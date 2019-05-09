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Львівщині – лідеру з туризму в Україні в лідери з рівня зарплат в галузі!
|Суспільство | 08-05-2019, 15:29
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|Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що згідно з поданою звітністю з єдиного внеску за березень 2019 року на Львівщині 1 712 підприємств - ,,мінімізаторів”, що виплачували заробітну плату менше встановленого законодавством мінімуму. Їх частка від загальної кількості роботодавців Львівської області – майже 4,7 відсотка.
Середня заробітна плата у Львівській області згідно з поданою звітністю з єдиного внеску за березень п.р. становить 8 022 гривень.
Одну з найнижчих середніх заробітних плат згідно з даними звітності з єдиного внеску за березень п.р. виплачували 16 824 найманим працівникам, що працюють в галузі готельного та ресторанного бізнесу – 4 912 гривень.
Поряд з цим, найвища середня заробітна плата за результатами поданої звітності за березень п.р. виплачувалась в галузі фінансової діяльності та страхування – 12 235 грн., державного управління – 10 685 гривень.
Враховуючи те, що Львівщина є одним з лідерів серед ,,туристичних” областей України, заробітна плата найманих працівників в галузі готельного та ресторанного бізнесу повинна бути в рази вищою, ніж мінімальна заробітна плата.
Головне управління ДФС у Львівській області закликає роботодавців, що здійснюють діяльність в туристичному та готельному бізнесі, виплачувати офіційну, прозору заробітну плату найманим працівникам. Це створить надійний фундамент для комфортного розвитку бізнесу та забезпечить додаткові надходження податків до бюджету.
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