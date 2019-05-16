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Виконання ЕСКО договорів розглянули на круглому столі
|Суспільство | 14-05-2019, 14:56
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|Сьогодні, 14 травня, відбувся круглий стіл "Виконання ЕСКО договорів в контексті імплементації Угоди про Асоціацію"
У круглому столі взяли участь представників місцевого самоврядування, громадських організацій, експертного середовища і міжнародних організацій, а також представник бізнесу.
«Зараз нема ніякої потреби наголошувати на доцільності здобуття нашою державою енергетичної незалежності. Імплементація європейського досвіду у цій сфері дуже важлива. Бюджетних коштів, які скеровують на енергозбереження, недостатньо, тож на цю мету потрібно залучати додаткові кошти. На Львівщині уже є перші кроки із впровадження ЕСКО договорів у Дрогобичі та Червонограді. Тож такий досвід треба поширювати на весь регіон та напрацьовувати ефективні механізми його впровадження», - зазначив директор департаменту паливно-енергетичного розвитку та енергозбереження Львівської ОДА Володимир Лялька.
В межах круглого столу презентували енергосервіс у бюджетній сфері Львівщини.
Круглий стіл відбувся у межах проекту "Посилення громадського впливу на прискорення реформування енергетичного сектора у відповідності до Угоди про Асоціацію Україна – ЄС", що реалізується за підтримки проекту «Громадська синергія» та фінансується Європейським Союзом.
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