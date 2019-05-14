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Україну очікує дефіцит цукру через сильні дощі
|Суспільство | 14-05-2019, 09:09
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Через рясні дощі урожай цукрових буряків постраждає, через що зменшиться виробництво цукру українськими заводами.
Про це повідомляє прес-служба "Укрцукру".
За даними асоціації, в цьому році перші сходи цукрових буряків постраждали від перезволоження грунту та високої вологості повітря.
"З огляду на всі фактори, можемо спрогнозувати, що цукристість і врожайність буде нижче очікуваного рівня, що, в свою чергу вплине на виробництво цукру", - повідомляє асоціація.
За прогнозами "Укрцукру", в цьому році Україна зможе отримати в межах 1,1-1,2 млн тонн цукру, що призведе до дефіциту на ринку.
Нагадуємо:
Посівні площі під цукровим буряком в Україні в цьому році становитимуть 205-210 тис га, що на 25% менше, ніж у минулому році.
Виробництво цукру в Україні в 2018/2019 маркетинговому році зменшилося на 15% і становило 1,82 млн тонн.
У сезоні працювало 42 цукрових заводи.
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