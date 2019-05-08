У Львові відбудеться процесійна хода на честь Пресвятої Діви Марії Фатімської: за маршрутом ситуативно перекриють рух транспорту Суспільство | 08-05-2019, 11:04 0 225 У Львові 13 травня відбудеться процесійна хода на честь Пресвятої Діви Марії Фатімської. Цикл Фатімських Богослужінь розпочинаються у травні, і вони відбуватимуться 13 числа щомісяця до жовтня.



Тож 13 травня о 19.00 год. урочисте Богослужіння розпочнеться Святою Месою при храмі Стрітення Господнього (вул. Винниченка, 30а). Процесійна хода вирушить від храму Стрітення Господнього за маршрутом: вул. Винниченка, 30а — вул. Руська — пл. Ринок — вул. Руська — вул. Винниченка, 30а.



Очікують на 1000 учасників. Буде ситуативне перекриття руху транспорту за маршрутом. Відповідальний за процесію о. Микола Лучок.