Україну очікує дефіцит цукру через сильні дощі Суспільство | 14-05-2019, 09:09 0 57

Через рясні дощі урожай цукрових буряків постраждає, через що зменшиться виробництво цукру українськими заводами.



Про це повідомляє прес-служба "Укрцукру".



За даними асоціації, в цьому році перші сходи цукрових буряків постраждали від перезволоження грунту та високої вологості повітря.



"З огляду на всі фактори, можемо спрогнозувати, що цукристість і врожайність буде нижче очікуваного рівня, що, в свою чергу вплине на виробництво цукру", - повідомляє асоціація.



За прогнозами "Укрцукру", в цьому році Україна зможе отримати в межах 1,1-1,2 млн тонн цукру, що призведе до дефіциту на ринку.



Нагадуємо:



Посівні площі під цукровим буряком в Україні в цьому році становитимуть 205-210 тис га, що на 25% менше, ніж у минулому році.



Виробництво цукру в Україні в 2018/2019 маркетинговому році зменшилося на 15% і становило 1,82 млн тонн.



У сезоні працювало 42 цукрових заводи.