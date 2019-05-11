Керівники митних адміністрацій європейських країн ознайомились з принципом спільного контролю Суспільство | 10-05-2019, 13:41 0 78

Днями в пункті пропуску «Грушів Будомеж», де митні та прикордонні служби Польщі та України перевіряють в одному місці на польській стороні кордону, відбулось виїзне засіданні Керівного комітету CELBET - Експертної групи з питань зовнішнього кордону Східної та Південно-Східної частини ЄС. Участь у ньому взяли керівники митних адміністрацій 11 країн та представники Європейської Комісії.

Керівник Львівської митниці ДФС Левко Прокіпчук та Директор Палати податкової адміністрації в Жешуві Гжегож Сковронек ознайомили присутніх з технологією та специфікою перетину кордону в цьому пункті пропуску. Так, Левко Прокіпчук відзначив переваги такого контролю. Передусім це пришвидшення митних та прикордонних формальностей, адже зупинятися потрібно лише один раз, контроль проводиться одразу представниками України і Польщі. Тут майже удвічі скорочений час на перетин українсько-польського кордону порівняно з пунктами пропуску, на яких контроль здійснюється з початку на одній стороні, а потім на іншій.

Окрім того проведення контроль в одному місці надає можливість швидкого реагування на ситуацію, яка складається у пункті пропуску. Сприяє прозорості в процесі проведення необхідних перевірок на кордоні. Перетин державного кордону тут є зручнішим та комфортнішим.

Своєю чергою Гжегож Сковронек зазначив, що такий пункт є моделлю для інших пунктів пропуску, прикладом тісного співробітництва між службами обох країн.

Свої пропозиції щодо переваги таких пунктів пропуску, можливості запровадження спільного контролю не тільки на українсько-польському кордоні, а й на кордонах ЄС з іншими країнами експерти нададуть згодом.

Польща поки що є єдиною країною Європейського Союзу, з якою на 4 пунктах пропуску запроваджено режим спільного контролю - «Смільниця-Кросценко», «Грушів-Будомєж» та «Угринів-Долгобичув» Львівської митниці ДФС, а також «Устилуг-Зосін» Волинської митниці.

