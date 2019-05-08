З 13 травня відбудуться зміни в схемі руху трамвайних маршрутів № 1, 7 та 9 Суспільство | 08-05-2019, 11:05 0 92

У рамках реалізації стратегії розвитку ЛКП «Львівелектротранс», з метою вивчення пасажиропотоків за новими сполученнями з 13 травня 2019 року відбудуться кардинальні зміни в напрямках руху трамвайних маршрутів № 1, 7 та 9. Також у зв’язку із початком реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій, з 13 травня зміниться кінцева зупинка трамвайних маршрутів № 1, 4, 6 та 9. Натомість трамвайний маршрут № 5 тимчасово призупинить курсування. Маршрути № 2, 3, 8 курсуватимуть без змін.

«Основні маршрути ми залишаємо без змін — це маршрути № 2, 3, 6, 8, також № 4, адже він розпочав курсувати за новою схемою з березня цього року. Базово зараз змінюються маршрути № 1, 7, 9.



Нові зміни не потребують жодних інфраструктурних змін у трамвайній колії і контактній мережі. Ми використовуємо усі наявні колії", — розповів Ігор Могила, керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс»,



Отож, з 13 травня вступає в дію нова схема маршрутів для трамваїв № 1, 9 та 7. А саме:



Трамвайний маршрут № 1 курсуватиме за схемою — «Залізничний вокзал — вул. Бандери — вул. Дорошенка — Погулянка», та у зворотному напрямку;



Трамвайний маршрут № 9 курсуватиме за схемою — «Залізничний Вокзал — вул. Вітовського — вул. Франка — вул. Хмельницького — вул. Замарстинівська — вул. Торф’яна.



Трамвайний маршрут № 7 за схемою — «вул. Татарбунарська — вул. Шевченка — вул. Підвальна — вул. Личаківська — вул. Пасічна», та у зворотному напрямку.



Однак, у зв’язку з тим, що з 13 травня буде перекрито для ремонту наступну частину пл. Двірцевої, кінцеву зупинку трамвайних маршрутів № 1, 4, 6 та 9 із «Залізничного вокзалу» перенесено до «ТРЦ Скриня».



Також у зв’язку з тим, що триває ремонт вул. Замарстинівської, трамвайний маршрут № 9 поки не має змоги курсувати до вул. Торф’яної, а буде курсувати до вул. Миколайчука. Відповідно, він повністю дублюватиме трамвайний маршрут № 5. Тому з 13 травня і до завершення ремонтних робіт на вул. Замарстинівській трамвай № 5 призупинить роботу. Трамвайний маршрут № 5 відновить свою роботу після завершення капітального ремонту вул. Замарстинівська і курсуватиме від вул. Миколайчука до вул. Коновальця.



Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» нагадує пасажирам, що для уникнення незручностей пов’язаних із зміною схеми руху, можна користуватися електронними абонементами, зокрема — на півтори години, день, 30 днів або 90 днів.



Отож, у зв’язку із введенням нової схеми трамвайних маршрутів, реконструкцією трамвайної колії на пл. Двірцевій та ремонтом вул. Замарстинівської, з 13 травня трамвайні маршрути курсуватимуть так:

Маршрут





Як курсуватиме



№ 1





ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, близько депо) — Бандери — Дорошенка — Підвальна — Личаківська — Мечникова — Погулянка та у зворотному напрямку. (Після завершення реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій кінцева зупинка буде на вул. Чернівецькій (Залізничний вокзал).



№ 2





Коновальця — Чупринки — Коперника — Дорошенка — Підвальна — Личаківська — Пасічна та у зворотному напрямку. (Маршрут без змін).



№ 3





Княгині Ольги (Аквапарк) — Сахарова — Вітовського — Франка — площа Соборна та у зворотному напрямку. (Маршрут без змін).



№ 4





Вернадського — Червоної Калини — Стуса — Вітовського — Київська — ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, близько депо) та у зворотному напрямку (Після завершення реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій кінцева зупинка буде на вул. Чернівецькій (Залізничний вокзал).



№ 5





ТИМЧАСОВО НЕ КУРСУВАТИМЕ, оскільки дублюватиме трамвайний маршрут № 9. Відновить свою роботу після завершення ремонту вул. Замарстинівської за маршрутом вул. Миколайчука — вул. Коновальця.



№ 6





Миколайчука — Промислова — Хмельницького — Городоцька — ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, близько депо) та у зворотному напрямку. (Після завершення реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій кінцева зупинка буде на вул. Чернівецькій (Залізничний вокзал).



№ 7





Татарбунарська — Шевченка — Городоцька — Підвальна — Личаківська — Пасічна та у зворотному напрямку.



№ 8





Вернадського — Червоної Калини — Стуса — Франка — площа Соборна та у зворотному напрямку. (Маршрут без змін).



№ 9





ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, близько депо) — Київська — Вітовського — Франка — Підвальна — Хмельницького — Промислова — Миколайчука та у зворотному напрямку. (Після завершення реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій кінцева зупинка буде на вул. Чернівецькій (Залізничний вокзал), а після завершення ремонту вул. Замарстинівської трамвай курсуватиме до вул. Торф’яної).