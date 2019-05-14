Розміри відрахувань частини прибутку підприємствами, які повністю або частково належать державі Суспільство | 13-05-2019, 19:21 0 123 Львівське управління Офісу ВПП ДФС повідомляє, що державні підприємства, обсяг чистого прибутку яких у відповідному звітному періоді становитиме більше 50 млн грн, відраховуватимуть до державного бюджету 90% прибутків, і 50% – які мають менше 50 млн грн.

Кабінет Міністрів України постановою від 24 квітня 2019 №363 вніс зміни до Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, згідно з якими, починаючи з 1 січня 2019 року підприємствами, обсяг чистого прибутку яких фактично у відповідному звітному періоді становить більше 50 млн грн, до державного бюджету відраховується 90% прибутків, і 50% – підприємствами, які мають менше 50 млн грн.

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується ДП до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств (п.2 Порядку).

Згідно з п.3 Порядку частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається ДП відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається ДП до органів державної податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.