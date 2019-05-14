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ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН ТА ПЕРЕТИН КОРДОНУ: ПРО ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ

Суспільство | 13-05-2019, 19:26Коментарів: 0 0 Переглядів: 154 154    
ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН ТА ПЕРЕТИН КОРДОНУ: ПРО ЩО ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ
Прикордонники Мукачівського загону розпочали комплекс заходів, щодо забезпечення максимально комфортного перетину кордону впродовж літнього туристичного сезону.
Збільшення пасажиро- транспортного потоку через кордон очікується вже на початку червня. У зв'язку з цим просимо громадян, які планують закордонні поїздки врахувати інформацію щодо правил перетину кордону.
Документи , які дають право на перетин державного кордону :
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт;
службовий паспорт ;
проїзний документ дитини;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу.
Що стосується поїздок з дітьми, слід пам'ятати, що відповідно до ст. 2 «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта, проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі Відповідно до ст. 2 «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» неповнолітні громадяни України виїжджають з України за наявності паспорта громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичного паспорта, службового паспорта, проїзного документа дитини, який видається дітям у віці до 18 років, або якщо вони вписані в закордонний паспорт одного з батьків, та у його супроводі до закінчення терміну дії таких документів.
Відповідно до п. 4 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.95 № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. № 724) Виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється:
1) за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску;
2) без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків:
якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини, та який (яка) відсутній у пункті пропуску;
якщо у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон громадянин, який не досяг 16-річного віку, або проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном;
у разі пред'явлення документів або їх нотаріально засвідчених копій:
- свідоцтва про смерть другого з батьків;
- рішення суду про позбавлення  батьківських прав другого з батьків;
- рішення суду про визнання другого з батьків безвісновідсутнім;
- рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;
- рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;
- довідки про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері).
Один із батьків має право тимчасово вивезти дитину за кордон без дозволу іншого у випадках передбачених ст.157 Сімейного кодексу України.
Прикордонний контроль організованих (туристичних) груп в пунктах пропуску для автомобільного сполучення здійснюється в пріоритетному порядку на окремих смугах руху. Для прискореного перетинання кордону організованою групою туристичні оператори (туристичні агенти), інші суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи повинні не пізніше ніж за 24 години до прибуття автобуса в пункт пропуску, де планується перетинання кордону надіслати на електронну скриньку повідомлення (у формат іtxt.) з такою інформацією:
- для організованих груп громадян України: назва організатора міжнародного перевезення організованої групи, його юридична адреса, електронна адреса туроператора, номер телефону контактної особи, туристичний маршрут, номер автобуса, дата та орієнтовний час прибуття в пункт пропуску. До електронного повідомлення прикріплюється список пасажирів, який повинен містити наступну інформацію: прізвище та ім’я, вид документа, його серія та номер, громадянство, дата народження та стать, а також термін дії паспортного документа та державна належність паспортного документа. Якщо до складу організованих груп, які виїжджають з України, входять особи, які не досягли 16-річного віку та прямують у супроводі одного з батьків або без них то замість серії та номеру паспортного документу зазначається серія, номер нотаріально засвідченої згоди одного з батьків або обох батьків на виїзд дитини за кордон.
- для організованих груп іноземців: назва організатора міжнародного перевезення організованої групи, його юридична адреса, електронна адреса туроператора, номер телефону контактної особи, туристичний маршрут, номер автобуса, дата та орієнтовний час прибуття в пункт пропуску, прізвище, ім’я кожного, стать, громадянство, дата, місяць, рік народження, серія, номер паспортного документа тип, номер візи – для іноземців з країн з візовим режимом в’їзду в Україну.
При перетині кордону організатор подорожі має повідомити посадову особу Держприкордонслужби про порядковий номер заявки на прискорене перетинання кордону організованою групою. Перевірка документів цієї організованої групи проводитиметься в автобусі за спрощеною процедурою.
Крім того слід врахувати, що відповідно до законодавства на Держприкордонслужбу покладені завдання з контролю за наявністю у власників транспортних засобів страхового сертифіката "Зелена Карта" у разі виїзду з України. Просимо усіх подорожуючих врахувати цю інформацію і дотримуватися законодавства при перетині кордону.
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