Відповідальність за порушення термінів транзиту авто з іноземною реєстрацією та передачу таких авто іншим особам Суспільство | 14-05-2019, 12:07 0 107 Основні зміни щодо відповідальності громадян передбачені статтею 469 Митного кодексу України. Так, за передачу транспортного засобу особистого користування тимчасово ввезеного на митну територію України, чи поміщеного у митний режим транзиту, у володіння або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, чи не поміщувала його у митний режим транзиту, а так само використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та або отримання доходів в Україні, за винятком коли в транспортному засобі знаходиться особа, яка безпосередньо ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, чи поміщувала його у митний режим транзиту, передбачений штраф у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто 34 тис. грн.

Водночас у статтях 470 та 481 Митного кодексу України щодо перевищення строку транзиту, або тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення більше ніж на 20 діб, але не більше, ніж на 30 діб, а так само видача їх без дозволів органів доходів і зборів, передбачено накладення штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто 85 тис. грн. За перевищення строку транзиту, або тимчасового ввезення таких транспортних засобів більш ніж на 30 діб, а так само втрата цих транспортних засобів, в тому числі їх розкомплектування, передбачено накладення штрафу в розмірі 10 000 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто 170 тис. грн, або конфіскація такого автомобіля.

Варто зазначити, що 24 травня 2019 року, через 180 днів після вступу в дію Закону України від 8 листопада 2018 року № 2612-VIIІ «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України» набудуть чинності санкції по статтях 470, 481 і 469 Митного кодексу, а також статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлює відповідальність за керування водієм транспортним засобом щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України (порушення строків тимчасового ввезення/транзиту; використання ТЗ у комерційних цілях; передача ТЗ іншій особі яка його не ввозила на митну територію України).

