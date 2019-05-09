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Громадський бюджет Львова: перші чотири проекти 2018−2019 року вже реалізовано

Суспільство | 08-05-2019, 15:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 177 177    
Завдяки Громадському бюджету Львова, в перші місяці весни вже реалізовано чотири проекти: на території СЗШ № 42 м. Львова встановлено бруківку, а з метою розширення спроможностей лабораторної діагностики у КНП «Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова» закуплено біохімічний аналізатор, також встановлено підйомники для людей з обмеженими можливостями у відділеннях КНП «4МКЛ м. Львова» та у ліцеї № 2 придбано 4 інтерактивні панелі, мультимедійний комплект та ноутбук. Відзначимо, що з 2016−2018 рік завдяки Громадському бюджету реалізовано 91 проект, на етапі реалізації ще 12 проектів.

В перші місяці весни у місті є 4 реалізовані проекти громадського бюджету за 2018−2019рр.:

1) № 32 Благоустрій території СЗШ № 42 м. Львова (Управління освіти)

2) № 129 Інтерактивна панель — це легке і цікаве навчання (Управління освіти)

3) № 118 Встановлення підйомників для людей з обмеженими можливостями у відділеннях КНП «4МКЛ м. Львова» (Управління охорони здоров' я)

4) № 7 Розширення спроможностей лабораторної діагностики, придбання біохімічного аналізатора (Управління охорони здоров’я)

«Хочу наголосити, що станом на травень у нас є всі дорожні карти по реалізації кожного проекту. Станом на сьогодні вже є реалізовано 4 проекти. І відчувається досвід та практика попередніх років, тому проблемних питань є набагато менше, ніж минулі роки.

Є лише один проблемний момент — сквер на вул Кульпарківській. Цей проект заморожений через рішення суду. Щодо решти проектів, то є добра динаміка і тут важливо її дотримуватися, щоб на кінець літа ми змогли реалізувати більшу частину проектів. Нагадаю, за попередні роки у нас є 12 проектів, які треба ще підтягнути і реалізувати", — розповів Юрій Лукашевський, начальник управління «Секретаріат ради»

«Тішить те, що швидкість реалізації проектів зростає. Проект «Благоустрій території СЗШ № 42 м. Львова» торік набрав 1352 голоси, а проект «Розширення дозволяючих спроможностей лабораторної діагностики, придбання біохімічного аналізатора» — 306 голосів. Вартість першого становить 499 500 гривень, другого — 270 000 гривень. Ці обидва проекти реалізовані в Личаківському районі і є дуже добрим прикладом, чому важливо готувати та подавати проекти до Громадського бюджету Львова.

Щодо проекту № 118 «Встановлення підйомників для людей з обмеженими можливостями у відділеннях КНП «4МКЛ м. Львова» то він набрав попередньо 288 голосів, і його вартість становить 400 тис.грн.

Ще однин важливий проект ми реалізували у Франківському районі. В ліцей № 2, придбано 4 інтерактивні панелі, мультимедійний комплект та ноутбук. Вартість цього проекту становила 499 999 грн.", — розповів Орест Файфурка, начальник відділу громадського партнерства.

Більше про біохімічний аналізатор тут .

До слова, загалом у 2019 році має бути реалізовано 54 проекти.
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