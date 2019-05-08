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У День пам’яті та примирення мер Львова зі синами поклали квіти до Пам’ятного хреста на місці колишнього концтабору «Шталаг-328»

Суспільство | 08-05-2019, 10:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 48 48    
У День пам’яті та примирення мер Львова зі синами поклали квіти до Пам’ятного хреста на місці колишнього концтабору «Шталаг-328»
Львів пам’ятає, як і вся світова спільнота. Сьогодні в місті відбуваються поминальні заходи з нагоди вшанування Дня пам’яті та примирення. Вранці перед роботою міський голова Львова Андрій Садовий із трьома синами — Михайлом, Йосипом та Антонієм — помолились та поклали квіти до Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328» (вул. Грабовського, 11).
Мер Львова розповів синам про важливість вшанування цих днів, а також коротко окреслив історію місця, де розташований Пам’ятний хрест.

«У нас така традиція в родині — приходити сюди з синами, бо приклад батьків можливий лише в особистому виконанні. Коли ти розповідаєш, чи говориш прочитати книжку, це не дає ефекту. Коли діти щороку є тут, чи в інших місцях, то це закарбовується в їхній пам’яті. Дай Бог, щоб вони зі своїми дітьми та внуками також приходили і ми складали пошану тим людям, які віддали свої життя», — сказав Андрій Садовий.

Нагадаємо, сьогодні також о 11.00 год заплановані офіційні заходи до Дня пам’яті та примирення. В межах відзначення відбудеться покладання квітів та проведення екуменічної панахиди. Окрім того, відбудеться акція «Країна пам’яті», під час якої розмістять символічні маки на схематичній карті України біля меморіального хреста.

Львівська міська закликає усіх долучитись до вшанувань та утриматися від проведення гучних розважальних заходів і святкувань.

«На території цього концтабору „Шталаг“ загинули тисячі людей різних національностей. Якщо говорити про минуле століття, то були убиті насильницькою смертю кожен другий чоловік і кожна четверта жінка. Це велика трагедія. Ми маємо тисячі загиблих вже у цьому столітті під час російсько-української війни. Я би дуже хотів, щоб у ці дні, 8 та 9 травня, у нас не були тільки офіційні церемонії покладання квітів, щоб ми всі з вами брали своїх рідних, дітей і разом з вами прийшли і помолились тут, де пролилась кров, щоб більше такої біди не було на нашій землі. Вічна пам’ять всім убієнним!», — зазначив Андрій Садовий.
Довідка

Шталаг 328 — німецький концентраційний табір для військовополонених, що існував у 1941−1944 роках у Львові на території оборонного комплексу XIX століття «Цитадель». У ньому утримувалися 284 тисячі в’язнів різних національностей — українці, росіяни, євреї, італійці, поляки, бельгійці, білоруси, голландці та представники інших народів. Табір став місцем смерті близько 140 тисяч військовополонених (кожен четвертий з них — українець).
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