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Для львівських освітян проведуть курс з надання першої домедичної допомоги
|Суспільство | 14-05-2019, 12:16
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З 13 травня і до 13 червня буде проведено перший етап дводенних навчань для педагогів шкіл міста з надання першої домедичної допомоги. Навчання відбуватимуться на базі Навчально — методичного центру освіти м. Львова. Їх організовано спільно з Мальтійською службою допомоги.
«Після першого етапу, учителі отримають сертифікати та методичні рекомендації щодо застосування навичок у освітньому процесі.
У вересні 2019 року заплановано проведення другого етапу триденних навчань для тієї ж категорії вчителів", — розповідають в управлінні освіти.
Після другого етапу учасники отримають сертифікати тренерів та посібник методичних матеріалів та програми для викладання модулів у 5−8, 10 класах з предмету «Основи здоров`я і «Захист Вітчизни» у межах тем «Основи медичних знань».
Загалом пройдуть п’ятиденний курс навчання понад 218 педагогів усіх навчальних закладів освіти м. Львова.
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