Посадовці міської ради хвилиною мовчання долучились до Дня пам’яті та примиренн Суспільство | 08-05-2019, 12:37 0 63

Посадовці Львівської міської ради сьогодні під час апаратної наради долучились до Дня пам’яті та примирення — хвилиною мовчання вшанували тих, хто загинув, був убитий у часі Другої світової війни.

«Сьогодні весь світ вшановує пам’ять всіх людей, які загинули під час Другої світової війни. Ми донедавна думали, що це історія, про яку ми будемо згадувати, але ця історія сьогодні для нас часто є реальністю, бо кожного тижня ми маємо інформацію про смерті наших хлопців, які є на війні російсько-українській, тому я пропоную почати апаратну нараду з хвилини мовчання», — сказав на початку апаратної наради міський голова Львова Андрій Садовий.



Нагадаємо, сьогодні, в День пам’яті та примирення, у Львові влада міста й області разом із громадськістю, військовими та духовенством спільною молитвою і покладанням квітів вшанували пам’ять полеглих в роки Другої світової війни, жертв національно-визвольної боротьби. Від громади міста до заходів долучилися керуюча справами виконавчого комітету Марта Литвинюк та директор міського департаменту розвитку Наталія Бунда. Усі поклали квіти та запалили лампадки до Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору для військовополонених «Шталаг-328» (вул. Грабовського, 11). Опісля відбулась екуменічна панахида та громадське віче. Також відбулась акція «Країна пам’яті», під час якої розмістили символічні маки на схематичній карті України біля меморіального хреста. Адже саме червоний мак є символом пам’яті про всіх полеглих під час Другої світової війни.



Нагадаємо, вранці перед роботою міський голова Львова Андрій Садовий із трьома синами — Михайлом, Йосипом та Антонієм — помолились та поклали квіти до Пам’ятного хреста на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328» (вул. Грабовського, 11).



Додамо, у Львівській обласній філармонії о 21.00 год. відбудеться концерт «Реквієм» Джузеппе Верді.



Львівська міська закликає усіх долучитись до вшанувань та утриматися від проведення гучних розважальних заходів і святкувань.

Довідка



Шталаг 328 — німецький концентраційний табір для військовополонених, що існував у 1941−1944 роках у Львові на території оборонного комплексу XIX століття «Цитадель». У ньому утримувалися 284 тисячі в’язнів різних національностей — українці, росіяни, євреї, італійці, поляки, бельгійці, білоруси, голландці та представники інших народів. Табір став місцем смерті близько 140 тисяч військовополонених (кожен четвертий з них — українець).