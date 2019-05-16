Для львівських освітян проведуть курс з надання першої домедичної допомоги Суспільство | 14-05-2019, 12:16 0 105

З 13 травня і до 13 червня буде проведено перший етап дводенних навчань для педагогів шкіл міста з надання першої домедичної допомоги. Навчання відбуватимуться на базі Навчально — методичного центру освіти м. Львова. Їх організовано спільно з Мальтійською службою допомоги.



«Після першого етапу, учителі отримають сертифікати та методичні рекомендації щодо застосування навичок у освітньому процесі.



У вересні 2019 року заплановано проведення другого етапу триденних навчань для тієї ж категорії вчителів", — розповідають в управлінні освіти.



Після другого етапу учасники отримають сертифікати тренерів та посібник методичних матеріалів та програми для викладання модулів у 5−8, 10 класах з предмету «Основи здоров`я і «Захист Вітчизни» у межах тем «Основи медичних знань».



Загалом пройдуть п’ятиденний курс навчання понад 218 педагогів усіх навчальних закладів освіти м. Львова.