За результатом першого дня гідравлічних випробувань виявлено 36 поривів на теплових мережах Суспільство | 08-05-2019, 15:33 0 149 Теплопостачальні підприємства Львова проводять гідравлічні випробування теплових мереж. За результатами першого дня гідравліки виявлено 33 пориви на теплових мережах ЛМКП «Львівтеплоенерго» і 3 пориви на мережах ЛКП «Залізничнетеплоенерго». На час гідравліки ЛМКП «Львівтеплоенерго» призупинило подачу гарячої води до 995 будинків, ЛКП «Залізничнетеплоенерго» до 222 будинків.



«У понеділок, 6 травня, ми розпочали підготовчі роботи до проведення гідравлічних випробувань, і вже вчора був перший день, коли розпочали гідравити ділянки мережах. Так за результатами першого дня було виявлено 9 поривів на мережах Сихівського напрямку, 9 поривів на магістральних мережах, які ідуть від ТЦ «Північна» (Тец-2), і 6 поривів на теплових мережах Шевченківського району.



Сьогодні гідравимо мережі Личаківського району. Залишається ще Франківський район, вул. Стрийська, Новий Львів. До кінця тижня плануємо завершити випробування на усіх магістральних мережах. Тому завтра у нас буде робочий день для ремонтних служб, які задіяні в гідравлічних випробуваннях. Також приступаємо до робіт з ліквідації виявлених поривів і пошкоджень на трубопроводах", — повідомив головний інженер ЛМКП «Львівтеплоенерго» Володимир Штейбарт.



За інформацією ЛКП «Залізничнетеплоенерго», за перший день гідравлічних випробувань було виявлено 3 пориви на теплових мережах Залізничного району.



«Гідравлічні випробування у Залізничному районі ми розділили на дві частини. З 6 травня гідравимо усі мережі, крім Левандівки і Рясного. Тут гідравліка розпочнеться з наступного тижня», — повідомили у ЛКП «Залізничнетеплоенерго».



Нагадаємо, під час проведення гідравлічних випробувань трубопроводи теплових мереж заповнюються охолодженою водою температурою не вище 40 °C. Спершу ділянку трубопроводу, який випробовується, відключають від діючої мережі. Потім у найвищій точці ділянки (після наповнення трубопроводу водою і спуску повітря) встановлюється пробний (підвищений) тиск. Зазвичай він на 25% вищий від робочого. Опісля цього трубопровід витримується під підвищеним тиском не менше 10 хв. Якщо трубопровід десь пошкоджений, чи має якісь невеликі тріщини, то він не витримує вищого тиску і його «рве» у слабких місцях. Про те, що на трубопроводі, який гідравлять, виник порив, свідчить падіння тиску, який фіксують прилади.



Натомість, якщо трубопровід не пошкоджений, він витримує випробування підвищеним тиском, який після 10 хв плавно знижується до робочого. Трубопровід вважається таким, що пройшов гідравлічне випробування, якщо на ньому не виявлено жодних поривів та тріщин.



Далі, за результатами проведених гідравлічних випробувань, розпочинаються роботи з ліквідації виявлених пошкоджень та по заміні трубопроводів.



Гідравлічні випробовування проводяться щорічно після завершення опалювального сезону, згідно з пунктами «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007р, та пунктом VI «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України N 620/378 від 10.12.2008.