликами «Україна в роки Другої світової війни 1939−1945);

майстер-класи з виготовлення «Маків пам’яті» у 2Б, 4-А класах.



До Дня матері:



свято «Все на світі починається з мами!» для учнів 5−6-х класів;

свято «Рідна матінка моя!» для учнів 2−3-х класів;

свято родини «Рід, родина, Україна» для учнів 7-х класів;

оформлення стіннівок «Серце мами завжди з нами».



СЗШ № 6



6.05−8.05.2019р. — проведення виховних годин, уроків-реквіємів, уроків-обговорень, уроків-презентацій, круглих столів;



08.05.2019р. — Лінійка пам’яті для учнів 8−11 класів;



08.05.2019р. — Розпочати перший урок хвилиною мовчання;



08.05.2019р. — Провести акцію маки пам’яті;



13.05−17.05.2019р. — виставка малюнків «Наші мами»;



16.05.2019р. — урочистий концерт до Дня матері;



Протягом травня — організувати екскурсії учнів 8−10 класів в Музей визвольної боротьби України.



СЗШ № 24



День пам'яті та примирення: тематичні бесіди на уроках історії, виховні години по класах



День матері: святковий концерт.



СЗШ № 1



06.05.-11.05.2019р. — тематичні виховні години «Пам'ятаємо минуле заради майбутнього»;



06.05.-11.05.2019р. — уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління»;



07.05.2019р. — Свято Матері «Матінко моя єдина, ти для мене — цілий світ!»



Протягом тижня — тематична виставка в шкільній бібліотеці «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим».



ЗШ «Первоцвіт»



08.05.2019р. — свято «Уклін Тобі, Матусю»;



16.05.2019р. — свято «Мамин день»;



17.05.2019р. — конкурс художнього читання віршів, присвячений Дню Матері;



11−17.05.2019р. — виставка малюнків до Дня Матері;



11−17.05.2019р. — написання поезії та творчих робіт, присвячених Дню Матері;



11−17.05.2019р. — тематичний випуск стінгазети.



СЗШ № 29



08.05.2019р. — акція «Червоний мак- символ пам’яті»;



08.05.2019р. — створення стіннівок «1939−1945 Ніколи знову»;



08.05.2019р. — бесіда «Акт про беззастережну капітуляцію»;



08.05.2019р. — перегляд тематичних відеороликів;



10.05.2019р. — виховний захід присвячений дню матері;



13.05.2019р. — виховний захід «Цілую ніжно материнські руки»;



15.05.2019р. — відкритий виховний захід «Родина, родина від батька до сина»;



Протягом тижня — бесіда «Мати-берегиня української родини»;



Протягом тижня — виставка дитячих малюнків.



Ліцей «Інтелект»



13.05.2019 р. свято «Тобі, моя Мамо!»;



15.05.2019 р. свято «Родина, родина, від батька до сина».



СЗШ № 10



24.05.2019р. — уроки в молодших класах присвячені Дню матері (1−4 кл.);



Радіогазета на тему: «День Пам'яті».



Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса



08.05.2019р. — урочиста лінійка до Дня пам’яті та примирення;



07.05−11.05.2019р. — цикл виховних годин;



08.05−10.05.2019р. — виготовлення стіннівок на тему «Ми пам’ятаємо»;



20.05.2019р. — свято «Ще раз вклонімось Матері-Берегині»;



15.05.2019р. — «Свято родини»;



08.05.2019р. — «Усе починається з мами»;



17.05.2019р. — «Майбутнє в руках матерів».



Ліцей ім. І. Пулюя



08.05.2019р. — вшанування пам’яті солдатів Другої світової війни;



08.054.2019р. — тематичні уроки;



17.05.2019р. — концерт до Дня Матері.



СЗШ № 47



10.05.2019р. — «У світі все починається з мами»;



17.05.2019р. — «І сонце, і даль журавлину ми, діти твої, даруєм тобі».



