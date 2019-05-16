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На завтра синоптики обіцяють густий туман та грози, подекуди град
|Суспільство | 14-05-2019, 20:53
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Завтра, 15 травня, по місту Львову та області вночі та вранці місцями очікується туман, видимістю 200 — 500 м. Грози, вдень подекуди град. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології. Львівська міська рада закликає усіх учасників дорожнього руху бути обережними під час негоди.
«Під час негоди намагайтеся не ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач та антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Під час грози потрібно уникати відкритої місцевості та води, бо вода — відмінний провідник струму, а блискавка, як правило, б’є по найвищому об’єкту на своєму шляху. Найбезпечніше під час грози перебувати у приміщенні із громовідводом, але якщо гроза застала вас у місті — сховайтеся у магазини, під’їзд тощо. Не страшно, якщо ви перебуваєте в автомобілі, тільки закрийте вікна. Ховаючись під деревами, не забувайте про те, що блискавка найчастіше попадає в найвищі з них — дуби, тополі, сосни», — застерігає начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР Віктор Іваніцький.
Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80 для оперативного реагування відповідних служб.
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