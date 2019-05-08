   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 08/05/2019 Екологічний податок у 2019 році: особливості адміністрування...>> Завтра стартує 2 день Весняного благодійного сімейного вікенду...>> У Львові встановлять меморіальну дошку Герою Андрію Іванишину...>> Адмінкомісія розглянула 12 порушень, вчинених фізичними особами в будинках-пам'ятках архітектури: на порушників накладено штрафи...>> У Львові на місці колишнього концтабору «Шталаг-328» відбулися поминальні заходи...>> Посадовці міської ради хвилиною мовчання долучились до Дня пам’яті та примиренн...>> За незаконне переміщення 148 кг бурштину правопорушник отримав суворе покарання...>> На Закарпатті до бюджету сплачено майже 2,4 млрд грн податків...>> У Городку засудили організаторів незаконного грального бізнесу...>> На лаві підсудних опинився хлопець, який повідомив про фейкове замінування Львівського вокзалу...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Завдяки якісно проведеній гідравліці, у минулому опалювальному сезоні у нас не було аварійних ситуацій на теплових мережах», — Сергій Бабак...
 >>> 
«Львів — це місто, яке завжди дає шанс», — А. Садовий...
 >>> 
Коломойський про можливий розпуск парламенту: Мені все одно...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
У Львові під вартою перебуватиме чоловік, який поранив власну дружину...
08-05-2019, 11:10  >>> 
Зловмиснику, який завдав товаришу смертельне поранення, загрожує до 15 років в’язниці...
03-05-2019, 10:54  >>> 
Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участі курсанта Львівського державного інституту внутрішніх справ...
01-05-2019, 12:25  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

На Закарпатті до бюджету сплачено майже 2,4 млрд грн податків

Суспільство | 08-05-2019, 11:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 70 70    
Протягом січня-квітня 2019 року в Закарпатській області Головним управлінням ДФС у Закарпатській області забезпечено сплату 2 млрд 377 млн 255 тис. грн податкових надходжень до зведеного бюджету. Це на 413 млн грн більше відповідно до аналогічного періоду минулого року.
Загалом в області до бюджетів усіх рівнів упродовж чотирьох місяців поточного року зібрано на 21 відсоток більше податків, аніж торік за такий же період.
Варто зазначити, що надходження до Державного бюджету склало майже 904 млн грн, до Місцевих бюджетів – майже 1,5 млрд грн. Традиційно, найбільшу питому вагу у загальних надходженнях займає податок на доходи фізичних осіб, з початку року якого до зведеного бюджету надійшло понад 1 млрд грн. При цьому майже вся сума цього податку перерахована до місцевих бюджетів.
Також протягом чотирьох місяців 2019-го забезпечено сплату майже 313 млн грн податку на додану вартість, податку на прибуток – більше 137 млн грн.
Платники, які застосовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів майже 214 млн грн єдиного податку, що на майже 37 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Варто зазначити, що працівники фіскальної служби забезпечують якісний та ефективний аналіз наявної інформації щодо діяльності бізнесу та системний діалог з представниками соціально відповідальних суб’єктів господарювання. Надзвичайно важливим є той факт, що податковий супровід платників здійснюється без тиску на бізнес. Взаємодія відбувається в межах закону, конструктивної співпраці, попередження потенційних ризиків та негайне реагування в межах компетенції на експерименти з мінімізацією податкових платежів.
   Новини по темі: Суспільство
Екологічний податок у 2019 році: особливості адміністрування...
08-05-2019, 12:46  >>> 
Завтра стартує 2 день Весняного благодійного сімейного вікенду...
08-05-2019, 12:44  >>> 
Адмінкомісія розглянула 12 порушень, вчинених фізичними особами в будинках-пам'ятках архітектури: на порушників накладено штрафи...
08-05-2019, 12:42  >>> 
Посадовці міської ради хвилиною мовчання долучились до Дня пам’яті та примиренн...
08-05-2019, 12:37  >>> 
На Закарпатті до бюджету сплачено майже 2,4 млрд грн податків...
08-05-2019, 11:13  >>> 
За наслідками чотирьох місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили майже 2 мільярди гривень ЄСВ та 434 мільйони гривень ПДФО...
08-05-2019, 11:09  >>> 
В Музеї народної архітектури та побуту тривають роботи з будівництва освітньо-інформаційного центру...
08-05-2019, 11:07  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
Порошенко увів в дію рішення РНБО про зміцнення обороноздатності...
08-05-2019, 09:30  >>> 
Коломойський заявив, що Тимошенко просила його про допомогу на виборах президента...
08-05-2019, 09:12  >>> 
ЄС і Рада Європи запустили другий етап програми із розвитку демократії для країн СхП...
08-05-2019, 09:09  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нацбанк зміцнив гривню на 15 копійок...
08-05-2019, 09:38  >>> 
До уваги державних унітарних підприємств та їх об’єднань!...
07-05-2019, 20:28  >>> 
Официальный курс: гривня укрепилась к доллару и евро...
06-05-2019, 16:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Екологічний податок у 2019 році: особливості адміністрування...
08-05-2019, 12:46  >>> 
Завтра стартує 2 день Весняного благодійного сімейного вікенду...
08-05-2019, 12:44  >>> 
Адмінкомісія розглянула 12 порушень, вчинених фізичними особами в будинках-пам'ятках архітектури: на порушників накладено штрафи...
08-05-2019, 12:42  >>> 
   ВладаВлада
Антикорупційному суду обрали голову...
07-05-2019, 20:52  >>> 
Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом...
03-05-2019, 09:42  >>> 
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:46 Екологічний податок у 2019 році: особливості адміністрування
12:44 Завтра стартує 2 день Весняного благодійного сімейного вікенду
12:43 У Львові встановлять меморіальну дошку Герою Андрію Іванишину
12:42 Адмінкомісія розглянула 12 порушень, вчинених фізичними особами в будинках-пам'ятках архітектури: на порушників накладено штрафи
12:39 У Львові на місці колишнього концтабору «Шталаг-328» відбулися поминальні заходи
12:37 Посадовці міської ради хвилиною мовчання долучились до Дня пам’яті та примиренн
12:15 За незаконне переміщення 148 кг бурштину правопорушник отримав суворе покарання
11:13 На Закарпатті до бюджету сплачено майже 2,4 млрд грн податків
11:12 У Городку засудили організаторів незаконного грального бізнесу
11:11 На лаві підсудних опинився хлопець, який повідомив про фейкове замінування Львівського вокзалу

   Анонси
Органний зал запрошує на концерти у травні...
07-05-2019, 20:34  >>> 
Відзначення Дня пам’яті та примирення...
07-05-2019, 15:45  >>> 
У Львові 11−12 травня відбудеться XVII Міжнародний фестиваль «Флюгери Львова»...
06-05-2019, 18:20  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования