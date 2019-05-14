Винищувачі ВПС Угорщини перехопили літак РФ над Балтикою Суспільство | 14-05-2019, 09:23 0 56 Пілоти Військово-повітряних сил Угорщини перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу перебував у повітряному просторі країн Балтії.



Про це повідомили в угорському Міністерстві оборони, передає "Радіо Свобода".



Зазначається, що вдень 13 травня по тривозі з Об’єднаного протиповітряного центру НАТО, який базується в Німеччині, у небо Балтії піднялися кілька винищувачів військово-повітряних сил Угорщини.



"Відповідно до міжнародних норм, угорські пілоти зі складу Повітряної поліції Балтії ідентифікували і перехопили російський літак Ан-26, який без дозволу знаходився у повітряному просторі країн Балтії", - йдеться у повідомленні.



У МЗС РФ інцидент наразі не прокоментували.



"Близько сотні угорських військових, у тому числі льотна ланка з чотирьох винищувачів типу JAS-39 Gripen, з 1 травня вже вдруге, починаючи з 2015 року, здійснюють 4-місячне патрулювання з метою охорони повітряного простору Литви, Латвії та Естонії", - пише "Радіо Свобода".



Повідомляється, що угорські військові позмінно підсилюють Групу резервних засобів протиповітряної оборони військових підрозділів Балтії з Іспанії та Великої Британії під спільним командуванням НАТО на летовищі у литовському місті Шяуляй.

