Профільна комісія заслухала проекти Концепції функціонування Будинку ветерана Суспільство | 14-05-2019, 20:49 0 135

Сьогодні, 14 травня, відбулося засідання постійної комісії з питань комунального майна та приватизації, під час якого депутати розглянули проект рішення «Про затвердження Концепції функціонування Будинку ветерана».



Спершу свій проект Концепції представила Рада ветеранів Львівщини. За їх словами, Будинок ветерана – має стати хабом, де для ветеранів будуть проводити експозиції, тематичні заходи, соціальну адаптацію, юридичні консультації, тут ветерани зможуть ділитися думками тощо. Крім того, в приміщенні Будинку ветерана передбачається розміщення територіального органу Міністерства у справах ветеранів.



До речі, даний проект Концепції підписаний 15 громадськими організаціями.



Крім того, комісія заслухала проект Концепції і Координаційної спілки учасників АТО.



У результаті – комісія взяла до відома обидві концепції функціонування Будинку ветерана. Як наголосив голова комісії Ігор Комарницький, члени комісії розглянуть усі концепції, які будуть надходити на розгляд профільної комісії. «Остаточне ж рішення щодо Концепції функціонування Будинку ветерана ухвалюватиме сесія Львівської обласної ради», - сказав він.



Нагадаємо, 13 жовтня 2018 року у Львові на вулиці Короленка, 1-А урочисто відкрили «Будинку ветерана». На реконструкцію приміщення було скеровано майже 6,2 млн грн.