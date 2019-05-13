Мерія вкотре застерігає: у Львові ще семеро людей отруїлись чадним газом Суспільство | 13-05-2019, 11:01 0 40 Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 12 та 13 травня трапилось ще два випадки отруєння чадним газом.



Так, 12 травня о 23.00 год. у квартирі на вул. Білоцерківській (Сихівський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, 4 осіб, з яких 3 дітей. Їх у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у лікувальні заклади м. Львова:



— дівчинку, 2010 року народження, — у львівську обласну дитячу клінічну лікарню;



— дівчинка, 2005 року народження, — у львівську обласну дитячу клінічну лікарню;



— хлопчик, 2014 року народження, — у львівську обласну дитячу клінічну лікарню;



— жінка, 1987 року народження, — у львівську обласну клінічну лікарню.



Обставини події встановлюють.



Також 13 травня о 01.23 год. у квартирі на вул. Коновальця (Франківський район) отруїлися, ймовірно чадним газом, 3 мешканців квартири, з яких 1 дитина. Їх у стані середнього ступеня важкості було госпіталізовані у Львівську обласну клінічну лікарню:



— жінка, 1950 року народження;



— чоловік, 1983 року народження;



-дівчинка, 2007 року народження.



Обставини події встановлюються.



Загалом з початку року у Львові трапилось уже 34 випадки отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 73 людини (з них 22 дитини). Восьмеро людей загинули!



Фахівці наголошують, основна вимога, щоб не сталося біди, це притік свіжого повітря у приміщення, де є прилади для опалення — через вікно, через двері, і через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, і в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу. Якщо одне з таких правил недотримане, то у приміщенні починає утворюватися чадний газ і стається біда.