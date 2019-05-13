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Понад 442 мільйони гривень перерахували великі платники податків до міського бюджету

Суспільство | 13-05-2019, 10:46Коментарів: 0 0 Переглядів: 37 37    
За чотири місці 2019 року великі підприємства, розташовані в межах Львова, перерахували до міського бюджету понад 442 млн гривень. Фактичні надходження від великого бізнесу перевищили прогнозний показник на 45 мільйонів гривень. У квітні до міської скарбниці надійшло 118 мільйонів гривень.
Найбільш вагомим джерелом наповнення міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З початку року представники великого бізнесу сплатили 325 млн грн цього податку. Крім того, великі платники перерахували до місцевого бюджету 49 млн грн податку на прибуток підприємств, 24 млн грн земельного податку, 27 млн грн. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизними товарами, податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки -8 млн гривень.
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