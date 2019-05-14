Ще один німецький аеропорт виправив Kiev на Kyiv Суспільство | 14-05-2019, 09:02 0 52 Міжнародний аеропорт у Франкфурті-на-Майні почав використовувати назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації.



Про це у Twitter повідомила очільниця Генерального консульства України у Франкфурті-на-Майні Алла Польова.



"Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала). Франкфурт, дякую!", - написала Польова.

Вона опублікувала фотографії табло з летовища, на якому видно напис Kyiv англійською та Kyjiw німецькою.



Нагадаємо:



Міжнародний аеропорт Мюнхена став першим аеропортом Німеччини, який віднині використовує назву Києва латиницею відповідно до української транслітерації.

Минулого тижня аеропорт Відня також долучився до кампанії і почав вживати Kyiv замість Kiev.

Нагадаємо, у березні один із найбільших міжнародних аеропортів світу – стамбульський аеропорт імені Ататюрка – почав використовувати англомовне написання українських міст Київ, Харків, Львів та Одеса відповідно до української транслітерації.

У жовтні 2018 року МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

