«Багато речей, які були першими в Україні, з’явилися власне у Львові», — А. Садовий з нагоди 125-річчя електрифікації Суспільство | 07-05-2019, 20:45 0 148

Львів відзначає 125-річчя з часу, коли у місті запрацювала перша електростанція, вулицями міста вирушив перший електричний трамвай, а у Стрийському парку освітили першу алею і фонтан. Знакову для міста подію відзначають спільно ПрАТ «Львівобленерго», ЛКП «Львівелектротранс» за підтримки Львівської міської ради. Зокрема сьогодні у Палаці Потоцьких відбувся урочистий вечір з нагоди річниці електрифікації Львівщини. Привітав енергетиків міський голова Львова Андрій Садовий.

«Насправді енергетика вперше зародилася у Львові, а вже потім поширилась в область. І мені приємно, що багато речей, які були першими в Україні, з’явилися власне у Львові. Я хотів би, щоб «Львівобленерго» було підприємством номер один не лише України, але східної Європи і світу.



Хто не працював в енергетиці, той не розуміє, наскільки це складна професія. Тут треба мати велику стресостійкість. Тому люди, які тут працюють, мають бути пошановані, мати гідну заробітну плату і повагу від суспільства. Вітаю усіх енергетиків зі святом, бажаю усім успіхів і процвітання, і щоб усі ваші амбіції і професійні плани були зреалізовані, а місто буде в цьому допомагати", — наголосив Андрій Садовий.



За сумлінну і жертвенну працю у сфері енергетичної промисловості, значний особистий внесок у забезпечення життєдіяльності м. Львова, з нагоди 125-річчя електрифікації Львівщини, подяками від громади Львова нагороджені:



Галина Турко — ветеран-енергетики ПрАТ «Львівобленерго»;

Олексій Карасьов — ветеран-енергетики ПрАТ «Львівобленерго»;

Богдан Козовий — ветеран-енергетики ПрАТ «Львівобленерго».



Також міський голова Львова Андрій Садовий вручив голові наглядової ради ПрАТ «Львівобленерго» Олександру Сагурі і голові правління ПрАТ «Львівобленерго» Володимиру Матвіїшину нагрудний значок «Прапор України».



Нагадаємо, цьогоріч, 31 травня, виповнюється 125 років як у Львові поїхав перший електричний трамвай та розпочала роботу перша електрична станція міста. З нагоди ювілею у Львові відбудеться низка святкових заходів та подій. Львів’ян та гостей міста запрошують долучатися до святкування.

Довідка



У 1893 році львівський магістрат оголосив тендер на будівництво ліній електричного трамвая та електростанції потужністю 400 кінських сил (300 кВт), бо кінний трамвай вже не справлявся зі зростаючими потребами у перевезенні. Його виграла віденська фірма «Сіменс&Гальське», яка зобов'язувалася після двох років експлуатації на вимогу міської ради, якщо така буде, продати місту трамвай. 23 березня 1893 року був затверджений бюджет проекту. Він склав 880 тис. крон. Будівництво лінії електричного трамвая почалося у вересні 1893 року. Вже 15 травня 1894 року львівська газета «Діло» писала: «Пробна їзда електричного трамвая у Львові відбулася вночі між 1 і 2 годинами двома вагонами, що мали також електричне освітлення. Їзда була дуже ефективна, бо з-під коліс і на дроті добувалися снопи електричного світла… Пізньої нічної пори зібралося велике число цікавих…»



31 травня 1894 року у Львові було відкрито регулярний рух другого в Україні і четвертого в Австро-Угорщині електричного трамвая. Довжина ліній становила 8,3 км. Діяли такі маршрути (подані сучасні назви вулиць): «проспект Свободи — вулиця Степана Бандери — головний вокзал», «проспект Свободи — вулиця Івана Франка — Стрийський парк» і «проспект Свободи — вулиця Личаківська — Личаків». Відкриття було приурочено до Крайової виставки 1894 року, що проходила у Стрийському парку.



Поява електричного трамвая у Львові була сприйнята неоднозначно. Так, жінки львівських візників, які жили на Личакові, закидали перший електричний трамвай помідорами та тухлими яйцями. У 1896 році місто викупило мережу електричного трамвая і електростанцію за 1 млн 680 тис. крон.