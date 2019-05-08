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10 травня функція редагування електронних заявок на зарахування дитини у садочок буде закрита

Суспільство | 08-05-2019, 11:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 60 60    
10 травня функція редагування електронних заявок на зарахування дитини у садочок буде закрита
На кінець минулого року лише 811 дітей із електронної системи реєстрації дітей у садочки не були зараховані в навчальні заклади. Торік в електронній черзі було зареєстровано 9300 дітей, цього року — 8200. Відтак, після 29 липня можливість реєстрації відкриють повторно на усі вільні місця, що залишаться. Про це повідомили у міському управлінні освіти ЛМР.
«Тобто, батьки не зможуть перевести дитину зі садочка у садочок, бо ми цю функцію припиняємо. Реєструвати нових дітей у садочок можна, але не можна змінювати номера садочку. Ця функція буде заблокована до того часу, поки ми не створимо списків зарахування дітей у садочки, батьки не принесуть документи, лише з 29 липня ця функція відновиться. Тобто, 30 робочих днів батьки мають, щоб приносити документи. Потім будемо бачити, якщо будуть вільні місця, ми їх виставимо, і буде друга хвиля зарахування і батьки знову ж зможуть редагувати свої заявки.

У нас є зареєстровано приблизно 8 тис 200 дітей на 1 вересня цього року, але скільки буде зараховано, зараз сказати точно не можемо. Торік, наприклад, за перший раз не було зараховано орієнтовно 3 тис дітей, але до грудня залишилось лише 811 дітей. Торік загалом в електронній черзі було зареєстровано 9 тис 300 дітей, а цього року менше — 8200 дітей. 811 дітей, які станом на грудень минулого року не були зараховані у садочки, були перенесені на цей рік. Зараз ми бачимо, що відкриваються додаткові групи, або йде перепрофілювання груп і збільшується кількість дітей в групах, тоді є можливість в групу добирати дітей", — прокоментувала Зоряна Довганик, начальник управління освіти Львівської міської ради.

Як повідомили у міському управлінні освіти ЛМР, 10 травня з 18.00 год. функція редагування електронних заявок в системі реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти м. Львова буде закрита. В період з 11 до 31 травня 2019 року формуватимуться списки дітей для зарахування до дитячих садків на 2019−2020 навчальний рік.

Батьки у цей період не матимуть можливості коригувати електронні заявки, проте, на офіційному сайті за адресою: https://edu.city-adm.lviv.ua у закладці «відкриті списки» можуть бачити список дітей без конфіденційних даних, дату їх реєстрації, положення заявки, пільгову чергу та кількість вільних місць у певній віковій групі.

Із 1 до 10 червня 2019 року батьки отримуватимуть смс-повідомлення на зазначений у заявці номер телефону щодо дошкільного закладу, у який буде зарахована дитина відповідно до електронної реєстрації.

В це часовий період керівники закладів дошкільної освіти отримають списки для зарахування дітей до садочка, відповідно до яких упродовж 30 робочих днів прийматимуть документи на зарахування дітей.

В останній декаді липня 2019 року буде відновлено функцію редагування електронних заявок.

«Звертаємо Вашу увагу, що в електронній системі є можливість реєструвати ще не зареєстрованих дітей, народжених до 1 січня 2018 року. Ця функція працює безперебійно.

Дітей, які народжені в період з 1 січня до 31 серпня 2018 року, батьки мають право зареєструвати у системі у перший робочий день вересня 2019 року у ясельну групу на 2020 рік або у молодшу групу на 2021 рік.

Дітей, які народжені в період з 1 вересня до 31 грудня 2018 року, батьки мають право зареєструвати у системі у перший робочий день вересня 2020 року у ясельну групу на 2021 рік або у молодшу групу на 2022 рік", — повідомили в управлінні освіти ЛМР.
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