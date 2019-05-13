Супрун: за електронними рецептами видали перший мільйон ліків Суспільство | 13-05-2019, 08:16 0 79

Аптеками за електронними рецептами вже видано перший мільйон лікарських засобів за програмою "Доступні ліки"



Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила у facebook.



"Менш ніж за місяць від старту електронних рецептів було виписано перший мільйон рецептів без папірців. А 9 травня о 17.54 годині було відпущено мільйонний лікарський засіб в одній з аптек у Кривому Розі. Це свідчить про те, що ліки для українців стали ще доступнішими, а лікарі і пацієнти охоче ними користуються", - йдеться у повідомлені.



Супрун нагадала, що 3 квітня програма "Доступні ліки" перейшла в адміністрування Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Завдяки електронній системі тепер можливо відслідковувати будь-яку інформацію стосовно програми "Доступні ліки" — навіть коли точно і де було відпущено ліки.

Вона також повідомила, що за два роки, відколи працює програма Доступні ліки, українці скористалися нею вже понад 35 мільйонів разів.