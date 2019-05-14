   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 14/05/2019 Результати деклараційної кампанії в Закарпатті: мільйонерів значно побільшало...>> За наслідками чотирьох місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили майже 2 мільярди гривень ЄСВ та 434 мільйони гривень ПДФО...>> Рейтинг захисту прав ЛГБТ в Європі: Україна посіла 35 місце з 49...>> Винищувачі ВПС Угорщини перехопили літак РФ над Балтикою...>> ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат...>> Вінниця: поліція затримала 50 молодиків, які захопили завод...>> Балух написав листа з ШІЗО: у нього цілодобовий озноб, українського консула не пускають...>> Україну очікує дефіцит цукру через сильні дощі...>> "Нафтогаз" пропонує знизити ціну на газ для населення на умовах ПСО...>> Могеріні: ЄС вивчить можливість введення санкцій через роздачу паспортів на Донбасі...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Ми підписуємо меморандум щодо отримання коштів для 100 електробусів-тролейбусів, також важливо дуже швидко провести реконструкцію вул. Шевченка», — А. Садовий...
 >>> 
Садовий: "Самопоміч" підтримує запропоновану Зеленським дату інавгурації...
 >>> 
«Завдяки якісно проведеній гідравліці, у минулому опалювальному сезоні у нас не було аварійних ситуацій на теплових мережах», — Сергій Бабак...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Затримано та обрано запобіжний захід чоловіку, який у Львові убив товариша...
10-05-2019, 10:06  >>> 
У Львові під вартою перебуватиме чоловік, який поранив власну дружину...
08-05-2019, 11:10  >>> 
Зловмиснику, який завдав товаришу смертельне поранення, загрожує до 15 років в’язниці...
03-05-2019, 10:54  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

За наслідками чотирьох місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили майже 2 мільярди гривень ЄСВ та 434 мільйони гривень ПДФО

Суспільство | 14-05-2019, 10:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 31 31    
У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС підвели підсумки повноти надходжень єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за чотири місяці 2019 року. З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ДФС, надійшло майже 2 мільярди гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 208 мільйонів більше ніж очікувалось. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 700 мільйонів гривень.
Традиційно найбільшим джерелом наповнення місцевого бюджету серед податкових платежів є податок на доходи фізичних осіб. За чотири місяці 2019 року представники львівської бізнес-еліти перерахували 434 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. З цієї суми 326 мільйонів гривень (75% від загальних надходжень) спрямовано до місцевого бюджету Львова, а 108 мільйонів гривень (25%) – надійшло до державного бюджету. Так, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, платниками Львівського управління Офісу ВПП ДФС сплачено на 159 мільйонів гривень ПДФО більше.
   Новини по темі: Суспільство
Результати деклараційної кампанії в Закарпатті: мільйонерів значно побільшало...
14-05-2019, 10:16  >>> 
За наслідками чотирьох місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили майже 2 мільярди гривень ЄСВ та 434 мільйони гривень ПДФО...
14-05-2019, 10:15  >>> 
Рейтинг захисту прав ЛГБТ в Європі: Україна посіла 35 місце з 49...
14-05-2019, 09:27  >>> 
Винищувачі ВПС Угорщини перехопили літак РФ над Балтикою...
14-05-2019, 09:23  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат...
14-05-2019, 09:19  >>> 
Балух написав листа з ШІЗО: у нього цілодобовий озноб, українського консула не пускають...
14-05-2019, 09:11  >>> 
Україну очікує дефіцит цукру через сильні дощі...
14-05-2019, 09:09  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
Помпео вилетів у Брюссель і скасує візит до Москви...
13-05-2019, 08:27  >>> 
У Франції хочуть розслідувати зв'язки партії Ле Пен з екс-стратегом Трампа...
13-05-2019, 08:23  >>> 
В Україну прилетів партнер Коломойського...
13-05-2019, 08:21  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня застигла в очікуванні...
13-05-2019, 10:44  >>> 
Гривня продовжує впевнено зміцнюватися...
10-05-2019, 09:33  >>> 
Звіт НБУ: обмеження на валютному ринку будуть поступово скасовуватися...
09-05-2019, 09:17  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Результати деклараційної кампанії в Закарпатті: мільйонерів значно побільшало...
14-05-2019, 10:16  >>> 
За наслідками чотирьох місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили майже 2 мільярди гривень ЄСВ та 434 мільйони гривень ПДФО...
14-05-2019, 10:15  >>> 
Рейтинг захисту прав ЛГБТ в Європі: Україна посіла 35 місце з 49...
14-05-2019, 09:27  >>> 
   ВладаВлада
Антикорупційному суду обрали голову...
07-05-2019, 20:52  >>> 
Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом...
03-05-2019, 09:42  >>> 
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
10:16 Результати деклараційної кампанії в Закарпатті: мільйонерів значно побільшало
10:15 За наслідками чотирьох місяців 2019 року великі платники Заходу сплатили майже 2 мільярди гривень ЄСВ та 434 мільйони гривень ПДФО
09:27 Рейтинг захисту прав ЛГБТ в Європі: Україна посіла 35 місце з 49
09:23 Винищувачі ВПС Угорщини перехопили літак РФ над Балтикою
09:19 ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат
09:18 Вінниця: поліція затримала 50 молодиків, які захопили завод
09:11 Балух написав листа з ШІЗО: у нього цілодобовий озноб, українського консула не пускають
09:09 Україну очікує дефіцит цукру через сильні дощі
09:05 "Нафтогаз" пропонує знизити ціну на газ для населення на умовах ПСО
09:03 Могеріні: ЄС вивчить можливість введення санкцій через роздачу паспортів на Донбасі

   Анонси
У четвер Львівщина відзначатиме День вишиванки...
13-05-2019, 19:59  >>> 
Круглий стіл "Виконання ЕСКО договорів в контексті імплементації Угоди про Асоціацію"...
13-05-2019, 19:55  >>> 
Відкриття виставки з нагоди 155-річчя українського громадсько-політичного діяча Кирила Трильовського...
13-05-2019, 19:53  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования