Ціни на електроенергію можуть вирости після запуску нового ринку – "Укренерго" Суспільство | 15-05-2019, 08:19 0 125

Старт нового ринку електроенергії з 1 липня може призвести до неконтрольованого збільшення ціни на електроенергію.



Про це заявив керівник ДП "НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук на прес-конференції 14 травня, повідомляє прес-служба держпідприємства.



Водночас, підкреслив Ковальчук, відстрочення запуску ринку може призвести до повного скасування реформи та не гарантує прийняття відповідних рішень у більш пізній період.



Керівник "Укренерго" додав, що наразі держпідприємство виконує всі вимоги законодавства, що регулюють хід впровадження реформи, і на 1 липня компанія буде готова працювати в умовах нового ринку.



Але водночас буде "готовою і до рішення про перенесення початку функціонування нового ринку на будь-яку іншу дату", підкреслив він.



Серед ключових ризиків керівник "Укренерго" назвав:



низький рівень конкуренції через високу концентрацію виробників електроенергії, що і може призвести до зростання цін;



відсутність налагодженої системи подання достовірних даних комерційного обліку від операторів систем розподілу.



За словами Ковальчука, в Україні 76% виробництва електроенергії припадає лише на двох виробників - НАЕК "Енергоатом" (55%) та ДТЕК (21%).



"При цьому відсутній імпорт електроенергії, який може створити конкуренцію національним виробникам, а нова модель ринку поки що не передбачає ніяких прямих ефективних запобіжників, що могли би впливати на виробників зі значною часткою на ринку", - підкреслив він.



Ще один пласт проблем, за словами Ковальчука, – неприйняття усіх необхідних нормативно-правових актів і заходів, які уможливлять впровадження нового ринку електричної енергії з 1 липня.



"Досі відсутній повний перелік нормативних актів для запуску ринку допоміжних послуг. Також вже півроку залишається невирішеною проблема з блокуванням платежів для розробників програмного забезпечення для балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг", - додав він.



Нагадаємо, 14 травня законопроект щодо використання ядерної енергії пройшов перше читання.