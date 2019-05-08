На Закарпатті до бюджету сплачено майже 2,4 млрд грн податків Суспільство | 08-05-2019, 11:13 0 70 Протягом січня-квітня 2019 року в Закарпатській області Головним управлінням ДФС у Закарпатській області забезпечено сплату 2 млрд 377 млн 255 тис. грн податкових надходжень до зведеного бюджету. Це на 413 млн грн більше відповідно до аналогічного періоду минулого року.

Загалом в області до бюджетів усіх рівнів упродовж чотирьох місяців поточного року зібрано на 21 відсоток більше податків, аніж торік за такий же період.

Варто зазначити, що надходження до Державного бюджету склало майже 904 млн грн, до Місцевих бюджетів – майже 1,5 млрд грн. Традиційно, найбільшу питому вагу у загальних надходженнях займає податок на доходи фізичних осіб, з початку року якого до зведеного бюджету надійшло понад 1 млрд грн. При цьому майже вся сума цього податку перерахована до місцевих бюджетів.

Також протягом чотирьох місяців 2019-го забезпечено сплату майже 313 млн грн податку на додану вартість, податку на прибуток – більше 137 млн грн.

Платники, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів майже 214 млн грн єдиного податку, що на майже 37 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Варто зазначити, що працівники фіскальної служби забезпечують якісний та ефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності бізнесу та системний діалог з представниками соціально відповідальних суб’єктів господарювання. Надзвичайно важливим є той факт, що податковий супровід платників здійснюється без тиску на бізнес. Взаємодія відбувається в межах закону, конструктивної співпраці, попередження потенційних ризиків та негайне реагування в межах компетенції на експерименти з мінімізацією податкових платежів.