СЗШ № 22



08.05.2019р. — виховні заходи та бесіди у 1 — 11 класах до Дня пам`яті та примирення;



08.05.2019р. — конкурс малюнків «Наймиліше слово «Матуся»;



08.05.2019р. — випуск стіннівки «Дні пам`яті»;



10.05.2019р. — виховний захід для учнів 1 — 4 класі «Матусенько моя».



СЗШ № 54



08.05.2019р. — урок пам’яті: «Пам'ять загиблих — у спадок живим»;



14.05.2019р. — виховний захід «Усе бере початок від матері».



Ліцей «Надія»



Виставка дитячих малюнків «Щаслива родина — міцна сім’я»;

Виставки-перегляди літератури «Майбутнє в руках матерів»;

Концерт присвячений Дню матері;

Виховні години «Родинне свято» присвячене Дню матері;

Ранкова бесіда приурочена до «Дня пам’яті і примирення»;

Перегляд кінофільмів на дану тематику;

Виховні бесіди «1939−1945 рр. Ніколи знову»;

Написання творів, рефератів на теми присвячені пам’яті подіям ДСВ;

Створення стіннівок «Діти проти війни», «Мак пам’яті»;

Створення відеоролика «Україна в роки ДСВ»;

Екскурсія до Музею «Тюрма на Лонського».



СЗШ № 27



08.05.2019р. — Урок історії з використанням комп’ютерних технологій, присвячений Дню пам’яті та примирення;



10.05.2019р. — Години спілкування «Ми матір називаємо святою»;



10.05.2019р. — Виставка учнівських вишивок та виробів з дерева;



15.05.2019р. — Інтелектуальне шоу, присвячене Дню матері.



СЗШ № 36



Загальношкільна акція до Дня пам’яті та примирення «Червоні маки»;

Відео-лекторій «Шляхами Другої світової війни»;

Родинне свято «Любі матусі»;

Свято Матері;

«Лебеді материнства», свято;

«Свято квітів»;

«Моя матуся найкраща».



СЗШ № 90



08.05.2019р. — Години спілкування приурочені Дню пам’яті та примирення;



10.05.2019р. — Літературно-музичне свято «Рідна мамо — молитва моя»;



10.05.2019р. — Вшанування свята мами: «Мамо, ніжна моя… Образ твій неповторний»;



20.05.2019р. — Поетичний ранок «Рідна матусю, вітаю тебе».



Львівський фізико-математичний ліцей



До Дня Пам'яті (8.05.2019р.)



— Бесіди, виховні години по класах «1939−1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо»,



— Виготовлення учнями символічних маків



До Дня матері (10.05.2019р.)



— Святкові концерти з запрошенням батьків по паралелях.



СЗШ № 82



08.05.2019р. — круглий стіл «Ціна Перемоги»;



06.05−11.05.2019р. — тематичні виховні години;



08.05−10.05.2019р. — тематична виставка;



08.05.2019р. — акція «Маки пам’яті»;



08.05.2019р. — свято до Дня матері «Щаслива родина — квітуча Україна»;



08.05.2019р. — «Родинне свято»;



07.05−08.05.2019р. — виготовлення тематичних листівок.



СЗШ № 77



08.05.2019р. — Єдина виховна година «Ми будем довго пам’ятати і Вам забути не дамо»;



08.05.2019р. — Флеш-моб «Ніколи знову»;



08.05.2019р. — Зустріч учнів з учасником збройних конфліктів Ситником В.В.;



06.05−10.05.2019р. — Виховні години «Мати й Україна в нас єдина»;



14.05.2019р., 17.05.2019р. — Родинні свята;



17.05.2019р. — «Свято пошанування».



Ліцей № 81



06.05−11.05.2019р. — ГКК у 1−4-х класах «День пам’яті та примирення»;



11.05.2019р. — Години — спомин, інформаційні години у 5−11-х класах «1939−1945. Згадати все. Не повторити знову»;



08.05.2019р. — Майстер-клас у 6-А класі з виготовлення маків — символу Дня пам’яті;



13.05.2019р. — Свято матері «І слово, і пісня, матусю, тобі!».



