Завтра стартує 2 день Весняного благодійного сімейного вікенду Суспільство | 08-05-2019, 12:44 0 64

Завтра, 9 травня, о 13.00 год. в Стрийському парку (верхня алея) відбудеться Весняний благодійний сімейний вікенд, який організовує Міжнародний благодійний фонд «Здоров'я в твоїх руках». Збір коштів з благодійного вікенду спрямовується на закупівлю лікувальної суміші для дітей з вадами розвитку ШКТ, захворюваннях печінки та жовчно-вивідних шляхів для дітей 2-го хірургічного відділення в ОДКЛ на вул. П. Орлика.

У програмі заходу передбачено:



• Еко забіг разом з ShypShyna Run Club



• Концертна програма від дитячої мистецької школи ILkiv School та показ фільму-мюзиклу «#Скарбсемипагорбів»



• Показ дитячого сучасного мистецтва «Еко попелюшка»



• Майстер-класи з акторської майстерності від Екатерина Магденко (Katherina Magdenko) з ILkiv School



• Катання на байках з Huligan MFC



• Майстер-класи з творчою студією «Яtalant»



• Повітряна акробатика та відкриті заняття з Shokolad Dance Studio



• Безкоштовні демонстраційні заняття з англійської мови Helen Doron English — Western Ukraine



• Майстер-класи для дітей та батьків від Вaby Сlub — Мережа сімейного розвитку



• Аквагрим та твістинг від Центру сімейного розвитку «Baby Land»



• Катання на конях від Каретний двір



• Миттєві фотосесії від Art Lab Studio



• Еколавка Життя в стилі ECO — Територія особистого розвитку



• Майстер-клас з дипломованим тренером мережі #SportLife Диана Жердина (Diana Zherdina)



Інформаційний партнер заходу Радіо FM Галичина