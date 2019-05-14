Надходження з податку на прибуток до бюджету від підприємств Львівщини зросли в 2,6 раза порівнюючи з минулорічними Суспільство | 13-05-2019, 19:08 0 106 Протягом останніх років на Львівщині спостерігається стала тенденція із збільшення надходжень до бюджету податку на прибуток підприємств. Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДФС у Львівській області.

Так, за січень-квітень 2019 року підприємства Львівщини, які перебувають в ньому на обліку, сплатили до Державного бюджету України 867,2 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 318,6 млн. грн. або на 58,1 відс. більше, ніж за той самий період 2018 року (548,6 млн. грн.) та на 530,5 млн. грн. або у 2,6 раза більше, ніж за чотири місяці 2017 року (336,7 млн. грн.).

У квітні 2019 року підприємства Львівщини сплатили до державного бюджету 87,1 млн. грн. податку на прибуток підприємств, що на 52,3 млн. грн. або у 2,5 раза більше, ніж у квітні 2018 року (34,8 млн. грн.) та на 73,7 млн. грн. або у 6,5 раза більше, ніж за той самий період 2017 року (13,4 млн. грн.).

Збільшення надходжень з податку на прибуток підприємств відбулось за рахунок поліпшення фінансових результатів окремих підприємств та збільшення обсягу експортних операцій.

Бюджетоформуюючими платниками з податку на прибуток підприємств є: СП ,,Львів-Трейдінг”, ТзОВ ,,Регно Італія УА”, ТзОВ ,,Інститут інформаційних технологій”, ТОВ ,,Перша логістична компанія”, ТОВ ,,КПП Центр”, ТзОВ ,,Елекс”, ТзОВ ,,РСП ,,Шувар”, ТОВ ,,Екран”, ТОВ ,,ІТ-Техноресурс”, ТОВ ,,Українські інформаційні технології”, ТзОВ ,,Софтсерв”, ТзОВ ,,Д-Мікс Україна”.