СЗШ № 68



08.05.2019р. — «День Перемоги. Погляд крізь роки…»;



16.05.2019р. — «Мамо, мамо…»;



14.05.2019р. — Свято матері.



СЗШ № 74



Протягом тижня — Тематичні години спілкування: «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», «День пам’яті та надії», «Подвиг в ім’я майбутнього»;



Протягом тижня — Тематична виставка в шкільній бібліотеці «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим;



15.05.2019р. — Захід до Дня Матері «Найкраще в світі слово-Мама!».



СЗШ № 3



День пам`яті та примирення (протягом тижня):



Години спілкування на тему «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!» (1−11 класи);

Виставка дитячих малюнків, плакатів, стінгазет «Діти проти війни» (1−11 класи);

Перегляд кінофільму «Нескорений» (8−11 класи).



День матері:



10.05.2019р., 10.00 — загальношкільний захід «Якщо говорити між нами, то все починається з мами»;

10.05.2019р., 12.00 — загальношкільний захід «Все для мами!»;

Виставка малюнків (1−4 класи), плакатів та стінгазет (5−11 класи).



СЗШ № 55



14.05.2019р. — «Як сонце сяє над віками, матусю образ твій святий».



Класична гімназія



12.05.2019р. — Тематичні уроки до Дня пам’яті та примирення;



02.05−13.05.2019р. — Написання привітань та виготовлення листівок до Дня матері;



02.05−13.05.2019р. — Виставка малюнків;



17.05.2019р. — Свято до Дня Матері для 5−6 класів.



СЗШ № 87



13.05.2019р. — Загальношкільна лінійка «У світі все починається з мами!»;



14.05.2019р. — Творча майстерня «Листівка для матусі»;



15.05.2019р. — Творчий handmade «Подарунок для мами»;



16.05.2019р. — Поетичний серпантин «Вірші — подяки найрідніші мамі»;



16.05.2019р. — Конкурс малюнків «Я люблю тебе, мамо!»;



13.05−17.05.2019р. — Конкурс стіннівок до Дня матері;



13.05−17.05.2019р. — Виставка «Поети, що пишуть про маму…».



Ліцей «Європейський»



— Виставка малюнків «Діти проти війни»;



— Перегляд короткометражного документального фільму про Другу світову війну з подальшим обговоренням;



— Написання рефератів на теми, присвячені пам’ятним подіям Другої світової війни 1939 — 1945 років;



— Святковий концерт «Найкраще в світі слово — мама!».



Ліцей № 66



— «Свята материнська любов»;



— Виставка малюнків до Дня матері;



— Уроки історії «Пам'ять вічно жива»;



— Інформаційна виховна година «Пам'ять про війну як застереження від її повторення»;



— Засідання клубу «Рубікон» «День примирення — День пам’яті заради перемоги;



— Бібліотечна виставка «1939−1945. Ніколи знову»;



— Виставка дитячого малюнка «Діти проти війни».



Ліцей № 8



— Уроки історії «Сторінками війни»;



— Перегляд фільму «Крути»;



— Урок-диспут «Роль України у ІІ Світовій війні»;



— Виставка малюнків до Дня пам’яті «Червоні маки»;



— Свято «Найкраща матуся моя»;



— Майстер-клас «Дарунок для мами»;



— Виготовлення вітальних листівок «Любій матусі»;



— Підготовка та участь в обласному фестивалі-конкурсі «І слово, і пісня, матусю, Тобі».



Львівська академічна гімназія



За окремим графіком — Літературно-музичні композиції;



10.05.2019р. — Загальногімназійна лінійка;



10.05.2019р. — Години спілкування у 1−7 класах.



