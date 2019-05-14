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Президент присвоїв почесні звання двом артистам театру «Воскресіння»

Суспільство | 13-05-2019, 18:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 58 58    
Указом Президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю звання «Заслужений артист України» присвоєно провідним майстрам сцени Львівського академічного духовного театру «Воскресіння» Володимиру Губанову та Петру Микитюку.
Нагрудні знаки артистам вручив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка після вистави «Весела корчма».
«Приємно сьогодні нести таку місія – вручати нагороди людям, які на це справді заслуговують. Театр «Воскресіння» – це візитівка Львова, Львівщини. Ми пишаємось вами», - наголосив Олег Синютка.
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