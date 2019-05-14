"Нафтогаз" пропонує знизити ціну на газ для населення на умовах ПСО Суспільство | 14-05-2019, 09:05 0 58

АК "Нафтогаз України" розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу при постачанні на умовах ПСО (покладання спеціальних обов'язків). Нова ціна майже на 4% нижча ніж та, що діяла в квітні.



Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК "Нафтогаз України".



"Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 р. №380 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293" та від 19 жовтня 2018 р. № 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - йдеться у повідомленні.



Підкреслюється, що ціна складає 5 990 грн за тис. куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки. Нова ціна на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.



"Раніше постановою № 867 передбачалось, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня мала становити 7184,8 грн за тис. куб. м без ПДВ і вартості транспортування", - нагадують у "Нафтогазі".



Нагадаємо:



Із 1 травня в Україні почала діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