СЗШ № 72



06.05−07.05.2019р. — Виготовлення маків;



06.05−08.05.2019р. — Години спілкування «Ніхто не забутий, ніщо не забуто!», «Пам'ятаємо минуле заради майбутнього»;



08.05.2019р. — Круглий стіл «День пам’яті, день надії»;



08.05.2019р. — Зустріч з учасниками АТО;



06.05−08.05.2019р. — Оформлення тематичних виставок у класах та шкільній бібліотеці;



14.05.2019р. — Свято до Дня матері;



10.05.2019р. — Слайд-презентація до Дня матері;



06.05−11.05.2019р. — Малювання портретів матерів;



06.05−11.05.2019р. — Виховні години «Ймення матері, як сонце, світить вічно».



СЗШ № 96



— Уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління» (класні керівники);



— Круглий стіл «Одне небо, один мир» (9-Г кл.).



— Свято в актовому залі школи «Уклін низький Вам, матінко моя»



— Свято Матері в 2 класі «Матусю, сонечко моє»



— Зустрічі учнів 7-х кл. з відомими мамами Львова (Б. Антоняк — співвласниця видавництва «Урбіно»; С. Чубай — укр. співачка, благодійниця; І. Снітинською — бізнес-леді, засновниця ораторської студії «Агрус»).



— Проведення соціологічного опитування «Найважча професія в світі — мама»



Ліцей № 28



08.05.2019р. — Усний журнал «Нам заповідана мужність»;



10.05.2019р., 17.05.2019р. — Свято матері;



16.05.2019р. — Звітний концерт ліцейного хору учнів 1−4-их класів «Червона калина».



Гімназія «Тривіта»



— Свято «Квіти для мами» — 2клас;



— Свято «Наша мама — ангел на землі» — 6 клас;



— Перегляд фільму «Свої» у 6-х класах;



— Перегляд документального фільму «Правда про внесок України в



перемогу" - 8−9 класи;



— Виховні години, бесіди «Про минуле, серце пам’ять зберігає» 1−9 класи.



СЗШ № 44



10.05.2019р. — Бесіди на тему «В світі усе починається з мами…» (1−4 кл.);



08.05.2019р. — Свято «Мамо, тобі низесенько вклонюсь…» (5−6 кл.);



08.05.2019р. — Оформлення стенду на тему «Хай буде мир! Хай більше не горить у пеклі війн твоє життя, людино!».



Ліцей ім. В. Симоненка



15.05−16.05.2019р. — Вшанування матерів «Рідна мати моя…».



Ліцей № 93



Травень — Радіоурок на тему: «День пам’яті та надії «(1−11 класи);



Травень — Виставка тематичної літератури (1−11 класи);



Травень — Година спілкування класного керівника на тему: «Вічна пам’ять Герою» (1−11 класи);



07.05−11.05.2019р. — Флешмоб «Селфі з мамою» для учнів 5-х класів;



10.05.2019р. — День відкритих дверей шкільного радіо «Подаруй мамі пісню» для учнів 6 — 7 класів;



08.05.2019р. — Родинне свято.



СЗШ № 30



Заходи до Дня пам’яті та примирення:



— Проведення акції «Маки пам'яті» (1−9 класи);



— Уроки пам’яті «Мужність і відвага крізь покоління» (5−11 класи);



Заходи до Дня матері:



— Літературна подорож «У світі все починається з мами» — бібліотека школи



(1−4 класи);



— Художня виставка «Величне і прекрасне слово Мати! Від неї все на світі! Навіть світ…» — гурток малювання;



— Виставка дитячих малюнків «Щаслива родина — міцна сім’я» (1−5 класи);



— Благодійний ярмарок «Мамині смаколики» (5−11 класи);



— Відкритий виховний захід «Єдине в світі — серце мами» 14.05.19р. (7-А клас);



— Відкритий виховний захід «Серце матері» — 15.05.19р (2-Г клас);



— Відкриті виховні години: «Дітей чужих не буває», «Тема матері у творах мистецтва», «Материнство і війна», «Жіночий подвиг і жіноча мужність"(5−9 класи).



