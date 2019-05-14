Ліцензія на право виробництва, зберігання та реалізацію пального. Що потрібно для її отримання Суспільство | 13-05-2019, 19:23 0 127 Львівське управлінняґ Офісу великих платників нагадує, що з 01 липня 2019 запроваджується ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним (відповідно до змін передбачених Законом №2628 до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»).

Так, з урахуванням зазначених законодавчих змін, всім суб’єктам, незалежно від форми власності, які планують здійснювати господарську діяльність з виробництва, зберігання, оптової чи роздрібної торгівлі палива потрібно отримати ліцензію.

Ліцензії видаються терміном на п’ять років за заявою суб’єктів господарювання, до якої додається пакет документів (завірені копії засновницьких документів, договору з акредитованою відповідно до законодавства лабораторією, документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, тощо).

Копії таких документів не подаються при наявності у відкритих державних реєстрах, якщо реквізити таких документів та назви відповідних реєстрів зазначені в заяві на видачу ліцензії на право виробництва пального.

Якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, а не заявнику, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об’єкта.

Зверніть увагу, відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.

