Результати деклараційної кампанії в Закарпатті: мільйонерів значно побільшало Суспільство | 14-05-2019, 10:16 0 36 Завершилась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2018 року. Відтак, починаючи з 1 січня 2019 року і закінчуючи 2 травня, закарпатці подали 4748 декларацій про майновий стан і доходи. Зауважимо, що 1908 декларацій громадяни подали з метою реалізації права на податкову знижку.

Декларанти, які зобов’язані задекларувати отримані доходи, подали 2840 декларацій, у тому числі 496 декларацій про отримані доходи у вигляді спадщини, 374 декларацій про доходи від продажу нерухомого майна, 35 декларації про отримання іноземних доходів та 479 декларацій про отримані інші доходи, з яких не утримано податок на доходи фізичних осіб.

Всього платниками задекларовано доходи на суму понад 760,3 млн грн, за результатами проведених перерахунків громадянам нараховано до сплати понад 17,3 млн грн, з яких 3,3 млн грн вже сплачено до бюджету.

Варто зазначити, що цьогоріч свої доходи задекларували 66 мільйонерів (минулоріч – 31), сума оподатковуваних ними доходів склала 320,6 млн грн, з них до бюджету надійде 7,4 млн грн. Найбільше мільйонерів – у м.Ужгород (24) та м.Мукачево (14). В основному мільйонери декларували доходи отримані від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна; дохід від надання майна в лізинг чи оренду; вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна; доходи, одержані з джерел за межами України.