СЗШ № 31



06.05−08.05.2019р. — Майстер-клас з виготовлення привітальних листівок для мами;



14.05.2019р. — Загальношкільний концерт до Дня матері «Усі квіти тобі, моя матусю рідна»;



10.05.2019р. — Загальношкільна лінійка до Дня пам`яті та примирення «Пам'ятаємо. Перемагаємо». Показ мультимедійної презентації;



06.05−10.05.2019р. — Виховні години до Дня пам`яті та примирення.



СЗШ № 42



08.05.2019 р. — Єдина година спілкування «День пам’яті та примирення», 1−11 класи;



08.05.2019 р. — Виставка малюнків «За тебе, матінко, молюсь»;



10.05.2019 р. — Свято матері — 9−10 класи;



14.05.2019 р. — «Мамо, тобі низесенько вклонюсь…» — 6 класи.



СЗШ № 43



13.05.23019р. — Літературно-музична композиція до Дня матері;



16.05.2019р. — Літературно-музична композиція «Матусю рідненька, голубко моя»;



08.05.2019р. — Перегляд та обговорення х/ф «Чужа молитва».



ЛУГГ



Заходи до Дня пам’яті та примирення:



— Випуск стіннівки «День пам’яті та надії».



— Участь у проведенні екуменічної панахиди та акції «Україна пам’яті» біля меморіального хреста на місці колишнього концептуального табору «Шталаг -328».



Заходи до Дня Матері:



— Випуск стіннівки «Хай святиться ім’я твоє!»



— Проведення урочистої академії «Як будеш батька й матір шанувати, то про Україну рідну будеш дбати».



— Проведення майстер-класу з виготовлення листівок «Величаємо тебе, Мамо!»



— Виставка малюнків «Мамо рідна, ти в мене єдина».



— Проведення вернісажу «З бабусиної скрині».



— Участь у проведенні міського конкурсу шкільних медіа на тему «І мати, й Україна — одна єдина».



Ліцей № 21



07.05−10.05.2019р. — Виховні години — 1−11 класи;



08.05.2019р. — Тематична лінійка до Дня пам’яті та примирення;



10.05.2019р. — Концерт присвячений Дню матері.



Ліцей № 38



08.05.2019р. — Уроки пам’яті «Мужність та звитяга українців у Другій світовій війні»;



08.05.2019р. — Історичний календар «Цей день в історії»;



08.05.20109р. — Тематична книжкова виставка до Дня пам’яті та примирення «Роки війни — століття пам’яті»;



08.05.2019р. — Перегляд документальних фільмів про Другу світову війну;



10.05.2019р. — Свято Матері й весни (короткотривала група);



13.05.2019р. — Музично-літературне свято «Низький уклін, матусенько, тобі!», 5-А клас;



10.05.2019р. — Свято «Я люблю матусю милу», 2-Б клас.



СЗШ № 4



06.05−10.05.2019р. — Оформлення інформаційно-ілюстративного тематичного кутка.;



10.05.2019р. — Виставка проектів учнів 3−4 класів «Щаслива родина — міцна сім’я»;



06.05−10.05.2019р. — Святкові ранкові зустрічі «З любов’ю до матусі»;



08.05.2019р. — Виставки літератури «Майбутнє в руках матерів»;



06.05−10.05.2019р. — Літературні посиденьки — «Мамина колискова»;



08.05.2019р. — Виставка малюнків учнів 1−2 класів «Моя матуся «;



06.05−10.05.2019р. — Виготовлення листівок на уроках трудового навчання «Витинанка для матусі»;



06.05−10.05.2019р. — Поетичні хвилинки «Від родини йде життя дитини»;



08.05.2019р. — Оформлення тематичних кутків;



08.05.2019р. — Ранкові зустрічі «День примирення — про це варто пам’ятати»;



08.05.2019р. — Урок пам’яті «Ми не забули…»;



08.05.2019р. — Перегляд відеороликів «Історія Дня примирення».



НВК «Провесінь»



08.05.2019р. — Мітинг-реквієм «Пам'ять вічно жива».



ПШ «Школа радості»



— Лінійка «Рідна мати моя»;



— Листівки до Дня матері (1−2 класи);



— Проекти «Найрідніша у житті» (3−4 класи).



СЗШ № 91



До Дня пам`яті та примирення :



— Тематичні виховні години «Ніколи знову» (5−11 класи.);



— Книжкова виставка «Пам'ятаємо. Шануємо. Не забуваємо"(бібліотекарі);



— Конкурс малюнків (5 кл.);



— Круглий стіл «Наслідки війни для різних верств населення"(10 кл);



— Перегляд фільму з обговоренням (11 кл).



До Дня Матері:



— Тематичні виховні години «Від сонечка — тепло, від матінки добро» (1−11 кл.);



— Виховний захід «Усе починається з мами» (5 В клас);



— Майстер -клас виготовлення листівки «Лютій матусі» (5−6 класи).



Ліцей № 75



08.05.2019р., 13.05.23019р., 14.05.2019р. — Свято Матері;



08.05.2019р. — Конференція для учнів 10-х класів «Цей день в історії України».



СЗШ № 33



08.05.2019р. — «Шкільний щоденник» «День пам’яті та примирення»;



22.05.2019р. — Загальношкільне свято до Дня Матері «Матусенько рідна моя!».



Навчально-виховний комплекс «Школа комп’ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей»



06.05−11.05.2019р. — Фотодокументальна та книжкова виставка присвячена Дню пам`яті та примирення «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим!»;



06.05−11.05.2019р. — Виховні години: «Мужність і відвага крізь покоління»;



08.05.2019р. — Перегляд кінофільму «Нескорений» режисера Олеся Янчука;



08.05.2019р. — Перегляд документального фільму «Чорна піхота» режисера Івана Кравчишина;



07.05.2019р. — Святковий концерт до Дня матері «Я вдячний Богові за матір».



СЗШ № 13



13.05.2019р. — виховна година «У світі все починається з мами!»;



17.05.2019р. — Літературно-мистецький захід «Величне і прекрасне слово мати! Від неї все на світі! Навіть світ…»;



07.05.2019р. — тематичні уроки історії «На хвилях пам’яті».



ЗШ «Берегиня»



06.05−10.05.2019р. — Випуск стіннівки «Пам'ятаємо і шануємо!»;



07.05−12.05.2019р. — Виховні години до Дня пам’яті та примирення і Дня матері;



10.05.2019р. — Національно-патріотичний проект «Слава Україні! — Героям Слава!». Перегляд фільму;



Травень — Свято «Квіти для мами».



СЗШ № 63



08.05.2019р. — Віртуальна екскурсія, перегляд відеофільму: «Україна під час Другої світової війни»;



08.05.2019р. — Майстер-клас по виготовленню червоного маку;



08.05.2019р. — Виховна година: «Мужність та відвага крізь покоління»;



08.05.2019р., 15.05.2019р. — Свято Матері. Родинне свято;



06.05−10.05.2019р. — Виставка малюнків до Дня матері.



СЗШ № 65



— Перегляд фільму «Друга Світова війна. Ціна перемоги» — 9−10 класи;



— Виставка плакатів «УПА — історія нескорених»;



— Дискусія для учнів 10−11 класів «Як досягти примирення пам’яті про ІІ Світову війну».



До Дня Матері:



08.05.2019р. — Родинне свято (учні 2-А, 2-Г, 3-Д класів);



13.05.2019р. — Свято Матері (учні 5-В класу);



14.05.2019р. — Свято Матері (учні 2-Б, 2-Е класів);



14.05.2019р. — Свято «День Матері» (учні 5-Е класу).



