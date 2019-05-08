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Завтра стартує 2 день Весняного благодійного сімейного вікенду
|Суспільство | 08-05-2019, 12:44
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Завтра, 9 травня, о 13.00 год. в Стрийському парку (верхня алея) відбудеться Весняний благодійний сімейний вікенд, який організовує Міжнародний благодійний фонд «Здоров'я в твоїх руках». Збір коштів з благодійного вікенду спрямовується на закупівлю лікувальної суміші для дітей з вадами розвитку ШКТ, захворюваннях печінки та жовчно-вивідних шляхів для дітей 2-го хірургічного відділення в ОДКЛ на вул. П. Орлика.
У програмі заходу передбачено:
• Еко забіг разом з ShypShyna Run Club
• Концертна програма від дитячої мистецької школи ILkiv School та показ фільму-мюзиклу «#Скарбсемипагорбів»
• Показ дитячого сучасного мистецтва «Еко попелюшка»
• Майстер-класи з акторської майстерності від Екатерина Магденко (Katherina Magdenko) з ILkiv School
• Катання на байках з Huligan MFC
• Майстер-класи з творчою студією «Яtalant»
• Повітряна акробатика та відкриті заняття з Shokolad Dance Studio
• Безкоштовні демонстраційні заняття з англійської мови Helen Doron English — Western Ukraine
• Майстер-класи для дітей та батьків від Вaby Сlub — Мережа сімейного розвитку
• Аквагрим та твістинг від Центру сімейного розвитку «Baby Land»
• Катання на конях від Каретний двір
• Миттєві фотосесії від Art Lab Studio
• Еколавка Життя в стилі ECO — Територія особистого розвитку
• Майстер-клас з дипломованим тренером мережі #SportLife Диана Жердина (Diana Zherdina)
Інформаційний партнер заходу Радіо FM Галичина
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