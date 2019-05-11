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Синоптики застерігають: сьогодні у Львові — гроза, град
|Суспільство | 10-05-2019, 13:01
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Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що 10 травня у Львові очікується гроза, вдень — подекуди град. Усіх учасників дорожнього руху просять бути обережними під час негоди.
«Під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Під час грози потрібно уникати відкритої місцевості та води, бо вода — відмінний провідник струму, а блискавка, як правило, б’є по найвищому об’єкту на своєму шляху. Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті — сховайтеся у магазини, під’їзд тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі, тільки закрийте вікна. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає в найвищі з них — дуби, тополі, сосни», — застерігає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.
Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.
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