СЗШ № 100



06.05−11.05.2019р. — Проведення просвітницьких тематичних заходів (зустрічі з учасниками Другої Світової війни, виховні години, уроки пам’яті, бесіди);



Травень — Екскурсія до музею «Тюрма на Лонцького»;



07.05.2019р. — Показ відеоісторій «Про героїчну боротьбу українців проти агресора у Другій Світовій війні»;



08.05.2019р. — Покладання квітів до пам'ятної дошки на честь загиблого у зоні АТО Ю. Нагорного;



08.05.2019р. — Панахида за загиблими у війнах.



СЗШ № 97



15.05.2019р. — заходи до Дня матері.



Ліцей № 15



— бесіди та виховні години до Дня пам`яті та примирення «Червоні маки — символ примирення», «Люди сильні одне одним», «Україна в другій світовій війні», «…народ, якого правди сила ніким звойована ще не була…», «Ніхто не забутий», перегляд фільму «Останній постріл» у старших класах;



— виготовлення вітальних листівок для своїх матерів;



— конкурс на кращий твір «Рідна матінка моя»;



— бесіди «Мама — найрідніша людина», «Я руки матері до серця пригортаю», «Ми матір називаємо святою»;



— свято «Все починається з мами»;



— конкурс малюнків у 5-Б і 3-Б класах «Найкращий букет для мами».



СЗШ № 84



17.05.2019р. — Концерт до Дня матері учні 5-х класів;



08.05.2019р. — Тематичні виховні бесіди, присвячені вшануванню пам’яті загиблих під час Другої Світової Війни 1−11-ті класи;



Травень — Перегляд документальних фільмів на тему військових дій 1939−1945рр.;



Травень — Конкурс дитячих малюнків «Моя мама краща в світі!» — учні початкової школи.



Ліцей № 5



17.05.2019р. — Свято «Рідна мати моя «.2- б клас;



10.05.2019р. — Волонтерський проект до Дня матері «Спільне написання ікони Божої Матері»;



Протягом тижня — Виставка малюнків ;



Протягом тижня — Виготовлення тематичних листівок;



Протягом тижня — Тематичні виховні години присвячені Дню примирення;



08.05.2019р. — Радіопередача «Роками ніколи пам’яті не стерти».



ПШ «Джерельце»



— «Люблю тебе, матусю!»;



— Майстер-клас «Букет для мами»;



— Конкурс малюнків «Я і моя мама»;



— Майстер-клас «Магнітик та відкритка для мами»;



— «Ти моє сонечко!»;



— Ранкова зустріч (творче письмо) на тему: «Моя мама — найкраща!»;



— «Цікавинки із життя моєї матусі».



СЗШ № 60



08.05.2019р. — Загальношкільна лінійка «Червоні маки-символ пам’яті, любові та перемоги»;



10.05.2019р. — Тобі, єдина, найдорожча!", виготовлення привітальних листівок матерям у техніці аплікації;



10.05.2019р. — Майстер-клас «Створюємо казку «Троянди для мами» у техніці квілінгу;



10.05.2019р. — Уклін тобі, моя матусю- літературно-мистецький колаж з виготовленням 3D листівок;



10.05.2019р. — Літературна вітальня матерям «Біля кого найтепліше…»;



07.05.2019р. 10.05.2019р. — Майстер-клас «Подарунок найріднішим»;



10.05.2019р. — Святковий літературно-музичний привітальний концерт «Мамо, ти найдорожча на світі»;



15.05.2019р. — «Пошану батькам я складаю і пісню любові співаю» батьківські збори на базі районної Комфорт-бібліотеки.



СЗШ № 34



08.05.2019р. — Хвилина мовчання;



08.05.2019р. — Єдиний урок «Не згасити пам’яті вогонь»;



Протягом тижня — Години спілкування «День примирення»;



10.05.2019р. — Літературно-музичні композиції «Рідненька, найкраща, єдина», «Найдобріша, найкраща, матусю рідненька!», «Пісня мамина в душі моїй лунає», «Ти у мене єдина у світі»;



15.05.2019р. — Літературно-музичні композиції «Вклонюсь, матусю, тобі», «Цілую ніжно материнські руки».