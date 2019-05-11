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На Львівщині створили «Агенцію регіонального розвитку»

Суспільство | 10-05-2019, 15:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
На Львівщині створили Установу «Агенція регіонального розвитку Львівської області». Про це сьогодні, 10 травня, розповіли під час брифінгу у Львівській ОДА.
«Агенція створена розпорядженням голови Львівської ОДА у квітні цього року. Агенція регіонального розвитку не є новинкою в Україні. В Україні вже діють 17 агенцій, які сконцентровані на допомогу органам виконавчої влади для реалізації їх основних функцій, співпрацю між органами виконавчої влади, бізнесом та громадянським суспільством. В області діє велика кількість проектів, які сконцентровані на ті чи інші засади регіонального розвитку, але агенція – це та установа, яка має об’єднати  всі діючі програми, проекти, і стати своєрідним основоположником для регіонального розвитку»,-  розповіла т.в.о. директора департаменту економічної політики Львівської облдержадміністрації Марта Бухтіярова.
Вже створена наглядова рада, яка буде стежити за діяльністю агенції. Керівником агенції обрали – Віталія Корецького.
 «Наразі тривають реєстраційні процедури , які планують завершити до кінця поточного місяця, розпочатий підбір працівників агенції і вже на початку червня ми розпочнемо активну роботу в рамках тих завдань, які покладені на агенцію регіонального розвитку. Серед перших кроків – реалізація проекту подолання диспропорції в гірських територіях, активно будемо моніторити виконання діючої Стратегії Львівської області, яка була затверджена на 2016-20 роки і будемо брати активну участь в розробці стратегії до 2027 року, затвердження якої стартує буквально на днях. Також ми розпочинаємо моніторинг і підтримку міжсекторальної роботи – це бізнес, влада і громадянське суспільство. Цю частину роботи вважаю найбільш вагомою для агенції, адже дійсно багато проектів в чому числі МТД працюють у Львівській області, але єдиного центру на даний час не має. Ми сподіваємось, що агенція стане таким центром, який поєднає всі проекти в частині регіонального розвитку», -  зазначив директор установи «Агенція регіонального розвитку Львівської області»Віталій Корецький.
 
Довідково
«Агенція регіонального розвитку Львівської області» – неприбуткова організація, основними завданнями якої є ефективна реалізація державної регіональної політики, сприяння місцевому економічному розвитку. Агенція працюватиме як офіс з надання консультацій щодо підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку та загалом сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості регіону.
Агенції регіонального розвитку вже успішно функціонують в таких провідних країнах як Німеччина, Франція, Великобританія, Польща, Австралія, Канада.
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