Торік в Шевченківському гаю відреставрували 8 об’єктів, цього року планують не менше Суспільство | 08-05-2019, 11:00 0 64

Львів береже традиції та сакральні споруди. В Музеї народної архітектури та побуду імені Климентія Шептицького тривають активні реставраційні роботи. Торік вдалось відновити 8 об’єктів, цього року планують не менше — вже відреставрували 3 об’єкти. Про це повідомив директор Музею Роман Назаровець.

«Торік ми відреставрували 8 об’єктів. Цього року три малі об’єкти ми вже зробили, на трьох роботи тривають. Плануємо загалом відреставрувати 8 об’єктів, але все залежить від фінансування», — розповів Роман Назаровець, директор Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького.



Нагадаємо, протягом 2018 року у Музеї народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького було відреставровано 8 об’єктів:



за кошти бюджету розвитку міста завершено реставрацію великого об’єкта — хати зі с. Бережниця, а також розпочато реставрацію церкви зі с. Стоянів.

решту менших об’єктів відновлено за кошти Музею: перекрито соломою дах шпихліра зі с. Зарічево, відповідно до сучасних стандартів оновлено експозицію «Козацького човна» тощо.



На 2019 рік заплановано реставрацію 8 об’єктів. Зокрема, церква зі с. Стоянів буде відреставрована за кошти бюджету розвитку міста.



Якщо до 2013 року реставрували 2−3 об’єкти в рік, то починаючи з 2013 — у середньому 8−9 об’єктів. Якщо ще п’ять років тому потребували ремонту 47 об’єктів, то на сьогодні таких, які перебувають у задовільному стані і потребують реставрації, залишилося 12 об’єктів.



Музей працює над залученням грантових коштів для свого розвитку, зокрема у 2018 році був реалізований інклюзивний проект за підтримки Українського культурного фонду «Музей на дотик», за результатами якого заплановано розвивати простір, доступний для людей з особливими потребами, а вже цього року подано новий проект до УКФ з метою налагодження співпраці з європейськими музеями.



За 2018 рік Музей заробив 5 800 839 грн. Торік Музей відвідало 184 тис осіб. Порівняно з 2013 роком відвідуваність зросла на 90%.



Музей активно працює із широкими цільовими аудиторіями: виставки (у середньому 12−16 за рік), майстер-класи і презентації народних ремесел (понад 10 пропозицій), масові заходи — фестивалі, спортивні акції, фешн-шоу, театральні вистави, концерти, традиційні масові святкування «Свята хліба», «Дня гарбуза», Дня незалежності, святкування християнських празників «Різдво в гаю» і «Великдень в гаю», які заслужено стали візитною карткою і Музею, і Львова.